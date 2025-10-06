Vacalia impulsa el alquiler vacacional en España con alojamientos verificados en zonas costeras destacadas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre de 2025.- El turismo residencial sigue siendo uno de los motores del sector vacacional en España. Las preferencias de los viajeros han evolucionado hacia modelos más flexibles, donde el confort, la ubicación y la experiencia directa cobran protagonismo frente a las fórmulas tradicionales. En este contexto, el alquiler vacacional España se ha consolidado como una alternativa en crecimiento, impulsada por plataformas que combinan tecnología, cercanía y oferta verificada.

En particular, Vacalia se especializa en la gestión de alojamientos turísticos en algunas de las zonas costeras más demandadas del país. Su catálogo incluye villas, apartamentos, chalets, agroturismos y casas rurales en destinos como Mallorca, Menorca, Ibiza, Cádiz, Málaga, Valencia, Alicante y Sevilla. Cada propiedad es seleccionada según criterios de calidad, legalidad y comodidad, con el objetivo de garantizar una estancia sin imprevistos.

Selección de propiedades y atención directa al viajero

Uno de los aspectos diferenciales de Vacalia es su modelo de reserva directa, sin intermediarios, que permite mantener un contacto constante entre el viajero y el equipo de atención. Esta relación directa se traduce en una gestión más ágil, con respuestas personalizadas antes, durante y después de la estancia. Además, el conocimiento local de cada zona facilita una atención contextualizada y cercana, que aporta valor añadido a la experiencia.

Las propiedades disponibles en la plataforma cuentan con equipamientos pensados para estancias de corta y media duración, y están ubicadas en enclaves turísticos destacados que combinan entorno natural, patrimonio y accesibilidad. Vacalia utiliza herramientas propias para optimizar los procesos de reserva y adaptar los precios a la demanda del mercado, garantizando una propuesta competitiva y segura.

Un enfoque basado en calidad y confianza

La propuesta de Vacalia responde a un perfil de viajero que busca flexibilidad, independencia y fiabilidad. Por este motivo, todas las propiedades gestionadas por la empresa cumplen con la normativa turística vigente y son revisadas periódicamente para asegurar los estándares establecidos.

El alquiler vacacional España continúa posicionándose como una opción preferente para quienes desean descubrir el país desde una perspectiva más personal. Vacalia contribuye a esta tendencia con una oferta amplia, atención especializada y un modelo de gestión centrado en la calidad de cada estancia.

