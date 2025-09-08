Vale Base Metals anuncia la finalización exitosa de la prueba de rendimiento de cobalto en Voisey's Bay

(Información remitida por la empresa firmante)

TORONTO, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals se complace en anunciar la finalización exitosa de la prueba de rendimiento de cobalto en su mina Voisey's Bay, con una tasa de rendimiento promedio del 93,7 % durante un período de 90 días.

La prueba de rendimiento, un requisito del acuerdo de transmisión de Voisey's Bay con Wheaton Precious Metals Corp. y Ecora Resources PLC, exigía a Voisey's Bay mantener una tasa de rendimiento promedio de al menos el 85 % de su capacidad durante 90 días consecutivos.

"Este es un logro significativo para Voisey's Bay", declaró Shaun Usmar, consejero delegado de Vale Base Metals. "Pone un punto de exclamación en la exitosa transición de la operación a la minería subterránea, demostrando que Voisey's Bay no solo está cumpliendo con su tasa de producción planificada, sino que la está superando".

Usmar continuó: "Quiero reconocer y agradecer a Roberto Damasceno, Pieter Loock y a todo el equipo de Voisey's Bay por su arduo trabajo y dedicación para lograr este importante hito. Este es otro ejemplo de cómo Vale Base Metals se está transformando en un operador seguro, confiable y competitivo en costes que cumple con sus objetivos y compromisos."

Voisey's Bay entró en producción en 2005 como mina a cielo abierto. A finales de 2024, completó una expansión plurianual que transformó la operación en minería subterránea, garantizando que Voisey's Bay seguirá siendo un importante motor de crecimiento económico en Terranova y Labrador y proveedor de níquel, cobre y cobalto de alta calidad y bajas emisiones de carbono durante muchos años.

Acerca de Vale Base Metals

Vale Base Metals es uno de los mayores productores mundiales de níquel de alta calidad y un importante productor de cobre y cobalto de origen responsable. Vale Base Metals Limited tiene su sede en Londres (Reino Unido) y su centro de operaciones global en Toronto (Canadá). La compañía también opera en Terranova y Labrador, Ontario, Manitoba, Indonesia, Brasil y Japón. Vale Base Metals es propiedad en un 90 % de Vale S.A. y en un 10 % de Manara Minerals Investment Company.

Contacto: oficina de relaciones con los medios – Vale Base Metals, media.valebasemetals@vale.com

