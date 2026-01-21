UTAMED lanza su primera convocatoria de ayudas a proyectos de investigación

Ayudas a Proyectos de Investigación Javier Imbroda - UTAMED

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) ha lanzado la primera edición de las Ayudas a Proyectos de Investigación Javier Imbroda, una convocatoria dotada con 120.000 euros destinada a impulsar la actividad investigadora y fomentar la colaboración interuniversitaria entre investigadores de universidades y centros de investigación públicos y privados, en áreas como Derecho, Educación, Comunicación y Marketing, Empresa y Economía, Nutrición, Psicología e Informática

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo ha aprobado la primera convocatoria de ayudas a la investigación, que responde al compromiso de UTAMED con el impulso de la investigación como herramienta esencial para la mejora de la sociedad. De este modo, como establece la Ley de creación de UTAMED, además de la enseñanza universitaria, la universidad malagueña realiza el servicio público de la educación superior a través del estudio y la

investigación. Con el objetivo de dedicar al menos un 5 por ciento de su presupuesto total a programas propios de incentivación de la investigación y de transferencia de conocimiento, la primera convocatoria contará con un presupuesto de 120.000 euros.



El Rector de la institución académica ha puesto de manifiesto que "el impulso de la investigación constituye uno de los ejes estratégicos del proyecto universitario de UTAMED. Desde su creación, la universidad ha entendido que la generación de conocimiento, la innovación y la transferencia de resultados a la sociedad son elementos inseparables de una educación superior de calidad y de una universidad comprometida con su entorno social, económico e institucional".



El Consejo de Dirección ha aprobado la denominación de estas ayudas con el nombre de Javier Imbroda, en recuerdo del ilustre andaluz que alcanzó el éxito y el reconocimiento en el deporte y en la gestión, respondiendo de este modo al compromiso de la universidad con el impulso de la investigación como herramienta esencial para la mejora de la sociedad.



La convocatoria tiene como uno de sus principales objetivos potenciar la actividad científica del personal docente e investigador y los grupos de investigación de UTAMED, así como impulsar la colaboración y sinergias con investigadores e instituciones públicas y privadas, que podrán presentar proyectos. De este modo, podrán presentar solicitudes tanto el personal docente e investigador de UTAMED como investigadores de universidades y centros de investigación públicos y privados.



Las ayudas, que podrán alcanzar los 20.000 euros por proyecto, deberán de enmarcarse en las áreas de Derecho, Educación, Comunicación y Marketing, Empresa y Economía, Nutrición, Psicología e Informática. El plazo de ejecución de los proyectos será de dos años.



Las propuestas que se presenten deberán de ser originales y podrán ser tanto de investigación aplicada como básica. Los solicitantes deberán remitir, desde el próximo 21 de enero al 4 de febrero, una memoria con el resumen del proyecto, los objetivos, la novedad de la materia a tratar, el impacto científico y social esperado y el correspondiente presupuesto.



La evaluación de las solicitudes será realizada por un jurado, presidido por el Rector de UTAMED y con la presencia de 3 catedráticos de universidad de reconocido prestigio, externos a la universidad, y para su concesión tendrán en cuenta, entre otros, la excelencia de la propuesta, la capacidad y calidad del investigador principal y del equipo de investigación y la potencialidad de transferencia de los resultados.



Por último, la universidad ha puesto de manifiesto de que esta primera convocatoria de ayudas a la investigación es solo el inicio de una línea de actuación que tendrá continuidad en el tiempo. UTAMED mantiene el compromiso de consolidar y ampliar progresivamente sus programas propios de apoyo a la investigación, reforzando los recursos destinados a este ámbito y avanzando hacia un modelo universitario alineado con las exigencias normativas y científicas del sistema universitario.



La información completa de la convocatoria se encuentra disponible en el siguiente enlace: Ayudas a Proyectos de Investigación Javier Imbroda.

