Los usuarios europeos de Bitcoin pueden «vivir al máximo» gracias al lanzamiento de la aplicación de Bringin

(Información remitida por la empresa firmante)

- Los usuarios europeos de Bitcoin por fin pueden vivir al máximo gracias al lanzamiento de la aplicación todo en uno de Bringin para Bitcoin

TALLINN, Estonia, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante demasiado tiempo, los usuarios de bitcoins que los custodian ellos mismos han sufrido incómodas salidas, se han preocupado por los bloqueos bancarios y han tenido dificultades para utilizar realmente los bitcoins en sus compras diarias. Ahora, tras 18 meses de pruebas beta y alrededor de 1.000 usuarios pioneros que han movido más de 6 millones de euros, la versión completa de Bringin ya está disponible, lo que abre las puertas a los usuarios de bitcoins de la zona euro para ahorrar, almacenar, enviar, recibir y gastar bitcoins en una sencilla aplicación y, por fin, vivir el estándar.

3 formas de vivir el estándar con Bringin:

El centro de control para sus finanzas diarias

Con la nueva cartera Lightning autogestionada de Bringin, integrada en la aplicación y basada en Breez SDK, los usuarios ya no necesitan gestionar carteras externas para vivir con Bitcoin. El envío, la recepción o la conversión de sats a euros se realiza dentro de la aplicación, lo que la convierte en un completo centro de control de Bitcoin. Esto simplifica el uso diario para los usuarios de Bitcoin e incorpora a los principiantes a todo el espectro de uso de Bitcoin de una sola vez.

Conversiones de BTC/euro de seis cifras. La salida de euro de Bringin permite a los usuarios cubrir grandes gastos (por ejemplo, compras de vehículos o propiedades) con transacciones de más de 1 BTC.

La salida de euro de Bringin permite a los usuarios cubrir grandes gastos (por ejemplo, compras de vehículos o propiedades) con transacciones de más de 1 BTC. Envíe fondos donde los necesite, cuando los necesite. La liquidación a una vIBAN a su nombre evita bloqueos bancarios y dolores de cabeza por el cumplimiento normativo (útil para aquellos que cobran en BTC o minan bitcoins). Se acabaron las batallas con el servicio de atención al cliente.

La liquidación a una vIBAN a su nombre evita bloqueos bancarios y dolores de cabeza por el cumplimiento normativo (útil para aquellos que cobran en BTC o minan bitcoins). Se acabaron las batallas con el servicio de atención al cliente. Guarde bitcoins, pague en cualquier lugar.La recarga automática o la conversión casi instantánea de sats a euros permite a los usuarios profesionales pagar la compra y otros gastos diarios con la tarjeta de débito Bringin mientras conservan sus bitcoins.

Por primera vez en la zona euro, se ofrecen en un mismo lugar rampas de entrada y salida, pagos automáticos, tarjetas de pago con un solo toque y herramientas de gestión del dinero. Tras un sencillo proceso de verificación, los usuarios de Bringin obtienen las claves para desbloquear la verdadera interoperabilidad entre BTC y moneda fiduciaria.

Descargue hoy mismo la aplicación Bringin en Android o iPhone y comience a vivir el estándar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2790698/Bringin_Technology.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2790697/Bringin_Technology_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/los-usuarios-europeos-de-bitcoin-pueden-vivir-al-maximo-gracias-al-lanzamiento-de-la-aplicacion-de-bringin-302578162.html