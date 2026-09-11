Hormigón Impreso Murcia - Ricardo Herradon

(Información remitida por la empresa firmante)

La Asociación Murciana de la Construcción y Reforma (AMUCO) presenta hoy en su informe anual un cambio drástico en las tendencias del sector de la vivienda, impulsado por la inflación en los materiales. El documento revela que los propietarios han sustituido el pavimento tradicional por el hormigón impreso en Murcia en un 35% de las obras exteriores durante el último año, buscando mitigar la inestabilidad económica mediante soluciones duraderas de bajo mantenimiento

Murcia, 11 de septiembre de 2026.- El impacto de la inflación redefine los presupuestos familiares en el sureste

El encarecimiento global de las materias primas ha alterado por completo las prioridades de los hogares españoles. Según el último balance de AMUCO publicado este mes, el presupuesto medio destinado a las reformas exteriores en la Región de Murcia se ha ajustado un 22% a la baja en comparación con el ejercicio anterior. Esta coyuntura económica obliga a los propietarios y a las comunidades de vecinos a descartar revestimientos discontinuos tradicionales, orientando la inversión hacia opciones de una sola capa que eviten gastos futuros de reparación en accesos, patios y áreas comunes.



La necesidad de optimizar cada euro en el entorno doméstico ha redirigido la demanda hacia los pavimentos continuos de cemento. El informe destaca que el interés por el hormigón impreso en Murcia ha experimentado un crecimiento sin precedentes en las urbanizaciones de la periferia urbana, consolidándose como la opción preferida frente a alternativas más frágiles expuestas al desgaste climático de la zona.



Datos cuantificables: menor coste de instalación y mayor vida útil

Los datos técnicos recogidos en el estudio justifican este cambio en el comportamiento del consumidor. Mientras que la colocación de baldosas cerámicas o piedra natural requiere una media de 7 días de mano de obra para una superficie estándar de 100 metros cuadrados, las soluciones continuas reducen los plazos de ejecución a solo 48 horas. Esta optimización del tiempo de trabajo disminuye los costes directos de instalación entre un 25% y un 40%, aliviando los flujos de caja de las familias en plena época de incertidumbre financiera.



"El propietario actual ya no busca solo el impacto estético inmediato, sino el valor real de su dinero a treinta años", afirma Carlos Mendoza, director técnico del área de pavimentos de la federación. "La adopción masiva del hormigón fratasado en Murcia responde a una estrategia de protección económica familiar; al eliminar las juntas y los desprendimientos típicos de las baldosas por los cambios bruscos de temperatura, los usuarios evitan un coste de mantenimiento recurrente que estimamos en unos 450 euros anuales por vivienda", añade el portavoz corporativo.



Sostenibilidad estructural frente a la volatilidad de precios

El informe sectorial concluye que la resistencia mecánica de este material ante condiciones climáticas severas, como los veranos de calor extremo característicos del entorno mediterráneo, previene el agrietamiento y la pérdida de color. Al tratarse de superficies preparadas in situ con áridos de origen local, se mitiga de igual manera la huella de carbono asociada al transporte pesado de materiales manufacturados en otras provincias.



Esta combinación de factores financieros y técnicos confirma que las recesiones actúan como catalizadores de la ingeniería práctica en el ámbito residencial. La búsqueda de la rentabilidad a largo plazo ha transformado lo que antes era una elección puramente arquitectónica en una decisión económica indispensable para blindar el valor de los bienes inmuebles.



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