UWA:Audio Vivid avanza hacia los flujos de trabajo profesionales líderes en el mundo con Avid en IBC 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Asociación Mundial UHD (UWA) se enorgullece de anunciar una colaboración técnica con Avid que integra el estándar Audio Vivid en el ecosistema Pro Tools. Por primera vez, Avid presentará en IBC 2025 una estación de trabajo Pro Tools especialmente configurada y compatible con Audio Vivid, lo que marca un hito importante para este formato de audio abierto e inmersivo para flujos de trabajo profesionales de postproducción y transmisión. La UWA es una de las primeras organizaciones en integrarse con el SDK inmersivo de Avid, liderando una fusión profunda entre la producción de audio espacial y las estaciones de trabajo Pro Tools.

En el expositor de Avid, los expertos técnicos demostrarán cómo Pro Tools admite el formato Audio Vivid, ofreciendo a los visitantes una mirada de primera mano al nuevo flujo de trabajo, mientras que el lanzamiento oficial de Audio Vivid dentro de Pro Tools se realizará próximamente.

La UWA también ofrecerá demostraciones exclusivas en su expositor (3C.48), incluyendo una sala inmersiva de Audio y HDR Vivid, que ilustra cómo estos estándares abiertos e interoperables pueden transformar los flujos de trabajo profesionales de audio y video. El 13 de septiembre, de 16:00 a 18:00 h, la UWA celebrará una "Hora Feliz", con el estreno de un video de demostración que muestra la integración del SDK de Audio Vivid con Avid, junto con los últimos avances del ecosistema Vivid.

"La exitosa integración de Audio Vivid en el ecosistema Pro Tools marca un hito importante en el avance de la tecnología de audio inmersivo, desde su creación como estándar hasta su adopción generalizada en la industria. Gracias a esta estrecha colaboración con Avid, la arquitectura técnica abierta se combina con un rendimiento profesional de primer nivel, estableciendo un nuevo referente mundial en flujos de trabajo de audio inmersivo. Al mismo tiempo, abre un canal vital para que Audio Vivid consolide su presencia en el mercado global y se conecte con el ecosistema internacional de creación profesional, impulsando aún más la industria global del audio hacia una experiencia inmersiva de mayor nivel", comentó Vincent Zhang, secretario general de la UWA.

"Incorporar Audio Vivid a Pro Tools a través de nuestro SDK inmersivo refleja el compromiso de Avid con los estándares abiertos y la innovación. Esta integración permite compatibilidad nativa con flujos de trabajo de audio espacial basados en objetos, lo que proporciona a los profesionales nuevas y potentes herramientas para la producción inmersiva", afirmóChris Winsor, director de Gestión de Productos de Avid.

Para más información o para seguir a UWA news:https://uhd-world-association.com/ www.linkedin.com/company/uhd-world-association

Para más información sobre Avid Technology, Inc.: https://www.avid.com/

Contacto de prensa de UWA:PopSpirit agencyT.: +33(0)1 42 93 44 56Isabelle LEBAUPAIN – isabelle@pop-spirit.comLucie HENRY – lucie@pop-spirit.com

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2767309/UWA.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2767308/5497348/UWA_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/uwaaudio-vivid-avanza-hacia-los-flujos-de-trabajo-profesionales-lideres-en-el-mundo-con-avid-en-ibc-2025-302550289.html