U.S. Polo Assn. celebra su colaboración con Greenwich Polo Club en el East Coast Open 2026

Ganadores del East Coast Open 2026 - Greenwich Polo Club

(Información remitida por la empresa firmante)

El prestigioso evento deportivo y de estilo de vida, presentado por Audi, reúne a competidores internacionales

Estados Unidos, 17 de septiembre de 2026.- U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), celebró la conclusión del East Coast Open 2026 presentado por Audi, celebrado del 30 de agosto al 13 de septiembre en el reconocido Greenwich Polo Club de Greenwich, Connecticut, un destacado destino para el polo situado a las afueras de Nueva York.



Como único torneo de alto hándicap de la Costa Este durante la temporada de verano, el histórico campeonato volvió a reunir a una competición internacional de élite en torno al deporte del polo.



La temporada 2026 también marcó un hito significativo, ya que U.S. Polo Assn. se convirtió por primera vez en el patrocinador oficial de la marca de indumentaria del Greenwich Polo Club. La nueva colaboración conectó a una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo con uno de los recintos más emblemáticos del polo, reforzando aún más el compromiso de la marca con el apoyo al deporte y a sus comunidades.



El East Coast Open se celebró por primera vez en 1978 en el Myopia Polo Club de Hamilton, Massachusetts, antes de trasladarse al Greenwich Polo Club en 2005. Actualmente, el campeonato de 20 goles está considerado uno de los torneos de verano más prestigiosos de este deporte y un título que puede marcar la carrera de los jugadores que compiten al más alto nivel.



East Coast Open presentado por Audi " En resumen



• Torneo: East Coast Open presentado por Audi



• Fechas: 30 de agosto - 13 de septiembre de 2026



• Lugar: Greenwich Polo Club, Greenwich, Connecticut



• Importancia: Único torneo de polo de alto hándicap de la Costa Este durante la temporada de verano



• Papel de U.S. Polo Assn.: Patrocinador oficial de la marca de indumentaria del Greenwich Polo Club



• Hito de la colaboración: Primera colaboración entre U.S. Polo Assn. y Greenwich Polo Club



• Final: IGEA (Adam Lipson (0 goles), Joaquin Panelo (6 goles), Raul ‘Gringo’ Colombres (7 goles), Cristian ‘Magoo’ Laprida (7 goles)) vs. FlyHouse (Max Gundlach (1 gol), Nicolas Diaz Alberdi (5 goles), Felipe Miquens (6 goles), Francisco Elizalde (8 goles))



• Campeón: IGEA



• Resultado final: 10 (IGEA) - 9 (FlyHouse)



• Jugador más valioso (MVP): Cristian ‘Magoo’ Laprida (IGEA)



• Mejor poni argentino en juego: Acer Comandada, montado por Francisco Elizalde (FlyHouse)



• Mejor poni en juego: Taita Nikita, montado por Raul ‘Gringo’ Colombres (IGEA)



• Beneficiarios de las donaciones: Rising Starr Horse Rescue y Old Friends Equine Rescue



Resumen del partido: IGEA derrotó a FlyHouse por 10-9 en una emocionante final, con Raul ‘Gringo’ Colombres marcando el gol de oro que aseguró el título de campeón. Colombres, un jugador de gran trayectoria en el panorama internacional del polo, ayudó a IGEA a conseguir la victoria en uno de los principales torneos de verano de alto hándicap de este deporte.



“El East Coast Open es uno de los campeonatos más prestigiosos del polo estadounidense y reúne a grandes jugadores, caballos excepcionales y una apasionada comunidad del polo”, afirmó Tim Kelly, presidente de la United States Polo Association.



“El Greenwich Polo Club ha sido durante mucho tiempo un importante hogar para nuestro deporte, y el apoyo de U.S. Polo Assn. a través de esta nueva colaboración contribuye a elevar la experiencia de jugadores y aficionados, al tiempo que celebra las tradiciones y el futuro del polo”, añadió.



A lo largo del torneo, U.S. Polo Assn. mejoró la experiencia de los asistentes mediante diversas activaciones en las instalaciones, entre ellas un sorteo especial durante el descanso del partido, coincidiendo con el divot stomp, que incluía gorras conmemorativas de la marca en rojo, blanco y azul para celebrar el 250.º aniversario de Estados Unidos.



Los aficionados también pudieron disfrutar de The Divot Stomp™, el cóctel de autor de la marca, disponible en determinados puntos durante la final. Además, U.S. Polo Assn. incorporó elementos de su campaña global, ‘La camiseta de polo: un icono nacido del juego’ (The Polo Shirt: An Icon Born From The Game™), reforzando la conexión auténtica entre el deporte del polo y la icónica camiseta de polo que ha inspirado a generaciones en todo el mundo.



Como parte de la ceremonia final de entrega de premios, U.S. Polo Assn. realizó donaciones benéficas en nombre de los finalistas del torneo a Rising Starr Horse Rescue y Old Friends Equine Rescue. Estas donaciones reflejan el apoyo continuado de la marca a los ponis de polo, las organizaciones dedicadas a la salud equina y las comunidades de jugadores de polo que contribuyen a mantener este deporte.



“El Greenwich Polo Club lleva mucho tiempo dedicado a mostrar lo mejor de nuestro deporte, y la colaboración con U.S. Polo Assn. esta temporada ha aportado un nuevo nivel de energía y participación”, afirmó Peter M. Brant, fundador del Greenwich Polo Club y miembro del Polo Hall of Fame.



“La conexión auténtica de la marca con el polo y su compromiso con el apoyo al deporte hacen de U.S. Polo Assn. un socio natural para este histórico campeonato”, añadió.



El East Coast Open continúa siendo uno de los principales escenarios para los torneos de alto hándicap de Norteamérica, atrayendo cada verano a Greenwich a los mejores talentos internacionales y a aficionados apasionados. A través de su apoyo al torneo, al Greenwich Polo Club y a la comunidad del polo en general, U.S. Polo Assn. mantiene su compromiso de impulsar el deporte y, al mismo tiempo, crear experiencias significativas que celebren su legado, estilo de vida y futuro.



“El East Coast Open representa la rica historia, la excelencia competitiva y las tradiciones arraigadas que hacen del polo un deporte tan singular”, afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la marca U.S. Polo Assn., valorada en varios miles de millones de dólares.



“El primer año de colaboración de U.S. Polo Assn. con el Greenwich Polo Club brindó una magnífica oportunidad para que nuestra marca deportiva global conectara a más aficionados y consumidores con este deporte, al tiempo que apoyaba uno de los campeonatos de verano de alto hándicap más prestigiosos”, concluyó.



Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global valorada en varios miles de millones de dólares y distribución internacional a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn., así como de miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece prendas de vestir, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo.



La campaña global de U.S. Polo Assn. sobre la camiseta de polo ‘Un icono nacido del deporte’, (An Icon Born from the Game,) rinde homenaje a los auténticos orígenes deportivos de la icónica camiseta de polo y a su evolución hasta convertirse en uno de los elementos de estilo más perdurables del mundo.



La marca deportiva global patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship, celebrado anualmente en NPC, en The Palm Beaches, el principal torneo de polo de Estados Unidos. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, Star Sports en India y BeIN Sports en Oriente Medio permiten retransmitir actualmente varios de los principales campeonatos de polo del mundo patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo que este emocionante deporte sea accesible por primera vez para millones de aficionados al deporte de todo el mundo.



U.S. Polo Assn. ha sido nombrada recientemente una de las marcas más fiables de USA Today y en 2026 fue clasificada como la principal licenciataria deportiva del mundo, por delante de la NFL, PGA Tour y Fórmula 1, según License Global. La marca inspirada en el deporte ha obtenido reconocimiento internacional por su crecimiento global y sus contenidos deportivos. Gracias a su gran éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Fortune, Forbes, Modern Retail, WWD y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros destacados medios de comunicación de todo el mundo.



Para obtener más información, visitar uspoloassnglobal.com y seguir a @uspoloassn en redes sociales.



USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva U.S. Polo Assn., valorada en varios miles de millones de dólares. USPA Global también gestiona su filial, Global Polo, líder mundial en contenidos sobre el deporte del polo.



Para obtener más información, visitar globalpolo.com o Global Polo en YouTube.

Contacto

Emisor: USPA Global

Nombre contacto: Shannon Stilson

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing Deportivo y Medios

Teléfono de contacto: +001.561.227.6994