U.S. Polo Assn. celebra su 5º año como socio oficial de indumentaria del British Open Polo Championship

El torneo, oficialmente llamado British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup, reunió a más de 35.000 aficionados y fue transmitido por primera vez en ESPN. La Dolfina/Scone se corona campeona tras vencer a Kazak 9-8 ante una multitud récord

West Palm Beach, 23 de julio de 2025.- U.S. Polo Assn., la marca oficial de la Asociación de Polo de los Estados Unidos (USPA), fue el Socio Oficial de Indumentaria del British Open Polo Championship 2025 por la Cowdray Gold Cup, celebrando así su quinto año consecutivo de alianza con el Cowdray Park Polo Club. Por primera vez, USPA Global –la empresa que gestiona la marca U.S. Polo Assn., valorada en miles de millones de dólares– y su filial de medios, Global Polo Entertainment (GPE), transmitirán la Cowdray Gold Cup por ESPN, llevando el polo británico de alto hándicap a una audiencia global de deportes. Se puede consultar la programación local para conocer los horarios de emisión.



El British Open Polo Championship 2025 por la Cowdray Gold Cup se celebró en el histórico Cowdray Park Polo Club del 24 de junio al 20 de julio, con más de 35.000 aficionados asistiendo a las semifinales y la final. El prestigioso torneo concluyó con un emocionante partido en el que La Dolfina/Scone se impuso a Kazak por 9-8 ante más de 15.000 espectadores. La Dolfina/Scone hizo historia al convertirse en el primer equipo en ganar este campeonato como un dúo de padre e hija: el legendario jugador Adolfo Cambiaso y su hija Mia Cambiaso.



El equipo arrancó fuerte con un primer chukker dominante de 3-0, y mantuvo el control del juego gracias a su gran trabajo en equipo y a las destacadas jugadas defensivas de Mia Cambiaso, pese al esfuerzo de Kazak y los goles clave de Nico Pieres. U.S. Polo Assn. tuvo el honor de entregar el premio a la Jugadora Más Valiosa a Mia Cambiaso, quien tuvo un desempeño sobresaliente durante todo el torneo.



U.S. Polo Assn. proporcionó uniformes comarcados para todo el personal en sitio y activaciones inmersivas para los asistentes. En colaboración con Brand Machine Group (BMG), su socio de marca en el Reino Unido, la marca organizó sorteos de entradas, premios durante el tradicional "divot stomp", regalos de gorras, vales de compra y una tienda emergente con productos exclusivos de U.S. Polo Assn. Además, la marca deportiva global realizó una donación a la organización benéfica designada por Cowdray Park Polo Club, Midhurst Palliative Care, representada por el Dr. Alex MacCallum, presidente del consejo de administración.



"U.S. Polo Assn. se enorgullece de apoyar uno de los torneos más importantes del mundo y de ayudar a llevar la emoción del British Open Polo Championship 2025 por la Cowdray Gold Cup a millones de espectadores a través de ESPN por primera vez," comentó J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global, que gestiona la marca U.S. Polo Assn.



"Esta transmisión marca un momento decisivo para el deporte del polo y se alinea con nuestro compromiso a largo plazo de ampliar el acceso y la visibilidad del polo y de nuestra marca deportiva global, especialmente en el Reino Unido, uno de nuestros mercados de más rápido crecimiento", añadió.



Los aficionados disfrutaron de uno de los niveles más altos de competencia de polo mientras vivían el encanto inglés del Cowdray Park Polo Club. El British Open Polo Championship por la Cowdray Gold Cup es considerado uno de los torneos más importantes del mundo. Este año contó con la participación de algunas de las figuras más destacadas del deporte, como el miembro del Salón de la Fama del Polo Adolfo Cambiaso, además de Poroto y Mia Cambiaso, Facundo y Nico Pieres, Mark Tomlinson, Tomás Beresford, James Harper, Hugo Taylor, Camilo Castagnola, Hazel Jackson y Hilario Ulloa, entre otros.



"Gracias a la alianza con U.S. Polo Assn., seguimos construyendo vínculos auténticos mientras elevamos la visibilidad del emblemático Cowdray Park Polo Club a nivel global, tanto entre aficionados como consumidores," expresó Boo Jalil, director ejecutivo de Brand Machine Group, socio de U.S. Polo Assn. en Reino Unido, Australia/Nueva Zelanda y Polonia.



"Transmitir este prestigioso torneo por ESPN a nivel mundial marca un hito no solo para el polo británico, sino para todo el deporte" puntualizó.



"En Cowdray Park Polo Club estamos encantados de contar con U.S. Polo Assn. como un socio valioso y de larga trayectoria en la competencia por la Gold Cup," afirmó Jonathan Russell, director ejecutivo de Cowdray Park Polo Club.



"El apoyo de U.S. Polo Assn. como Socio Oficial de Indumentaria en el principal torneo del Reino Unido enriquece la experiencia del campeonato y posiciona la Cowdray Gold Cup en el escenario internacional con su primera transmisión por ESPN", finalizó.



Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la Asociación de Polo de los Estados Unidos (USPA), la asociación más grande de clubes y jugadores de polo en Estados Unidos. Con una presencia global valorada en miles de millones de dólares y distribución en más de 1,100 tiendas U.S. Polo Assn. alrededor del mundo, además de miles de puntos de venta adicionales, la marca ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países.



Más información en uspoloassnglobal.com o siguiendo a @uspoloassn.



USPA Global es una filial de la USPA que gestiona la marca global U.S. Polo Assn. A través de su filial Global Polo Entertainment (GPE), también administra Global Polo TV, que ofrece contenido deportivo y de estilo de vida.



Más información en globalpolo.com.



Sobre Brand Machine Group (BMG)

BMG es un líder internacional en innovación en moda, reconocido como fabricante vertical y especialista en licencias globales, con más de 40 años de experiencia. En asociación con marcas líderes del mercado, BMG gestiona un proceso colaborativo de diseño, fabricación y distribución de productos de calidad, manteniendo el ADN de un portafolio diverso que abarca moda, deporte, artículos para exteriores y hogar, incluyendo ropa para adultos, niños y accesorios.



Más información en uspoloassn.co.uk, brandmachinegroup.com o siguiendo a @brandmachinegroup.



Sobre Cowdray Park Polo Club

Cowdray Park Polo Club es considerado la joya de la corona de Cowdray. Durante el último siglo, ha estado a la vanguardia del polo profesional en el Reino Unido e internacionalmente. El polo competitivo se juega en Cowdray desde 1910, cuando fue fundado como un pequeño club de campo por la familia Pearson, apasionada por este deporte.



Hoy en día, Cowdray organiza el famoso British Open Polo Championship por la Cowdray Gold Cup, y equipos de todo el mundo se dan cita para participar. La Gold Cup es uno de los eventos más importantes del calendario social británico y atrae a la mayor audiencia de polo en el Reino Unido.



Más información en: www.cowdraypolo.co.uk



