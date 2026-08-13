U.S. Polo Assn. alcanza el primer puesto entre las marcas deportivas y sube al 22 global en License Global

U.S. Polo Assn, ocupó el 1 en lista anual Top Global Licensor - U.S. Polo Assn

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de agosto de 2026.-

La marca deportiva oficial de la United States Polo Association lidera por segundo año consecutivo el ranking de License Global y alcanza un récord de 2.700 millones de dólares en ventas minoristas en 2025

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), ha sido reconocida como la marca deportiva mejor posicionada en la lista anual Top Global Licensor de License Global por segundo año consecutivo, por delante de NFL Players Association, PGA Tour y Formula 1.



Como nuevo hito, U.S. Polo Assn. asciende hasta el puesto número 22 de la clasificación global de licenciatarios, que engloba a los sectores del entretenimiento, la moda, el estilo de vida y el deporte. Este reconocimiento refleja la continua expansión internacional de la marca, valorada en miles de millones de dólares, que registró un año récord en todos los ámbitos con 2.700 millones de dólares en ventas minoristas en 2025.



El último reconocimiento de License Global llega después de otro año de crecimiento significativo para U.S. Polo Assn., impulsado por su conexión auténtica con el deporte del polo y por una estrategia de expansión global a largo plazo. La clasificación Top Global Licensor 2026 destaca el éxito continuado de la marca, que ha ampliado progresivamente su presencia en los mercados internacionales mediante alianzas estratégicas, crecimiento de su red comercial, comercio digital e iniciativas de interacción con los consumidores.



Como una de las iniciativas clave que respaldan este crecimiento, U.S. Polo Assn. lanzó recientemente su campaña global, The Polo Shirt: An Icon Born from the Game™, que celebra el papel auténtico del deporte del polo como inspiración de uno de los estilos más reconocibles de la moda. La campaña destaca la posición diferenciadora de la marca al estar directamente vinculada al deporte del que surgió el polo, creando un importante elemento de diferenciación en el competitivo mercado actual.



"Seguir siendo el licenciatario deportivo número 1 y ascender hasta el puesto número 22 entre los principales referentes mundiales del licensing en License Global supone un hito importante para U.S. Polo Assn. y refleja el increíble trabajo que se está llevando a cabo en todo nuestro negocio global", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa la marca U.S. Polo Assn.



"Como marca deportiva oficial de la United States Polo Association, nuestra conexión auténtica con el deporte del polo sigue siendo un poderoso elemento diferenciador para U.S. Polo Assn., que continúa conectando con consumidores y aficionados al deporte de todo el mundo", añadió.



La clasificación anual de License Global está ampliamente considerada como uno de los principales referentes de la industria del licensing y mide las ventas minoristas mundiales de productos y experiencias para consumidores bajo licencia en una amplia variedad de categorías. Según el informe de 2026, los principales licenciatarios del mundo generaron más de 338.000 millones de dólares en ventas minoristas, lo que pone de manifiesto la fortaleza y evolución continuadas del sector mundial del licensing. La mayor marca del mundo sigue siendo The Walt Disney Company, con 63.000 millones de dólares en ventas minoristas. Otras marcas destacadas de la clasificación fueron NBCUniversal, Warner Bros. Discovery, The Hershey Company, BMW Group, Sony Pictures Consumer Products y John Deere, entre otras.



Para U.S. Polo Assn., este reconocimiento pone de relieve años de inversión estratégica en la construcción de marca y el desarrollo de mercados internacionales. Actualmente, la presencia global de la marca alcanza a consumidores de 190 países a través de una amplia red de plataformas de comercio electrónico, socios estratégicos internacionales y más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn., todas ellas con el compromiso común de ofrecer productos auténticos, accesibles e inspirados en el deporte que reflejan la tradición y la emoción del polo.



Para poder ser incluidas en la clasificación anual, las marcas y entidades corporativas participantes presentan cifras de ventas minoristas basadas en las ventas mundiales de productos bajo licencia. Estos datos se complementan con investigaciones y verificaciones independientes realizadas por el equipo editorial de License Global a través de fuentes del sector, documentos financieros, informes anuales y análisis de mercado.



Este reconocimiento para U.S. Polo Assn. llega después de otro hito en 2026, cuando la marca fue incluida en la lista Most Trusted Brands 2026 de USA TODAY junto a otras marcas destacadas como Nike, Rolex, Disney, YETI y American Eagle Outfitters, entre otras. Esta prestigiosa clasificación, basada en los consumidores, destaca a las marcas líderes de Estados Unidos en función de la confianza, la fiabilidad y la experiencia general del cliente.



La inclusión de U.S. Polo Assn. tanto en USA TODAY como en License Global pone de manifiesto la capacidad de la marca para ofrecer de forma constante productos de calidad y experiencias significativas, al tiempo que mantiene una sólida conexión emocional con consumidores y aficionados al deporte de todo el mundo a través de la autenticidad deportiva.



"El crecimiento continuado del licensing surge de combinar una marca global sólida y coherente con el conocimiento de los mercados locales", afirmó Molly Robbins, SVP de Global Licensing & Business Development de USPA Global.



"Nuestros socios de todo el mundo desempeñan un papel fundamental a la hora de dar vida a la marca U.S. Polo Assn. de formas que conectan con los consumidores, y estamos orgullosos de lo que hemos construido juntos", dijo.



"Este reconocimiento de License Global habla de la fortaleza de esas relaciones y del increíble trabajo que se está llevando a cabo en toda nuestra red global", añadió Robbins.



Mientras U.S. Polo Assn. continúa su trayectoria ascendente, la marca mantiene su objetivo de ampliar su presencia tanto en mercados consolidados como emergentes, al tiempo que comparte la tradición, el estilo y la emoción del deporte del polo con consumidores y aficionados de todo el mundo.



Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global de miles de millones de dólares y distribución internacional a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn., así como de miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece prendas de vestir, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo.



La campaña global de la marca para el polo, An Icon Born from the Game, es un homenaje a los auténticos orígenes deportivos del icónico polo y a su evolución hasta convertirse en uno de los elementos de estilo más perdurables del mundo.



La marca deportiva global patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship, que se celebra anualmente en NPC, en The Palm Beaches, el principal torneo de polo de Estados Unidos. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, Star Sports en India y BeIn Sports en Oriente Medio permiten retransmitir varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo que este apasionante deporte sea accesible por primera vez para millones de aficionados al deporte de todo el mundo.



U.S. Polo Assn. ha sido incluida recientemente entre las Most Trusted Brands de USA TODAY y en 2026 fue clasificada como el principal licenciatario deportivo del mundo, por delante de NFL, PGA Tour y Formula 1, según License Global. La marca inspirada en el deporte ha recibido reconocimientos internacionales por su crecimiento global y su contenido deportivo. Debido a su gran éxito como marca global,



U.S. Polo Assn. ha aparecido en Fortune, Forbes, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros destacados medios de comunicación de todo el mundo. Para obtener más información: uspoloassnglobal.com o seguir a @uspoloassn en sus redes sociales.



USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva U.S. Polo Assn., valorada en miles de millones de dólares. USPA Global también gestiona su filial Global Polo, líder mundial en contenidos relacionados con el deporte del polo. Para obtener más información globalpolo.com o seguri a Global Polo en YouTube.







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