- UtilityInnovation Group nombra a Jon Rodríguez director general de Energy Centers para impulsar soluciones energéticas para centros de datos

RALEIGH, N.C., 3 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- UtilityInnovation Group (UIG) anunció hoy el nombramiento de Jon Rodríguez como director general de Energy Centers, un nuevo cargo centrado en ofrecer soluciones energéticas de última generación para respaldar la rápida expansión de los centros de datos en Norteamérica y Europa.

El auge global de la inteligencia artificial (IA) y las aplicaciones de computación de alta densidad está transformando las necesidades energéticas de los centros de datos. Las soluciones Energy Centers de UIG han superado este desafío, proporcionando a los desarrolladores y operadores de centros de datos sistemas de energía optimizados para la preparación para el desarrollo, flexibilidad operativa y mayor resiliencia. El nombramiento de Rodríguez acelerará la implementación de estas soluciones por parte de UIG, posicionándola a la vanguardia de uno de los segmentos de mayor crecimiento en la industria energética.

Como director general de Energy Centers, Rodríguez liderará los esfuerzos de UIG para ampliar su experiencia líder en la industria y ofrecer soluciones programáticas. Un componente fundamental de la oferta energética avanzada de UIG es su plataforma Energy Storage for Resiliency (ESR) y GridSure. ESR mejora la estabilidad energética de Energy Center, alivia los desafíos de carga de la IA de alto consumo energético y optimiza las microrredes de gran tamaño. GridSure integra controles y gestión de activos para mejorar la resiliencia y la fiabilidad de las operaciones críticas de los centros de datos. En conjunto, estos avances garantizan que las soluciones Energy Center de UIG ofrezcan soluciones escalables, inteligentes y seguras para los clientes que se enfrentan al crecimiento sin precedentes de la infraestructura de IA.

Rodríguez cuenta con más de dos décadas de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción y operación de centrales eléctricas a gran escala. Recientemente, ocupó un puesto de liderazgo en el equipo norteamericano de Wärtsilä Energy, donde se centró en soluciones para centrales eléctricas con motores alternativos a gran escala (RICE) para empresas de servicios públicos y centros de datos. Su trayectoria profesional también incluye una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones de generación detrás del medidor, incluyendo respuesta a la demanda, gestión de capacidad y estrategias de resiliencia para clientes industriales, minoristas y de centros de datos.

Rodríguez tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Wisconsin-Platteville y es un ingeniero profesional autorizado.

"Asumir el cargo de director general de Centros de Energía en UIG es una oportunidad sumamente emocionante, que implica trabajar en colaboración con todos los actores del sector de los centros de datos para impulsar soluciones de Centros de Energía y desarrollar prácticas que favorezcan la rápida implementación y expansión de la capacidad y la flexibilidad de la red",destacó Rodríguez. "El desarrollo de soluciones de Centros de Energía optimizadas para una resiliencia absoluta utilizando tecnología líder en la industria es fundamental para el crecimiento de los centros de datos, y estoy encantado de ampliar la trayectoria de UIG junto a un equipo excepcional".

"La experiencia de Jon liderando la comercialización de centrales eléctricas a gran escala será fundamental para el crecimiento de UIG en el mercado global de centros de energía", afirmó Derek Tugwell, director general y cofundador de UIG. "Su liderazgo y experiencia acelerarán nuestra capacidad para ofrecer innovación a gran escala, satisfaciendo las demandas de centros de datos basados en IA, empresas de servicios públicos y otros grandes consumidores de energía. Nos complace darle la bienvenida a nuestro equipo".

Acerca de UtilityInnovation Group (UIG)

UtilityInnovation Group (UIG) es líder mundial en controles energéticos avanzados e ingeniería de infraestructuras resilientes. La empresa se especializa en la transformación de hardware energético complejo en sistemas inteligentes y adaptables capaces de satisfacer las demandas de centros de datos de IA, microrredes y otras infraestructuras críticas. Con un historial comprobado de implementaciones a gran escala en todo el mundo, la tecnología de UIG garantiza fiabilidad y adaptabilidad continua ante los cambiantes desafíos energéticos.

Para obtener más información sobre UtilityInnovation Group, visite www.UIG.com

