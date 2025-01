USPA y U.S. Polo Assn. celebran su 135 aniversario

(Información remitida por la empresa firmante)

Se conmemora con eventos deportivos y de moda a nivel mundial y el lanzamiento de 'Born to Play'

West Palm Beach, 30 de enero de 2025.- U.S. Polo Assn., la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes de polo y jugadores de polo de Norteamérica, se complace en anunciar la celebración de su 135 aniversario, un hito que conmemora más de un siglo de liderazgo en el deporte del polo.



Este año histórico estará marcado por una serie de eventos mundiales y una campaña de marca global de la marca U.S. Polo Assn., creando una experiencia inolvidable para los aficionados al deporte y los consumidores de todo el mundo. U.S. Polo Assn. encabezará la campaña de aniversario con actividades en los principales mercados, incluyendo Norteamérica, Europa, Asia, Oriente Medio y Latinoamérica. Los consumidores pueden esperar eventos exclusivos en las tiendas, experiencias digitales y colaboraciones con influencers y atletas, todo ello para celebrar el legado y el futuro del deporte.



Como una de las organizaciones deportivas más antiguas de Estados Unidos, la USPA ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la comunidad mundial del polo. La campaña, dirigida por la marca U.S. Polo Assn., conecta el legado del deporte con un toque moderno y vibrante que celebra su atractivo global.



"Como marca oficial de la USPA, la Campaña 135 Aniversario de U.S. Polo Assn. honra un hito importante para el deporte del polo y une a nuestros licenciatarios globales con un objetivo y un mensaje de marca compartidos", dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y supervisa la marca U.S. Polo Assn. "Invitamos a los consumidores y aficionados al deporte de todo el mundo a formar parte del rico legado del deporte del polo y a celebrar la historia de la mayor unión entre deporte y moda".



‘Born to play’: Celebrar el patrimonio, el deporte y la vida

Abrazando la rica herencia del deporte del polo, la celebración del 135 aniversario de la USPA se centra en el lema Nacidos para jugar. Este lema destaca la adrenalina y el atletismo del polo, tanto dentro como fuera del campo, e invita a los aficionados y consumidores de todo el mundo a formar parte de este legado histórico. Desde los jugadores y los caballos hasta la competición y la cultura, el polo despierta algo profundo en todos nosotros, mostrando un deporte tan vibrante y emocionante como atemporal. ‘Born to play’, que también está emparejado con la campaña Legacy de la marca que presenta a jugadores de polo profesionales y embajadores de la marca junto a sus familias, representará a U.S. Polo Assn. en varias plataformas digitales y en tiendas más allá de 2025.



Logo del 135 Aniversario

El logotipo del 135 aniversario, diseñado a medida, resume la rica historia y el carácter distintivo del deporte del polo, combinando tradición y estilo moderno. Inspirándose en los movimientos dinámicos del juego, el logotipo incorpora la imagen poderosa de los mazos de polo ‘enganchados’, una jugada defensiva icónica que es un sello distintivo de la intensidad y la habilidad del deporte. Este detalle sirve como emblema de la estrategia, la precisión y la historia que definen el deporte del polo, conectando el logotipo en su núcleo.



La paleta de colores rojo, blanco y azul, sinónimo de la icónica marca U.S. Polo Assn., sigue siendo fundamental en el logotipo del 135º Aniversario, reforzando las raíces estadounidenses de la marca y simbolizando al mismo tiempo su presencia mundial. Estos colores no sólo encarnan el patriotismo y el espíritu de los Estados Unidos, sino que también sirven como emblema universal de excelencia e integridad dentro del deporte del polo. Como representación visual de 135 años de legado, el logotipo aparecerá de forma destacada en todas las activaciones, plataformas digitales y tiendas minoristas de la U.S. Polo Assn. a lo largo de 2025, creando un mensaje cohesivo y duradero que resonará tanto entre los consumidores como entre los aficionados.



Edición limitada 135 aniversario

Con motivo del 135 aniversario, U.S. Polo Assn. ha lanzado una colección de edición limitada que celebra con orgullo la rica herencia del polo y el legado de este deporte. La colección muestra los colores clásicos de la marca, rojo, blanco y azul, realzados con gráficos exclusivos del 135º Aniversario, detalles dorados y plateados de celebración y refinados tejidos y detalles de diseño.



La colección se centra en estilos básicos icónicos, como el intemporal polo, al tiempo que incorpora elementos distintivos de la marca 135 Aniversario y adornos de primera calidad. Esta colección incluye tanto prendas de vestir como accesorios, ofreciendo a los clientes una experiencia completa del 135º Aniversario. Cada prenda lleva una etiqueta colgante de edición limitada, diseñada para conmemorar este hito y destacar la celebración mundial de un año de duración. Con esta colección, U.S. Polo Assn. rinde homenaje a su histórico pasado y comparte con orgullo su pasión por el deporte y la marca con clientes de todo el mundo.



La Vuelta al Mundo: Un año de celebraciones

Las festividades de todo el año incluirán:



Grandes Torneos y Exhibiciones: Espectaculares partidos de polo organizados en lugares emblemáticos, incluidos torneos de polo de alto handicap y campeonatos en el emblemático USPA National Polo Center (NPC) en Palm Beach County, Florida, que es el principal destino de polo de este deporte, y un partido de exhibición en Jaipur Polo Grounds en Delhi, India.



Celebraciones y fiestas mundiales en las tiendas: De Bombay a Miami, de Estambul a Delhi, de Florencia a Londres, entre otras grandes ciudades del mundo, habrá celebraciones para los aficionados al deporte y los consumidores de la marca.



Lanzamientos de moda exclusivos: La marca U.S. Polo Assn. presentará su Colección Aniversario de edición limitada, que fusiona un estilo atemporal con un diseño contemporáneo inspirado en la herencia de este deporte. Con elementos como el logotipo del 135 aniversario y un estilo único, esta colección atemporal es una de las que hay que coleccionar para mostrar el espíritu del polo. La ropa personalizada del 135º Aniversario también estará disponible en la tienda USPA Shop in situ y online en marzo.



Eventos de participación comunitaria y actividades para los aficionados: Encuentros con los jugadores y actividades familiares diseñadas para atraer a fans de todas las edades. Los aficionados tendrán la oportunidad de unirse a la celebración a través de diferentes activaciones in situ, como momentos fotográficos con el marco de Instagram de la marca o con el telón de fondo a tamaño real del 135º Aniversario, así como vino exclusivo del aniversario y la revista Field X Fashion que se regala en el MVP Lounge del USPA National Polo Center.



Asociaciones de difusión: Las finales de los campeonatos y episodios especiales del galardonado programa Breakaway, producido por Global Polo Entertainment (GPE), se emitirán en las plataformas ESPN y Star Sports, llegando a millones de hogares y llevando la emoción del polo a una audiencia global. La U.S. Polo Assn. también celebrará la historia del aniversario a través de las retransmisiones del partido Gauntlet of Polo, incluyendo el más prestigioso U.S. Open Polo Championships, que se emitirá en ESPN News y ESPN2, así como en la entidad de medios deportivos propiedad de la marca, Global Polo.







