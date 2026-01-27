U.S. Polo Assn. celebra debut histórico como socio de vestuario de la 41.ª Snow Polo World Cup St. Moritz

La intensidad fue máxima en la final de la Snow Polo World Cup - Tony Ramírez - @imagesofpolo, @snowpolostmoritz

Standing Rock se impone a Flexjet en la emocionante final de la 41.ª Snow Polo World Cup St. Moritz

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), celebró su primer año como socio oficial de camisetas y vestuario de la 41.ª Snow Polo World Cup St. Moritz. La legendaria competición de tres días y evento lifestyle de récord se celebró en el icónico lago helado de St. Moritz, en el valle de Engadin, Suiza, e incluyó competición de primer nivel, elegancia alpina, activaciones para los aficionados, experiencias VIP y una celebración deportiva de alcance global. Para este evento único se instalaron directamente sobre el lago helado de St. Moritz más de 2.400 toneladas de infraestructura. Tras dos días y ocho partidos de clasificación, el domingo 25 de enero, Standing Rock se impuso a Flexjet en una ajustada victoria por 6 – 4,5.



En su 41.ª edición, la Snow Polo World Cup St. Moritz reafirmó una vez más su estatus como el único torneo de polo de alto hándicap del mundo disputado sobre nieve, reuniendo a jugadores internacionales de élite y a sus destacados compañeros equinos. Rompiendo todos los récords, St. Moritz acogió a más de 26.000 espectadores —aficionados al deporte, medios de comunicación, modelos, influencers e invitados especiales de todo el mundo— en uno de los escenarios deportivos invernales más espectaculares.



A lo largo del lago helado, los espectadores disfrutaron de un total de nueve emocionantes partidos de alto hándicap, que culminaron en una final repleta de acción el domingo. El torneo mostró talento internacional de primer nivel, con competidores de equipos procedentes de Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Oriente Medio.



Laplacette, de Standing Rock, recibió el premio al MVP del partido, mientras que Big Brother, montado por Max Charlton de Standing Rock, fue reconocido como el Mejor Pony del Partido. El premio al Mejor Patrón del torneo en su conjunto fue para el capitán Sebastien Aguettant (FRA) del equipo St. Moritz – Top of the World.



"Ha sido una experiencia extraordinaria para U.S. Polo Assn. ser por primera vez el socio oficial de camisetas y vestuario de la Snow Polo World Cup St. Moritz", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa la marca U.S. Polo Assn., valorada en miles de millones de dólares. "Este torneo histórico refleja perfectamente lo que representa U.S. Polo Assn.: una combinación de deporte auténtico, atletas excepcionales y una comunidad global unida por el deporte en uno de los entornos más extraordinarios del planeta".



Reforzando el estatus global del evento, en una noticia destacada, U.S. Polo Assn. ha confirmado un importante compromiso de cuatro años con la Snow Polo World Cup St. Moritz, quedando confirmada la marca deportiva global como socio oficial de camisetas y vestuario hasta 2030.



U.S. Polo Assn. fue también patrocinador de la ceremonia de trofeos de la segunda semifinal, con J. Michael Prince, Lorenzo Nencini y Franco Zuccon, de U.S. Polo Assn., entregando la Copa U.S. Polo Assn. junto con bolsas artesanales de lona y cuero argentino y un Matte Kit. En ese partido de semifinal, Standing Rock superó a Azerbaijan Land of Fire para asegurarse un puesto en la final.



Más allá del campo de juego, la Snow Polo World Cup St. Moritz ofreció su característica combinación de deporte, lujo y ambiente social, con activaciones para aficionados, hospitalidad VIP, eventos exclusivos y experiencias sobre el hielo durante todo el fin de semana. La presencia de U.S. Polo Assn. estuvo integrada en todo el recinto, desde las experiencias para invitados hasta el vestuario oficial. Uno de los grandes atractivos del lago fue la tienda U.S. Polo Assn., presentada por Enders Sport, donde se exhibió la colección cápsula U.S. Polo Assn. St. Moritz, que incluía las camisetas oficiales de los equipos, chaquetas acolchadas oficiales de juego, jerséis de lana y cashmere, prendas de cuello con cremallera de lana y cashmere, y gorros de cashmere. Los visitantes de la tienda fueron obsequiados con copas de Perrier Jouët.



"La Snow Polo World Cup St. Moritz reúne rendimiento, herencia y visibilidad internacional de una manera que fortalece la marca U.S. Polo Assn. en toda Europa y refuerza sus profundas raíces en el deporte", afirmó Lorenzo Nencini, CEO de Incom, licenciatario de vestuario de U.S. Polo Assn. para Europa Occidental. "Eventos como este desempeñan un papel clave en la forma en que U.S. Polo Assn. conecta con los consumidores en el verdadero espíritu del deporte a través de nuestra marca global".



"Fue maravilloso dar la bienvenida a U.S. Polo Assn. como socio oficial de camisetas y vestuario por primera vez, aportando un estilo auténtico y deportivo a esta excepcional 41.ª edición de polo de alto hándicap sobre nieve en St. Moritz", declaró Reto Gaudenzi, fundador y CEO de la Snow Polo World Cup St. Moritz.



Acerca de U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en Wellington, Florida. Con una presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn., además de miles de puntos de venta adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países. La marca patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship, que se celebra anualmente en el NPC de The Palm Beaches, el principal torneo de polo de Estados Unidos. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, y Star Sports en India retransmiten ahora varios de los campeonatos de polo más destacados del mundo patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo accesible este emocionante deporte a millones de aficionados por primera vez a nivel global.



U.S. Polo Assn. ha sido nombrada de forma constante como una de las principales marcas licenciadoras deportivas del mundo junto con la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1, según License Global. Además, la marca de inspiración deportiva está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global. Gracias a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchos otros medios de prestigio en todo el mundo. Para más información, visitar uspoloassnglobal.com y seguir a @uspoloassn.

