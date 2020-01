COMUNICADO: Vakrangee lidera la iniciativa de inclusión financiera en la India rural

Publicado 30/01/2020 4:14:01 CET

Grant Thorton publica un informe acerca de 'La inclusión financiera y la India rural - el sector de la banca y los cajeros automáticos en la India'

MUMBAI, India, 30 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Grant Thornton llevó a cabo un estudio detallado cuyos resultados se dieron a conocer en el informe 'La inclusión financiera y la India rural - el sector de la banca y los cajeros automáticos en la India'.

La inclusión financiera es la clave para cerrar la brecha social y lograr un crecimiento económico bien distribuido, robusto y sostenible. La India es la séptima economía más grande del mundo, con una población de más de 1.200 millones de habitantes de los cuales más de dos terceras partes residen en aldeas y pequeños pueblos rurales, repartidos por más de 600.000 aldeas y 640 distritos.

Las recientes iniciativas del gobierno y del Banco de la Reserva de la lndia (RBI, por sus siglas en inglés) han extendido el alcance de los servicios financieros a regiones aisladas y remotas al permitir que participantes privados actúen como correspondientes de negocios (BC) y entidades no bancarias para el establecimiento de una red de cajeros automáticos de marca blanca (WLA, por sus siglas en inglés) por todo el país.

Vakrangee ha emergido como un participante líder a la vanguardia de los esfuerzos por la inclusión financiera y social en la India rural. El informe de Grant Thornton contiene los siguientes aspectos destacados y observaciones clave:

-- Vakrangee es el tercer mayor participante en la red WLA y el de más rápido crecimiento. En el segmento de los cajeros automáticos, la cuota rural de los bancos del sector público es de 20%, en el sector privado desde 9%, pero la cuota rural de la red de WLA es de 49%. Esto indica que los WLA tienen una mayor presencia en la India rural. Un participante como Vakrangee tiene una cuota importante del 66% en la India rural. -- Vakrangee cuenta con más de 12.000 puntos de BC, de los cuales el 82% está en la India rural. -- En el año fiscal 2018, los BC de Vakrangee abrieron el 31,7% de todas las BSBDA (cuentas básicas de depósito en bancos de ahorros) abiertas por todos los BC en la India. -- Vakrangee es el decimotercer mayor operador de cajeros automáticos de la India. Sin embargo, en la India rural es el tercer operador más grande de cajeros automáticos, solo detrás de SBI y Tata Indicash. -- Cuando se le compara con los bancos en el sector privado, se clasifica por encima de bancos privados como Axis Bank (1.905 cajeros automáticos), HDFC Bank (1.063 cajeros automáticos) e ICICI Bank (760 cajeros automáticos) en las regiones rurales de la India. -- El procesamiento de los bancos y cajeros automáticos la red de Vakrangee para el año fiscal 2019 (hasta el 31 de diciembre de 2019) fue de INR 218 mil millones.

Enlace al informe de Grant Thornton: https://www.grantthornton.in/globalassets/1.-member-firms/in... [https://www.grantthornton.in/globalassets/1.-member-firms/in...]

Acerca de Vakrangee Limited (NSE: VAKRANGEE)

Vakrangee es una empresa con características únicas e impulsada por la tecnología que está enfocada hacia el establecimiento de la mayor red en la India de establecimientos minoristas destinados a proporcionar banca en tiempo real, cajeros automáticos, gobernanza electrónica, comercio electrónico y servicios de logística a los mercados rurales, semiurbanos y urbanos desatendidos.

