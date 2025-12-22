La UTE Movus-Fifteen impulsa en Vitoria un modelo pionero que une bicicleta eléctrica compartida y alquiler

Bicicleta del servicio de MugiBIKE de Vitoria-Gasteiz - Fifteen

(Información remitida por la empresa firmante)

Vitoria- Gasteiz, 22 de diciembre 2025.- La ciudad de Vitoria-Gasteiz estrena un sistema público de bicicletas eléctricas compartidas desarrollado y gestionado por la UTE Movus-Fifteen. La solución combina desplazamientos entre estaciones y el alquiler privado de bicicletas durante un máximo de tres meses, apoyándose en tecnología avanzada, estaciones ultracompactas y una gestión diseñada para maximizar el impacto en la movilidad urbana

Un servicio pensado para transformar la movilidad diaria

MugiBIKE arrancará con una flota de 80 bicicletas eléctricas de última generación y 12 estaciones ultracompactas.



Tanto para dar a conocer el uso de la bicicleta e incorporarlo puntualmente en los desplazamientos, como para integrar la bicicleta en la vida cotidiana de los habitantes, Vitoria-Gasteiz ofrece un servicio 2 en 1 que permite el alquiler a corto y largo plazo, asequibles y directamente en las mismas estaciones.



Esta solución (llamada "Red Aumentada de bicicletas" y que ya se ha implantado en zonas urbanas de Francia, como Auxerre, y regiones, como Nueva Aquitania), ofrece estos dos servicios complementarios con una inversión pública optimizada y un impacto máximo en la movilidad urbana.



Para hacerlo posible, Vitoria-Gasteiz ha seleccionado las soluciones tecnológicas del fabricante francés Fifteen junto con la experiencia operativa de Movus, empresa española del grupo Urbaser. Ambas compañías han constituido la UTE Movus-Fifteen, responsable de la implantación, operación y gestión integral del servicio.



"Gracias a la conectividad del material y a un diseño de bicicleta pensado para ambos usos, ahora es posible ofrecer estas dos modalidades desde la misma infraestructura, multiplicar su impacto y hacerlo con una inversión pública mínima", afirma Artur Munne, director general de Fifteen en España.



Enrique Cristobalena, director general de Movus, explica: "Para Movus es un orgullo contribuir a una Vitoria que apuesta decididamente por la movilidad sostenible y la calidad de vida urbana. El nuevo servicio público de bicicletas representa un salto adelante en accesibilidad y modernidad, diseñado para responder a las necesidades reales de la ciudadanía. Nuestra gestión se apoya en la solvencia operativa de Movus y en la tecnología de vanguardia de Fifteen, una alianza que garantiza un sistema eficiente, robusto y preparado para crecer. Con este proyecto, reforzamos nuestro compromiso con una ciudad más conectada, saludable y dinámica".



Un servicio "dos en uno" para adaptarse a cada necesidad

Todos los residentes y visitantes podrán alquilar una bicicleta compartida para desplazarse.



• Alquiler de una bicicleta para desplazamientos de estación a estación.



Desde la aplicación MugiBIKE, los usuarios podrán localizar una estación cercana, elegir una tarifa, desbloquear una bicicleta o incluso calcular y seguir su itinerario mediante un sistema de guía GPS integrado.



• Alquiler privado de una bicicleta durante un máximo de tres meses para todos los desplazamientos cotidianos.



Desde la aplicación MugiBIKE XL, los usuarios podrán suscribirse a la oferta de alquiler de larga duración, encontrar una bicicleta cercana, privatizarla de forma autónoma y desbloquear su batería para cargarla en casa.

Estas dos aplicaciones se podrán descargar de forma gratuita y estarán disponibles en castellano, euskera e inglés.



Tecnología única en España

Las estaciones Fifteen incorporan un innovador sistema de recarga en cadena: hasta diez bicicletas pueden cargarse en el espacio de una sola plaza de aparcamiento, facilitando una instalación rápida y respetuosa con el entorno urbano.



Esta innovadora tecnología se implantará por primera vez en España. En Francia, donde está presente en 25 metrópolis y ciudades medianas (como Marsella, Aviñón o Brest) ha permitido más de 8 millones de alquileres en 2025, con una tasa de satisfacción media de casi 90 %.



La bicicleta elegida por Vitoria-Gasteiz combina la robustez necesaria para un servicio público con la comodidad de una bicicleta eléctrica personal: cuadro de aluminio apto para cualquier usuario, freno delantero de disco, asistencia automática y neumáticos reforzados



Esta bicicleta ya está implantada en España, concretamente en Gijón, Asturias, desde la primavera de 2023. Las 250 bicicletas de la flota realizaron 420.000 trayectos en 2025.



Una operación diseñada para la excelencia

El servicio contará con sensores en bicicletas y estaciones que transmitirán datos en tiempo real sobre uso, estado, rendimiento y seguridad. Esa información, sumada a la experiencia operativa de Movus, permitirá a la UTE Movus-Fifteen garantizar una gestión eficiente y un mantenimiento constante.



Movus aporta a este proyecto una sólida trayectoria de más de dos décadas desarrollando sistemas de movilidad urbana sostenible y una experiencia contrastada en la operación de servicios de bicicleta pública en España. La compañía gestiona más de 7.000 bicicletas que suman millones de desplazamientos anuales en ciudades de referencia como San Sebastián (Dbizi), Santander (TUeBICI), Torrelavega (TORREBICI), Valladolid (BIKI), el Área Metropolitana de Barcelona (AMBici), el Área Metropolitana de Valencia, Boadilla del Monte (BIBO), San Vicente del Raspeig (BICISANVI), entre otras. Su modelo operativo garantiza una experiencia de uso fiable, segura y de alta calidad a los usuarios de MugiBIKE.

Está prevista la contratación de un equipo operativo local y la apertura de un taller específico para la gestión diaria del servicio.



Acerca de Movus

Movus es una compañía española dedicada a la movilidad urbana sostenible y especializada en la gestión integral de sistemas de bicicleta pública. Con más de veinte años de experiencia, trabaja junto a administraciones locales y metropolitanas para diseñar e implementar soluciones adaptadas a las características de cada ciudad. Su metodología combina tecnología de gestión avanzada, mantenimiento proactivo, atención continua a las personas usuarias y una operativa cercana al territorio, garantizando servicios fiables y de alta calidad. Movus forma parte del grupo Urbaser y opera en numerosos municipios españoles, contribuyendo al desarrollo de modelos de movilidad más eficientes y accesibles.



Acerca de Fifteen

Fifteen es una empresa francesa con más de 15 años de experiencia en el diseño, la fabricación y la implementación de servicios públicos de alquiler de bicicletas.

Con 10 patentes y modelos registrados, Fifteen acompaña a territorios de todos los tamaños en su transición hacia una movilidad sostenible en Francia y en cerca de 10 países.

Las soluciones de Fifteen se diseñan y fabrican en Francia. Se adaptan a las necesidades de las grandes ciudades y las ciudades medianas, y ofrecen una atractiva experiencia de alquiler a corto, medio o largo plazo.





Emisor: UTE Movus-Fifteen

Nombre contacto: Mar San Segundo

Descripción contacto: Ulled Comunicación

Teléfono de contacto: 696 95 28 56

