U.S. Polo Assn. celebra una destacada temporada europea de polo 2026

Público en el Museumplein Polo Amsterdam, Países Bajos - USPA Global

(Información remitida por la empresa firmante)

Florida, 6 de octubre de 2026.-

La marca deportiva global apoya las principales competiciones de polo de toda Europa

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), apoyó varios importantes eventos deportivos en toda Europa durante la temporada de verano de 2026, reforzando la conexión auténtica de la marca con este deporte en todo el continente. U.S. Polo Assn. participó como marca oficial de ropa y patrocinador oficial de las camisetas en múltiples eventos, entre ellos:



• 55.º Torneo Internacional de Polo de Sotogrande, en Ayala Polo Club, Sotogrande, España;







• Barnes French Open, en Polo Club de Chantilly, Francia;







• Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup, en Alemania;







• Museumplein Polo Amsterdam, en Países Bajos.







A través de estas colaboraciones, U.S. Polo Assn. proporcionó la indumentaria de jugadores, árbitros y personal de los eventos, al tiempo que apoyó competiciones que abarcaron desde históricos campeonatos de alto hándicap hasta emblemáticos recintos de toda la región.



"La presencia de U.S. Polo Assn. en toda Europa refleja tanto el alcance global de nuestra marca como nuestro compromiso inquebrantable con el apoyo al deporte que inspira a la marca", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa la marca multimillonaria U.S. Polo Assn. "Desde históricos recintos de campeonatos hasta dinámicos eventos relacionados con el estilo de vida del polo, estas colaboraciones nos permiten celebrar a los deportistas, clubes y tradiciones que hacen que este deporte sea tan atractivo, al tiempo que lo acercamos a nuevos públicos de todo el mundo".



En España, U.S. Polo Assn. apoyó el 55.º Torneo Internacional de Polo de Sotogrande, celebrado en Ayala Polo Club, como patrocinador oficial de ropa. Ampliamente reconocido como el principal torneo de polo de España, la competición de verano contó con las Copas de Bronce, Plata y Oro en distintos niveles de hándicap. U.S. Polo Assn. proporcionó la indumentaria del personal, las camisetas de los árbitros, obsequios de marca y el premio al Jugador Más Valioso de la final de la Copa de Oro de Sotogrande de 22 goles, además de presentar por primera vez una colección comercial personalizada. Dubai Polo Team se proclamó campeón de alto hándicap con una victoria por 16-9 frente a Sainte Mesme, logrando su quinto título de la Copa de Oro de Sotogrande.



La temporada europea continuó en el Polo Club du Domaine de Chantilly, donde U.S. Polo Assn. regresó por tercer año como marca oficial de ropa y patrocinador oficial de las camisetas del Barnes French Open. Creado en 2001, el French Open se ha convertido en uno de los torneos de alto hándicap más prestigiosos de Europa y sigue siendo un importante escaparate para este deporte en Francia. U.S. Polo Assn. proporcionó la indumentaria del personal y las camisetas de los árbitros durante toda la temporada de Chantilly, así como camisetas personalizadas para los equipos del cuadro mixto, que concluyó con una emocionante victoria de Kazak por 10-6 frente a Akasha.



En Alemania, U.S. Polo Assn. celebró su séptimo año apoyando la Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup, también conocida como el Campeonato Alemán de Alto Hándicap, como patrocinador oficial de camisetas y ropa. La marca proporcionó camisetas para los equipos y árbitros, gorras e indumentaria para los jugadores del torneo de ocho equipos, que comenzó en el Prussian Polo & Country Club y concluyó en el Maifeld del Parque Olímpico de Berlín. Estos históricos terrenos acogieron la última aparición del polo en unos Juegos Olímpicos, en 1936, creando un vínculo singular entre la histórica trayectoria de este deporte y su continuo crecimiento en Alemania. Bentley Berlin se proclamó campeón de 2026 frente a Plusquadrat tras una competitiva semana de polo de alto hándicap.



U.S. Polo Assn. amplió aún más su presencia deportiva en Europa mediante su primera colaboración con Museumplein Polo Amsterdam, donde participó como patrocinador oficial de camisetas y ropa. Celebrado en el corazón cultural de Ámsterdam, junto al Rijksmuseum, el Museo Van Gogh y el Stedelijk Museum, el torneo de polo en arena de tres días reunió a seis equipos internacionales en una competición de ritmo rápido en un emblemático entorno cultural. U.S. Polo Assn. proporcionó la indumentaria de los equipos y árbitros, apoyó la entrega de gorras a caballo y entregó una bolsa para botas de la marca al Jugador Más Valioso del evento. Lassus Tandartsen ganó la final de Museumplein Polo Amsterdam 2026, derrotando al subcampeón Wereldhave, y Aki van Andel, de Lassus Tandartsen, fue nombrado Jugador Más Valioso del torneo.



"Europa continúa siendo una región importante y en crecimiento para U.S. Polo Assn., y estas colaboraciones crean una poderosa conexión entre el estilo de vida inspirado en el deporte de la marca y sus auténticas raíces en el polo", afirmó Lorenzo Nencini, CEO de Incom, socio licenciatario de U.S. Polo Assn. en Europa. "Al apoyar destacados eventos de polo en mercados europeos clave, estamos reforzando la interacción con los consumidores, aumentando el conocimiento de este deporte y generando un impulso a largo plazo para la marca en toda la región".



La temporada europea de 2026 reforzó el compromiso histórico de U.S. Polo Assn. con el apoyo al polo en todo el mundo, desde históricos campeonatos de alto hándicap hasta eventos culturales que acercan este deporte a nuevos públicos. Con una presencia global que abarca 190 países, aproximadamente 1.200 tiendas U.S. Polo Assn. y miles de puntos de distribución adicionales, la marca continúa aunando deporte, estilo y experiencias para los consumidores en los mercados internacionales.



Acerca de U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global valorada en miles de millones de dólares y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn., además de miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. La campaña global de polos de U.S. Polo Assn., An Icon Born from the Game, constituye un poderoso homenaje a los auténticos orígenes deportivos de la emblemática camiseta de polo y a su evolución hasta convertirse en uno de los elementos de estilo más perdurables del mundo.







Contacto

Nombre contacto: Stacey Kovalsky

Descripción contacto: Vicepresidenta de Relaciones Públicas y Comunicación Globales en USPA Global

Teléfono de contacto: +001.561.790.8036



