UTAMED presenta los 9 proyectos financiados en las ayudas Javier Imbroda con cerca de 200 investigadores

Investigadores principales con la directiva de UTAMED - Manuel Rocha

(Información remitida por la empresa firmante)

La universidad da a conocer los nueve proyectos seleccionados en la primera edición de esta convocatoria, que ha movilizado a cerca de 200 investigadores de múltiples instituciones y que tendrá continuidad en 2027

Madrid, 25 de marzo de 2026.- La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) ha presentado hoy los proyectos beneficiarios de la primera edición de las Ayudas a Proyectos de Investigación Javier Imbroda, una iniciativa que consolida el compromiso de la institución con el impulso de la investigación y la generación de conocimiento en colaboración con otras entidades académicas y científicas.



El acto, celebrado en la sede de UTAMED en el Parque Tecnológico de Málaga, ha servido para dar a conocer los nueve proyectos seleccionados, en los que participan investigadores de múltiples instituciones nacionales e internacionales, reforzando así la vocación colaborativa de la convocatoria.



Durante la presentación, el Presidente de UTAMED, Paco Ávila, ha subrayado la importancia de promover una investigación abierta y conectada, en la que confluyan universidades y centros de investigación de distintos ámbitos. En esta primera edición, un total de 28 propuestas han concurrido a la convocatoria, movilizando a cerca de 200 investigadores y generando una red académica de gran alcance.



"Somos una universidad joven, pero la juventud no está reñida con el rigor y con tener una base sólida. Por ello, queremos que vengan a la UTAMED investigadores con proyectos potentes y que podamos crecer juntos", indicaba Ávila.



Uno de los aspectos más destacados es la implicación directa de la comunidad investigadora de UTAMED, presente en todos los proyectos financiados y liderando tres de ellos, lo que evidencia el crecimiento del potencial investigador de la universidad.



El Rector de UTAMED, Juan de Dios Jiménez, ha sido el encargado de presentar a los investigadores principales y los proyectos seleccionados, cuyos responsables han expuesto brevemente los objetivos y el alcance de sus investigaciones, abarcando áreas de gran relevancia social, tecnológica y jurídica.



"Estos nueve proyectos incorporan 14 universidades, algunas extranjeras, cinco universidades andaluzas y doce públicas. Son datos relevantes para conocer el significado de estos proyectos. Nos hemos quedado con cuatro proyectos que vamos a incorporar como grupos de investigación. Vamos a apoyar a estos grupos al margen de los seleccionados, señala el Rector.



Con esta iniciativa, UTAMED no solo impulsa el desarrollo de proyectos de investigación, sino que también sienta las bases para la creación de redes estables de colaboración científica. En este sentido, la universidad ya ha anunciado la continuidad del programa con una nueva convocatoria prevista para 2027 que multiplicará por diez la inversión realizada.



La convocatoria ‘Javier Imbroda’ se consolida así como un instrumento clave en la estrategia de UTAMED para fortalecer su posicionamiento en el ámbito de la investigación, apostando por la excelencia, la cooperación institucional y la transferencia de conocimiento a la sociedad.

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