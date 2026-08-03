UTAMED Universidad y Fundación Unicaja lanzan la II edición de Becas MEM con 124 becas para estudiar gratis

Becados de la I Edición de Becas MEM - UTAMED Universidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La segunda edición de este programa de ayudas al estudio duplica el número de becas completas para estudios oficiales de grado, máster y Formación Profesional, incluyendo por primera vez esta última modalidad

Málaga, 3 de agosto de 2026.- UTAMED Universidad y Fundación Unicaja han presentado la segunda edición de las Becas MEM, un programa que vuelve a apostar por el talento y las historias de superación como puerta de acceso a la educación superior.



Tras el éxito de su primera convocatoria, la iniciativa da un paso más este año y duplica el número de ayudas, pasando de 61 a 124 becas que cubren el 100% del coste de la matrícula, además de incorporar por primera vez las titulaciones oficiales de Formación Profesional. La iniciativa mantiene la esencia con la que nació: ofrecer oportunidades reales a personas cuyo talento y esfuerzo merecen una oportunidad, independientemente de sus circunstancias personales o económicas.



Con esta nueva edición, UTAMED Universidad y Fundación Unicaja refuerzan su compromiso con una educación más accesible e inclusiva, ampliando el alcance del programa a quienes desean iniciar o retomar su formación tanto en la universidad como en la Formación Profesional, dos itinerarios cada vez más conectados entre sí.



Las 124 becas, que podrán solicitarse entre el 1 y el 21 de agosto, cubrirán íntegramente el primer curso de estudios oficiales en UTAMED Universidad. Como ya ocurrió en la edición anterior, los estudiantes podrán mantener la gratuidad durante el resto de su formación siempre que cumplan los requisitos académicos establecidos por la convocatoria, que implican un compromiso real de los alumnos con su formación.



Una beca que premia las historias que inspiran

Lejos de valorar únicamente el expediente académico, las Becas MEM mantienen la esencia con la que nacieron: un modelo de selección basado en las personas. Los aspirantes deberán presentar un vídeo o audio explicando por qué consideran que merecen una de las ayudas, compartiendo su historia, motivaciones y objetivos personales.



Este proceso de selección permite también poner en valor competencias transversales esenciales para el futuro profesional. La capacidad para comunicar con claridad, transmitir ideas, demostrar iniciativa, pensamiento crítico o empatía son habilidades que afloran de manera natural cuando los aspirantes comparten su historia. Un enfoque alineado con el modelo educativo de UTAMED Universidad, que apuesta por formar profesionales preparados con las competencias personales que hoy demandan las empresas.



Porque más allá del expediente académico, las Becas MEM buscan personas con historias capaces de inspirar a otros. Un ejemplo es el caso de Vanessa Mercado, estudiante del Grado en Marketing Digital y beneficiaria de la primera edición:



"Para mí, obtener la beca MEM ha sido la oportunidad de oro que estuve esperando tantísimo tiempo, porque en mi caso yo estoy trabajando a tiempo completo, tengo una niña, y tener la oportunidad de cumplir mi sueño de finalmente ir a la universidad ha sido increíble".



Historias como la de Vanessa reflejan el perfil de muchos estudiantes de UTAMED Universidad: personas que compatibilizan estudios con trabajo, responsabilidades familiares o proyectos personales y que encuentran en un modelo educativo flexible la posibilidad de acceder a una formación superior.



Más allá de las cifras, las Becas MEM nacieron con una ambición muy sencilla: que ninguna historia de esfuerzo se quede sin la oportunidad de continuar escribiéndose por falta de recursos. La evolución de esta segunda edición, que duplica el número de ayudas e incorpora nuevos itinerarios formativos, es solo el primer paso de un proyecto con vocación de crecer año tras año.



De este modo, UTAMED Universidad y Fundación Unicaja aspiran a convertir las Becas MEM en una de las convocatorias educativas más reconocidas y esperadas a nivel nacional, un símbolo de que apostar por el talento es la mejor forma de construir el futuro.

Contacto

Nombre contacto: Victoria Pérez

Descripción contacto: UTAMED Universidad / Responsable de Comunicación

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