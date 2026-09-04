UTAMED y Fundación Unicaja celebran la II Gala de Entrega de las Becas MEM con 124 nuevos becados

Becados MEM con premiados, directiva y autoridades - Kalanit Alejandra

(Información remitida por la empresa firmante)

La segunda edición del programa Becas MEM ha recibido más de 5.000 solicitudes en tres semanas para financiar estudios de Formación Profesional, Grado y Máster

Málaga, 4 de septiembre de 2026.- UTAMED Universidad y Fundación Unicaja celebraron este jueves la segunda Gala de las Becas MEM en el Centro Fundación Unicaja Málaga. El acto puso en valor las 124 becas completas concedidas este año para cursar titulaciones oficiales de Formación Profesional, Grado y Máster en UTAMED.



Presentada por Toñi Moreno, la gala cerró una convocatoria que ha superado las 5.000 solicitudes en apenas 21 días. El presidente de Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, inauguró el evento destacando el valor de estas ayudas para impulsar el talento. Domínguez señaló que la iniciativa busca "acortar la distancia entre el mundo académico y el profesional, anticipándose incluso a las inquietudes de las próximas décadas y favoreciendo la transferencia de conocimiento".



La ceremonia contó con la presencia de representantes de ambas instituciones, empresarios, académicos y diversos beneficiarios del programa. Durante el acto, Concepción Sánchez, becada del Máster en Inteligencia Artificial, expresó: "Gracias por entender que el talento no siempre tiene un único camino. Gracias por apostar por personas que quizá todavía están construyendo su segunda carrera".



El evento también reconoció la trayectoria profesional del doctor Emilio Alba, director científico del Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), y del empresario Sergio Cuberos, fundador de Supermercados Maskom. Por su parte, el presidente de UTAMED Universidad, Paco Ávila, clausuró la gala subrayando el papel de la educación como herramienta de transformación social.



Ávila informó que este mes de septiembre la universidad iniciará el curso con más de 6.000 alumnos matriculados. De este colectivo, el 85% compagina sus estudios con el trabajo, mientras que el 75% procede de municipios alejados de los centros universitarios convencionales. "Estamos acercando la formación universitaria a cada rincón de nuestra tierra y generando puentes para que el capital humano de nuestro país pueda transformar sus vidas y competir en el nuevo entorno", afirmó.



La convocatoria permite identificar que Andalucía concentra más del 30% del total de las solicitudes, seguida por Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El perfil predominante de los aspirantes se sitúa entre los 30 y los 49 años, con una presencia mayoritaria de mujeres que buscan mejorar su posición laboral o retomar estudios aplazados por circunstancias económicas o familiares.



Con estas 124 ayudas, que duplican las 61 concedidas en la primera edición, UTAMED se consolida como la universidad española que más becas completas otorga para financiar el 100% de los estudios. El programa busca facilitar el acceso a la formación universitaria eliminando las barreras económicas y personales de los estudiantes y fomentando la igualdad de oportunidades.

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