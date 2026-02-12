U.S. Polo Assn. presenta su tienda insignia experiencial USPA Shop en el USPA National Polo Center

La tienda insignia USPA Shop en el USPA National Polo Center - Augustina Fonda

La marca oficial de la United States Polo Association reabre su tienda insignia en el National Polo Center de Florida con un concepto renovado que apuesta por la experiencia inmersiva, la innovación digital y colecciones exclusivas para reforzar su conexión con el deporte del polo y su posicionamiento global

Florida, 12 de febrero de 2026.- U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), anuncia la reapertura de su tienda insignia experiencial USPA Shop en el USPA National Polo Center (NPC), en Wellington, Florida. La marca presenta un destino comercial reinventado que refleja su profunda conexión con el deporte del polo y su posicionamiento global contemporáneo.



La USPA Shop en el NPC pone ahora un fuerte énfasis en la experiencia del visitante. Tanto en el interior como en el exterior, el espacio se complementa con una estética cuidada, activaciones inmersivas, sonido ambiental seleccionado, un aroma distintivo y una selección de primer nivel de prendas y accesorios procedentes de los centros de diseño de la marca en Nueva York, Londres, Florencia y Estambul. El rediseño del establecimiento combina herencia, deporte y estilo contemporáneo, incorporando elementos icónicos de U.S. Polo Assn. como la franja roja, blanca y azul, el logotipo de los Double Horsemen y las imágenes de campañas globales protagonizadas por embajadores de la marca.



En el centro de la tienda cuelga el icónico Halo, una pantalla digital de 360 grados que da vida al contenido deportivo de primer nivel de la temporada de polo de alto hándicap en Florida, trasladando la emoción del campo al entorno comercial. Como novedad esta temporada, la tienda incorpora un mural selfie de U.S. Polo Assn., un punto focal para los visitantes con pelotas de polo, mazos y elementos auténticos de los días de partido que invitan a los aficionados a capturar y compartir el espíritu del deporte.



"La USPA Shop en el NPC es una poderosa extensión de la marca U.S. Polo Assn. en el corazón del polo estadounidense", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la marca multimillonaria U.S. Polo Assn. "Esta tienda insignia reinventada refuerza nuestra presencia en el USPA National Polo Center y eleva el nivel de interacción de los aficionados tanto con el juego como con la marca a través de una experiencia comercial distintiva y de alto nivel".



Durante toda la temporada invernal de polo, la USPA Shop en el NPC organizará una serie de activaciones comerciales inmersivas para los asistentes a los eventos, incluidas colaboraciones con artistas, personalización de productos y experiencias interactivas diseñadas para conectar con los aficionados más allá del campo. Los visitantes también podrán disfrutar cada domingo de una cata de vinos gratuita, que actualmente incluye el Rosé de edición limitada de U.S. Polo Assn., un vino inspirado en el deporte y elaborado a partir de viñedos situados en campos de polo de Virginia.



La USPA Shop en el NPC ofrece estilos exclusivos y de edición limitada disponibles tanto en tienda como en línea, seleccionados de la Global Collection, The Polo Club Collection y la USPA Pro Collection, con propuestas pensadas para todo tipo de aficionados del NPC. También se pueden adquirir colecciones específicas de eventos como el histórico U.S. Open Polo Championship, la Snow Polo World Cup St. Moritz y The Palm Beaches Marathon.



"La mejora de la tienda insignia USPA Shop en el NPC nos ha permitido perfeccionar los puntos de contacto clave que más importan en un día de partido, desde la narrativa y la interacción con los visitantes hasta los productos exclusivos y los acabados contemporáneos", señaló Brian Kaminer, vicepresidente sénior de Desarrollo Global de Producto Retail en USPA Global. "La tienda refleja quiénes somos hoy como marca, combinando tejidos prémium, producción responsable y estilos exclusivos en pequeñas series que dan vida a U.S. Polo Assn. en el USPA National Polo Center".



Además de los domingos durante la temporada invernal de polo, de 13:00 a 18:00 horas, la USPA Shop en el NPC abre los viernes de 12:00 a 15:00 horas, invitando a visitantes y socios del club a llevarse un recuerdo del deporte del polo. El USPA National Polo Center se encuentra en 3667 120th Ave. S, Wellington, Florida, 33414.



Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo en Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en Wellington, Florida. Con una presencia global multimillonaria y distribución en más de 1.200 tiendas propias U.S. Polo Assn., además de miles de puntos de venta adicionales, la marca ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países. U.S. Polo Assn. patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship, celebrado anualmente en el NPC en The Palm Beaches, el principal torneo de polo de Estados Unidos. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, y Star Sports en India permiten retransmitir varios de los campeonatos de polo más destacados del mundo patrocinados por U.S. Polo Assn., acercando por primera vez este emocionante deporte a millones de aficionados en todo el mundo.



U.S. Polo Assn. ha sido reconocida de forma constante como una de las principales licencias deportivas globales, junto a la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte ha recibido premios internacionales por su crecimiento global. Gracias a su éxito como marca mundial, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros medios destacados. Para más información, visitar uspoloassnglobal.com y seguir a @uspoloassn.



USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. También administra la filial Global Polo, líder mundial en contenidos relacionados con el deporte del polo. Para más información, visitar globalpolo.com o el canal Global Polo en YouTube.





