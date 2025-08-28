U.S. Polo Assn. se convertirá en el patrocinador principal del Maratón de Palm Beaches

(Información remitida por la empresa firmante)

El maratón regresa el 13 y 14 de diciembre de 2025, la inscripción anticipada ya está abierta

Estados Unidos, 28 de agosto de 2025.-

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la U.S. Polo Assn. (USPA), ha acordado una asociación de varios años como el nuevo patrocinador principal de The Palm Beaches Marathon. El Maratón de Palm Beaches de la U.S. Polo Assn., una carrera propiedad y administrada por K2 Sports Ventures de Ken Kennerly, se llevará a cabo en el centro de West Palm Beach, Florida, del 13 al 14 de diciembre de 2025.



Este famoso evento de maratón es reconocido por sus hermosas vistas de la costa y las calles bordeadas de palmeras y da la bienvenida a corredores de todo el país y de todo el mundo a la calidez de Florida durante los fríos meses de invierno. También es clasificatorio para el legendario Maratón de Boston.



"U.S. Polo Assn. tiene el honor de ser el patrocinador principal de The Palm Beaches Marathon, un evento icónico que, al igual que nuestra marca, está profundamente arraigado en esta vibrante comunidad del condado de Palm Beach", dijo J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global, la compañía que supervisa la marca global multimillonaria U.S. Polo Assn. "Si bien nuestra marca inspirada en el deporte tiene una presencia mundial en más de 190 países, nuestro corazón y herencia están aquí en The Palm Beaches, sede de USPA Global, la U.S. Polo Assn. y el USPA National Polo Center, el destino de polo más prestigioso del mundo".



El fin de semana de la carrera incluirá los 5K y 10K a las 7:30 a.m. el sábado 13 de diciembre, seguidos del Maratón, Medio Maratón y Maratón de Relevos el domingo 14 de diciembre a las 6 a.m. La inscripción anticipada ya está abierta. El costo es de $ 130 para el maratón y $ 100 para el medio maratón. La tarifa de inscripción anticipada para los 10K es de $ 60 y $ 45 para los 5K. Para inscribirse en el Maratón de Palm Beaches de la U.S. Polo Assn. , se puede visitar palmbeachmarathon.com.



Una exposición de salud y fitness coincidirá con la recogida de paquetes de carrera el viernes 12 de diciembre de 12 p.m. a 6 p.m. y el sábado 13 de diciembre de 10 a.m. a 6 p.m. en el Anfiteatro Meyer, 104 Datura St., West Palm Beach. La Expo contará con lo último en productos y servicios de salud y fitness, ropa para correr e información sobre las próximas carreras.



"Estamos entusiasmados de agregar una marca global de renombre como U.S. Polo Assn. como patrocinador principal de The Palm Beaches Marathon", dijo Kennerly. "Este es un gran acuerdo para el futuro de nuestra carrera y su atractivo para los corredores de todo el mundo. The Palm Beaches es un destino de primer nivel reconocido a nivel mundial, y esperamos continuar haciendo crecer la carrera no solo en nuestra comunidad, sino también a nivel internacional".



Los productos de la marca U.S. Polo Assn. incluyen ropa para hombres, mujeres y niños, así como accesorios, equipaje, relojes, zapatos, muebles para el hogar y más, con distribución en 190 países a través de tiendas minoristas independientes, grandes almacenes, tiendas de la marca U.S. Polo Assn. y comercio electrónico.



"La asociación con The Palm Beaches Marathon nos permite celebrar la excelencia atlética, el espíritu comunitario, la salud y el bienestar, así como la pasión compartida por el deporte que nos conecta a nivel local y en todo el mundo. Desde los campos de polo hasta las calles de Palm Beach, nos inspiran los atletas que lo dan todo, y esperamos compartir la energía, la camaradería y la competencia de clase mundial que hacen que el Maratón de Palm Beaches sea realmente especial", agregó Prince.



La carrera apoyará a organizaciones benéficas locales, que pronto se anunciarán.



WPBF 25, la afiliada de ABC propiedad de Hearst, regresará como la estación de transmisión oficial de la carrera y brindará una amplia cobertura previa y posterior a la carrera en todos los canales digitales y al aire, además de producir una transmisión en vivo en la mañana de la carrera de maratón.



"WPBF 25 está encantada de extender nuestra asociación por segundo año consecutivo como la estación de transmisión oficial de la Maratón de Palm Beaches de la U.S. Polo Assn. Reafirmando nuestro compromiso de ayudar a traer un evento tan único y emocionante como este a nuestra comunidad", dijo la presidenta y gerente general, Caroline Taplett. "Trabajando junto con nuestros increíbles socios, Ken Kennerly y el equipo de Marathon, estamos dedicados a promover una comunidad más conectada, apoyar a las empresas locales e inspirar a los participantes, a nivel local, nacional e internacional para que se unan a nosotros en el hermoso sur de Florida para esta experiencia única".



Acerca de U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la U.S. Polo Assn. (USPA), la asociación más grande de clubes de polo y jugadores de polo de los Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center (NPC) en Wellington, Florida. Este año, la U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto con la USPA. Con una presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1,100 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países en todo el mundo. La marca patrocina los principales eventos de polo en todo el mundo, incluido el Campeonato Abierto de Polo de EE. UU., que se celebra anualmente en NPC en The Palm Beaches, el principal torneo de polo en los Estados Unidos. Los acuerdos históricos con ESPN en los Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, y Star Sports en la India ahora transmiten varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por la U.S. Polo Assn. , lo que hace que el emocionante deporte sea accesible para millones de fanáticos del deporte en todo el mundo por primera vez.



U.S. Polo Assn. ha sido nombrada constantemente como uno de los principales licenciatarios deportivos globales del mundo junto con la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global. Debido a su tremendo éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchas otras fuentes de medios notables en todo el mundo. Para obtener más información, se puede visitar uspoloassnglobal.com y seguir en @uspoloassn.



