(Información remitida por la empresa firmante)

-VahatiCor recluta al primer paciente estadounidense para el estudio clínico SERRA-I del sistema reductor A-FLUX para CMD

El sistema reductor A-FLUX inicia su evaluación clínica en EE.UU. en el estudio de viabilidad temprana SERRA-I

SANTA CLARA, Calif., 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- VahatiCor, Inc., una empresa de tecnología médica que desarrolla terapias intervencionistas para la disfunción microvascular coronaria (CMD), anunció hoy la inclusión del primer paciente estadounidense en su estudio de viabilidad inicial SERRA-I del sistema reductor A-FLUX. Este logro se basa en la experiencia inicial en humanos del estudio SERRA-I y en la continua inscripción de pacientes en el estudio europeo (UE) SERRA-I.

SERRA-I está evaluando el uso inicial del sistema reductor A-FLUX en pacientes con CMD sintomática. El estudio forma parte del programa clínico SERRA, que cuenta con centros en Estados Unidos y la Unión Europea. El primer paciente estadounidense se inscribió en el Hospital Yale-New Haven, donde el Dr. Samit Shah, cardiólogo intervencionista del Yale New Haven Hospital Heart & Vascular Center y profesor adjunto de medicina en la Facultad de Medicina de Yale, actuó como coinvestigador principal de SERRA-I.

"El tratamiento de nuestro primer paciente estadounidense introduce el sistema reductor A-FLUX en la investigación clínica en Estados Unidos", declaró el Dr. Harry D. Rowland, consejero delegado de VahatiCor. "La cardiología está avanzando hacia el tratamiento de la enfermedad microvascular como una patología de primera línea, y el sistema reductor A-FLUX está diseñado para este cambio. Agradezco a los investigadores de SERRA-I y a los pacientes que hacen posible este estudio".

La disfunción microvascular coronaria (CMD) afecta a millones de pacientes que experimentan angina persistente (dolor torácico) y síntomas relacionados sin obstrucciones en las grandes arterias coronarias. El sistema reductor A-FLUX es un dispositivo autoexpandible de nitinol que se introduce mediante catéter en el seno coronario y está diseñado para influir en el flujo sanguíneo a través de los vasos más pequeños del corazón y tratar la disfunción microvascular subyacente.

"Los pacientes con CMD presentan síntomas graves y las terapias actuales no les ofrecen las soluciones adecuadas, ya que no existe ninguna opción aprobada en Estados Unidos que actúe directamente sobre la enfermedad microvascular", afirmó el Dr. Samit Shah. "La inclusión de nuestro primer paciente en EE.UU. representa un paso importante para generar la evidencia que estos pacientes necesitan".

Acerca de VahatiCor

VahatiCor, Inc., una empresa de la cartera de T45 Labs, desarrolla terapias intervencionistas para la disfunción microvascular coronaria (CMD), una afección que afecta a millones de pacientes que experimentan dolor torácico persistente a pesar de no presentar obstrucciones en sus arterias coronarias principales. El sistema reductor A-FLUX es la tecnología principal de la compañía; se trata de un reductor del seno coronario autoexpandible y reposicionable que actualmente se encuentra en evaluación clínica en el programa clínico SERRA. La empresa tiene su sede en Santa Clara, California. Para obtener más información, visite vahaticor.com. El sistema reductor A-FLUX es un dispositivo en fase de investigación y no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su uso comercial.

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