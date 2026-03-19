UTAMED refuerza su compromiso con la educación financiera con un acuerdo de colaboración con Edufinet

El rector de UTAMED y representantes del proyecto Edufinet - Edufinet

(Información remitida por la empresa firmante)

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo impulsará nuevas actividades formativas e iniciativas de investigación en este ámbito junto al programa promovido por Fundación Unicaja y Unicaja

Madrid, 19 de marzo de 2026.- La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) ha firmado un acuerdo de colaboración con el Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, con el objetivo de reforzar la formación financiera de su comunidad universitaria y promover el desarrollo de iniciativas conjuntas en este ámbito.



Este acuerdo se enmarca en la apuesta de UTAMED por ofrecer una formación integral, conectada con los retos reales de la sociedad, incorporando competencias clave como la educación financiera, esencial para la toma de decisiones responsables tanto a nivel personal como profesional.



Una colaboración para impulsar el conocimiento financiero

A través de esta alianza, UTAMED Universidad y Edufinet desarrollarán conjuntamente conferencias, seminarios, coloquios y otras actividades formativas —tanto presenciales como online— orientadas a acercar a los estudiantes conceptos clave sobre finanzas personales y digitales desde una perspectiva práctica y aplicada.



Estas iniciativas permitirán a los estudiantes adquirir herramientas para la gestión eficiente de su economía, la planificación financiera y la prevención de riesgos, incluyendo aspectos relacionados con la ciberseguridad.



Asimismo, el acuerdo contempla la colaboración en estudios y proyectos de investigación vinculados a la educación financiera, con el objetivo de generar conocimiento y contribuir a una mayor autonomía y comprensión del entorno económico por parte de la ciudadanía.



UTAMED, una universidad conectada con la realidad

Con esta incorporación, UTAMED pasa a formar parte de la red académica del Proyecto Edufinet, integrada por 18 universidades y diversas organizaciones empresariales, consolidando así su posicionamiento como institución comprometida con la formación en competencias clave para el futuro.



La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, primera institución andaluza de educación superior nativa digital, inició su actividad en 2025 con el objetivo de ofrecer una formación innovadora, flexible y alineada con las necesidades del entorno profesional. Su modelo educativo sitúa al estudiante en el centro del aprendizaje, integrando tecnología, excelencia académica y vocación internacional.



Actualmente, UTAMED cuenta con sedes en Málaga TechPark y en el centro de la ciudad, desde donde impulsa un modelo universitario que conecta educación, innovación y sociedad.



Edufinet, una iniciativa con más de 20 años de trayectoria

El Proyecto Edufinet es una iniciativa de educación financiera promovida por la Fundación Unicaja y Unicaja, con más de dos décadas de recorrido, orientada a mejorar la cultura financiera de la ciudadanía. A lo largo de este tiempo, se ha consolidado como uno de los programas pioneros en España en este ámbito, desarrollando actividades formativas, divulgativas y de investigación en colaboración con instituciones académicas y organizaciones empresariales.



Actualmente, cuenta con una amplia red de colaboración integrada por 18 universidades, así como diversas entidades, tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo a fomentar una mayor comprensión del sistema financiero y la toma de decisiones informadas.

Contacto

Emisor: UTAMED

Nombre contacto: Victoria Pérez

Descripción contacto: Responsable de Comunicación de UTAMED

Teléfono de contacto: 951 562 138