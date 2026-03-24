USPA Global y ESPN amplían relación con Chris Fowler para los campeonatos de polo de alto hándicap de 2026

Chris Fowler en el USPA National Polo Center - Alex Pacheco

(Información remitida por la empresa firmante)

Las finales de la USPA Gold Cup y del U.S. Open Polo Championship se emitirán en ESPN2

Madrid, 24 de marzo de 2026.-Global Polo, la filial de entretenimiento de USPA Global, continúa su histórica relación con ESPN para mostrar el deporte del polo, que ha ampliado su alcance a millones de hogares en todo el mundo. La histórica relación incluye al legendario comentarista de ESPN Chris Fowler presentando la final de la USPA Gold Cup el 29 de marzo por primera vez, y la final del U.S. Open Polo Championship el 26 de abril por segundo año, en el USPA National Polo Center en el condado de Palm Beach, Florida, junto a los veteranos comentaristas Kenny Rice y el miembro del Salón de la Fama del Polo Adam Snow.



"He tenido el privilegio de cubrir algunos de los eventos más icónicos del deporte, y lo que sigue atrayéndome al deporte del polo es la asociación única entre el jugador de polo y el pony de polo, así como la velocidad y la intensidad de la competición al más alto nivel", dijo Fowler. "Presentar tanto la USPA Gold Cup como el U.S. Open Polo Championship me permite compartir la energía y singularidad de este hermoso deporte con una audiencia más amplia de ESPN".



La USPA Gold Cup, disputada por primera vez en 1974, es el segundo torneo más importante del polo estadounidense, justo detrás del U.S. Open Polo Championship, que se jugó por primera vez en 1904. La competición de este año contará con 10 equipos de élite compitiendo al más alto nivel del deporte del 4 al 29 de marzo. El prestigioso U.S. Open Polo Championship, disputado del 1 al 26 de abril, es ampliamente reconocido como una vitrina para muchos de los mejores jugadores y atletas equinos del mundo y sigue siendo uno de los torneos de polo más prestigiosos a nivel global. Ambos torneos se han jugado consecutivamente desde que llegaron al condado de Palm Beach, Florida, en 2004. Estas competiciones de polo de alta calificación tienen lugar en el U.S. Polo Assn. Stadium Field One en el USPA National Polo Center (NPC) en Wellington, Florida.



La cobertura de la final de la USPA Gold Cup a principios de abril, seguida por el partido final del U.S. Open Polo Championship en mayo, estará disponible en múltiples plataformas de ESPN, incluyendo ESPN2.



"Nuestra relación a largo plazo con ESPN continúa elevando el deporte del polo, la marca U.S. Polo Assn. y el impulso global detrás de ella", dijo J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la marca deportiva global multimillonaria U.S. Polo Assn. "El regreso de Chris Fowler y su presencia ampliada presentando tanto la USPA Gold Cup como el U.S. Open Polo Championship refuerza aún más el impulso y la visibilidad de estos torneos de clase mundial ante una audiencia global".



Más allá de la cobertura en directo de los partidos, las plataformas de ESPN también presentan nuevos episodios del programa galardonado en dos ocasiones Breakaway: Presented by U.S. Polo Assn., producido por Global Polo. Los espectadores pueden seguir cobertura exclusiva entre bastidores, perfiles de jugadores y momentos destacados de los campeonatos en el canal de YouTube de Global Polo, incluyendo cobertura especial vinculada a las retransmisiones de la USPA Gold Cup y el U.S. Open Polo Championship.



"La United States Polo Association está encantada de ver el continuo crecimiento del deporte a través de nuestra relación con ESPN", dijo Stewart Armstrong, presidente de la United States Polo Association (USPA). "La USPA Gold Cup y el U.S. Open Polo Championship representan el más alto nivel de competición en el USPA National Polo Center para la temporada estadounidense, y la mayor visibilidad proporcionada por ESPN subraya el atletismo, la dedicación y la tradición que definen nuestro deporte".



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Sobre ESPN

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Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo en Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países en todo el mundo. La marca patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship, celebrado anualmente en el NPC en The Palm Beaches, el principal torneo de polo en Estados Unidos. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, y Star Sports en India ahora retransmiten varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo este emocionante deporte accesible a millones de aficionados por primera vez.



U.S. Polo Assn. ha sido nombrada de forma constante como una de las principales licencias deportivas globales del mundo junto con la NFL, PGA Tour y Fórmula 1, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global y contenido deportivo. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg.



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Sobre la United States Polo Association (USPA)

La United States Polo Association está organizada y existe con el propósito de promover el juego del polo; coordinar las actividades de sus clubes miembros y jugadores registrados; organizar y supervisar torneos, competiciones y partidos de polo; y proporcionar reglas, hándicaps y condiciones de torneo para dichos eventos. Sus objetivos generales son mejorar el deporte y promover la seguridad y el bienestar de sus participantes y equinos. Fundada en 1890, la USPA es la mayor organización deportiva voluntaria de América del Norte para el deporte del polo. Actualmente, la USPA está compuesta por más de 200 clubes miembros y más de 5.000 jugadores registrados. Para más información, visitar uspolo.org.

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