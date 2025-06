Vacaciones de verano 2025: 9 días, en la playa y con un gasto de 1.339 €, un 48% más que en 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de junio de 2025.-

Esta es una de las principales conclusiones del III ‘Estudio Hábitos de consumo de los españoles: vacaciones de verano’, elaborado por Oney que revela que, pese al contexto de inflación, el 94 % de los españoles tiene previsto salir de vacaciones este verano de 2025

Este año, los españoles se lanzan al verano con muchas ganas y más gasto que el año anterior. Así, el 94% afirma que saldrá de vacaciones estivales, a las que destinará una media por persona de 1.339 €, lo que supone un 48 % más que en 2024. Tan solo un 26 % de los españoles tiene pensado gastar menos de 500 € por persona, mientras que un 22 % gastará 2.000 € o más, sobre todo aquellos que más ingresos tienen. El mayor gasto lo realizarán aquellos que tienen previsto hacer un viaje fuera de Europa (2.688 €), seguido por los que saldrán por Europa (1.387 €) y, en tercer lugar, los españoles que optarán por la playa (1.268 €).



Asimismo, este estudio pone de manifiesto cómo, a pesar del impacto de la inflación, el deseo de desconexión se impone, con una estancia media de 9 días, frente a los 14 días del año anterior. En mayor medida, durarán de 1 a 6 días (45 %), seguidos de los que se irán de 6 a 13 días (21 %). Solo un 6 % de los españoles afirma que no saldrá de vacaciones este año, cuando en 2024 ese porcentaje era del 10%. Si se habla de días dedicados a las vacaciones estivales, madrileños y castellanoleoneses (12 días) serán los que más días pasen fuera de casa, seguido de los baleares (10,4 días) y los extremeños (10,2 días), mientras que los navarros serán los que menos (6,4 días).



Estos son algunos de los principales datos del III Estudio ‘Hábitos de consumo de los españoles: vacaciones de verano’, elaborado por Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, con el objetivo de conocer los hábitos de consumo de los españoles a la hora de contratar sus vacaciones de verano.



Preguntados por la fecha favorita para pasar unos días de descanso en verano, los españoles lo tienen claro: 4 de cada 10 eligen agosto, que además es el mes en el que más días de vacaciones (11 días) disfrutarán, seguido de julio (10 días) y junio (9,3 días). Junio, además, es el mes donde se realizará un mayor gasto debido, sobre todo, a los viajes internacionales.



En cuanto al destino, el 56 % de los españoles optará por la playa para sus vacaciones de verano, un 28 % tiene pensando realizar un viaje por Europa, el 16 % se decantará por la montaña, un 14 % irá a su segunda residencia y un 9 % viajará fuera de Europa.



¿Cómo van a dividir los gastos estas vacaciones los españoles?

El mayor gasto con el que contarán los españoles estas vacaciones estará destinado al alojamiento (549 €), seguido del transporte (292 €) y el ocio (286 €). Canarios (1.726 euros), murcianos (1.593 euros) y madrileños (1.514 euros) serán los que más gastarán, mientras que cántabros (751 euros), baleares (945 euros) y gallegos (962 euros), los que menos.



El aumento de precios y la inflación parece que sí afectará a los españoles a la hora de reservar sus vacaciones estivales. Así, un 44 % afirma que reducirá su presupuesto este año, mientras que un 56 % lo mantendrá o tiene previsto aumentarlo. Las personas con menos ingresos en sus hogares serán quienes reduzcan más su presupuesto (60,8 %), frente a las personas con mayores ingresos que lo aumentarán (16,7 %) o estudian hacerlo (12,7 %), en mayor media que el resto. Por género, las mujeres han reducido en mayor medida su presupuesto que los hombres (49, 4 % vs 38,9 %).



¿Utilizan los españoles alguna forma de financiación para pagar sus vacaciones?

Consultados por si van a recurrir a algún tipo de financiación para pagar sus vacaciones este verano, el 22,5 % de los españoles asegura que sí: un 16 % optará por el pago aplazado, mientras que el 6,5 % se decantará por el préstamo personal.



Aquellos que solicitarán un préstamo personal para salir de vacaciones, gastarán de media por persona unos 400 € menos que los que no lo solicitarán (941€). Por edades, los españoles de entre 35 y 44 años son los que más optan por el pago aplazado (20 %). En cuanto al género, las mujeres son las que menos financian sus vacaciones (67,7 %).



Asimismo, el 43 % valora que el establecimiento o proveedor le facilite financiar su compra o reserva, siendo uno de los requisitos que más exigen. Los más jóvenes de 18 a 24 años (60,2 %), los hombres (48,9 %) y los que menores ingresos tienen en sus hogares (48,6 %) son quienes en mayor medida valoran que al reservar un establecimiento o proveedor les ofrezcan financiación en su compra o reserva.



Y a la hora de elegir destino, ¿dónde buscan inspiración los españoles?

A la hora de seleccionar un destino para sus vacaciones estivales, el 59 % de los españoles busca inspiración en las recomendaciones de amigos, familiares y compañeros; un 34,3% lo hace en las agencias de viajes; el 34,1 % a través de las Redes Sociales; el 32,5 % en foros y blogs, y el 10,4 % en el denominado turismo de pantalla o turismo cinematográfico, que se ha convertido en una parte muy importante del sector de viajes.



Aunque a nivel general solo las tienen en cuenta 1 de cada 3 españoles, las RR. SS. si tienen una influencia importante a la hora de elegir destino para las personas entre 25 y 34 años, así lo afirma un 51 %.



Para César de Andrés, Chief Customer Acquisition de Oney, "esta nueva oleada de nuestro estudio refleja cómo, a pesar del contexto económico marcado por la inflación, los españoles no están dispuestos a renunciar a sus vacaciones. El deseo de desconectar, disfrutar y compartir experiencias pesa más que nunca, lo que se traduce en un aumento significativo del presupuesto destinado al verano. En este escenario, ofrecer soluciones de financiación flexibles y accesibles es clave para que cada persona pueda adaptar su forma de viajar a sus posibilidades sin renunciar a un merecido descanso".



