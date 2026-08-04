Vacaciones en familia o escapadas en pareja, dos estilos en Peñíscola - HOTELES MEDITERRÁNEO DE PEÑÍSCOLA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de agosto de 2026.-

La cadena Hoteles Mediterráneo con tres hoteles en Peñíscola (Castellón) ofrece todas las opciones para el turismo familiar o en pareja. Se trata del Hotel-Aparthotel & Spa Acualandia y el Hotel-Aparthotel & Spa Acuazul, ambos de categoría cuatro estrellas, y del Hotel & Spa Castillo de Peñíscola, de categoría cuatro estrellas superior. Los tres en primera línea de playa. Este grupo hotelero centra su actividad en la Costa de Azahar, con una trayectoria orientada al turismo familiar que combina programas de animación infantil con espacios pensados para estancias en pareja. Esta combinación permite atender a distintos perfiles de viajeros que visitan Peñíscola a lo largo de todo el año.

El Hotel-Aparthotel & Spa Acualandia dispone de 155 apartamentos tipo junior suite, equipados con cocina, salón y terraza, todos ellos con vistas al mar. El complejo se encuentra frente a la playa y ofrece acceso a un parque acuático próximo, club infantil y un programa de animación que se desarrolla durante toda la temporada estival. Por su parte, el Hotel-Aparthotel & Spa Acuazul suma 236 alojamientos entre apartamentos junior suite y habitaciones de hotel, algunas de ellas decoradas con temática infantil, además de un Beach Club abierto en temporada y una terraza en la última planta del edificio con servicio de bar y vistas al litoral de Peñíscola y al Castillo del Papa Luna. Ambos establecimientos están situados frente al paseo marítimo de Peñíscola, disponen de piscinas exteriores, spa y zonas de recreo, y cuentan con el sello de Turismo Familiar de la Federación Española de Familias Numerosas, la certificación ISO 9001 y la Q de Calidad Turística del Instituto para la Calidad Turística Española.

El tercer establecimiento de la cadena, el Hotel & Spa Castillo de Peñíscola, ocupa un edificio recientemente reformado que dio lugar a 88 habitaciones, cuyas vistas parecen estar sobre el mar. Situado frente a las murallas del casco histórico y al Castillo del Papa Luna, incorpora materiales de Porcelanosa Grupo, piscina exterior, un spa pensado para dos personas, gimnasio y una terraza en la azotea con servicio de bebidas. Su ubicación frente al mar y el diseño de sus instalaciones lo convierten en una opción habitual entre parejas, sin dejar de recibir también a familias que buscan una estancia tranquila. Los tres hoteles se ubican en la avenida Papa Luna de Peñíscola (Castellón), en los números 96, 47 y 4 respectivamente. La dirección de contacto para reservas es reservas@hotelesmediterraneo.com

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