U.S. Polo Assn., patrocinador oficial de indumentaria de la Dubai Polo Gold Cup 2026 por tercer año

La marca deportiva oficial de la USPA reforzó su presencia en uno de los torneos de polo más prestigiosos de Oriente Medio al suministrar equipaciones personalizadas, premios exclusivos y activaciones para aficionados, en una edición que volvió a reunir a la élite internacional del polo en Dubái

Madrid, 26 de febrero de 2026.- U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), fue con orgullo el Patrocinador Oficial de Indumentaria y Camisetas de la Dubai Polo Gold Cup 2026, celebrada del 28 de enero al 14 de febrero en el reconocido Al Habtoor Polo Club en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.



En su tercer año consecutivo apoyando el prestigioso torneo, U.S. Polo Assn. proporcionó camisetas técnicas personalizadas a los equipos participantes, indumentaria para el personal del evento y premios exclusivos para los finalistas. Los espectadores también participaron en la emoción durante el tradicional divot stomp con el reparto especial de gorras U.S. Polo Assn., añadiendo un momento festivo para los aficionados durante la competición de dos semanas en los EAU.



La final de la Dubai Polo Gold Cup 2026 ofreció un electrizante enfrentamiento entre jugadores de renombre mundial, en el que Dubai Wolves by Thera derrotó al vigente campeón, UAE Polo Team, por 11-8 para alzarse con el codiciado trofeo.



Los equipos estuvieron integrados por Habtoor Al Habtoor, Cesar Crespo, Félix Esain y Santiago Laborde en el equipo Dubai Wolves by Thera; y por Su Alteza Sheikha Maitha Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Salvador Jauretche, Lucas Monteverde Jr. y Rosendo Torreguitar en el UAE Polo Team. Félix Esain, de Dubai Wolves by Thera, fue nombrado Jugador Más Valioso por su destacada actuación, mientras que Only Caravina, también montado por Esain, obtuvo el premio al Mejor Pony en Juego, subrayando el excepcional nivel atlético que define este torneo.



"La continua colaboración de U.S. Polo Assn. con la Dubai Polo Gold Cup como Patrocinador Oficial de Indumentaria y Camisetas refleja quiénes somos como marca deportiva global", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa en todo el mundo la marca multimillonaria U.S. Polo Assn. "Apoyar el principal torneo de alto hándicap de los EAU permite a nuestra marca interactuar directamente con la sólida comunidad de polo en uno de nuestros mercados de crecimiento más importantes, al tiempo que refuerza la credibilidad y autenticidad que definen a U.S. Polo Assn."



Como uno de los principales destinos para el deporte del polo en Oriente Medio, Dubái es un mercado estratégico para U.S. Polo Assn., que continúa ampliando su red minorista en los EAU. Con una presencia sólida y en expansión en la región y nuevas aperturas de tiendas previstas en los próximos años, la vinculación de la marca con la Dubai Polo Gold Cup subraya sus auténticos lazos con el deporte y fortalece la conexión con los consumidores en un mercado global clave.



Fundada en 2009 por Mohammed Al Habtoor bajo el patrocinio de Su Alteza Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicegobernador de Dubái, la Dubai Polo Gold Cup se ha convertido en el principal torneo de polo de alto hándicap de los EAU y en una piedra angular del calendario deportivo internacional de la región. Celebrado anualmente en el Al Habtoor Polo Club, el evento atrae a jugadores de élite, invitados distinguidos y aficionados al deporte de todo el mundo a uno de los recintos ecuestres más emblemáticos de la región.



La Dubai Polo Gold Cup volvió a combinar competición de clase mundial con la hospitalidad característica de Dubái, ofreciendo a los invitados una experiencia inmersiva que fusiona deporte y estilo de vida, reflejando la elegancia y la energía de los EAU.



Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo en Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en Wellington, Florida. Con una presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas minoristas U.S. Polo Assn., además de miles de puntos de venta adicionales, la marca ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países.



La marca patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship, celebrado anualmente en el NPC en The Palm Beaches, el principal torneo de polo de Estados Unidos. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, y Star Sports en India transmiten ahora varios de los campeonatos de polo más importantes del mundo patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo que este emocionante deporte sea accesible a millones de aficionados a nivel global por primera vez.



Según License Global, U.S. Polo Assn. ha sido nombrada de forma constante como una de las principales licenciatarias deportivas globales del mundo junto a la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global. Debido a su enorme éxito como marca internacional, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchos otros medios destacados en todo el mundo. Para más información, visitar uspoloassnglobal.com y seguir a @uspoloassn.



USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también administra la filial Global Polo, líder mundial en contenidos del deporte del polo. Para más información, visitar globalpolo.com o Global Polo en YouTube.

