Vale Base Metals continuará con la flotación de partículas gruesas en Salobo (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Vale Base Metals continuará con la flotación de partículas gruesas en Salobo, incrementando y acelerando la producción proyectada de cobre

Está previsto que la flotación de partículas gruesas (CPF) añada hasta 30.000 toneladas de producción anual de cobre y 6 millones de toneladas de capacidad anual de procesamiento de mineral en Salobo.

El inicio del proyecto se adelantó al primer semestre de 2028; se recibió la licencia de construcción.

Se optimizó la estimación de la inversión de capital para CPF; Wheaton Precious Metals aportará 40 millones de dólares de gasto de capital.

(Todas las cifras están expresadas en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)

TORONTO, 13 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Vale Base Metals ("VBM" o la "compañía"), un proveedor líder mundial de minerales críticos, ha dado a conocer hoy que seguirá adelante con el proyecto de Flotación de Partículas Gruesas (CPF) (el "proyecto") en su Complejo de Cobre de Salobo en Brasil, lo que representa un cambio radical que aumentará significativamente la capacidad de procesamiento y producción con una economía de proyecto excepcional.

La compañía tiene previsto poner en marcha las operaciones en el primer semestre de 2028, aproximadamente un año antes de lo proyectado inicialmente. Esto pone de manifiesto la estrategia de construcción optimizada de VBM y la reorganización integral de su enfoque de proyectos, con mayor agilidad y capacidad de ejecución, lo que permite obtener rentabilidades líderes en el sector gracias a su cartera de proyectos y su amplia reserva mineral.

Se espera que el proyecto añada 6 millones de toneladas a la capacidad anual de procesamiento de mineral de la planta de Salobo, elevando la capacidad total de procesamiento a 42 millones de toneladas anuales. Se proyecta que la producción anual de cobre aumente hasta aproximadamente 30.000 toneladas contenidas en concentrado, que también incluirá aproximadamente 15.000 onzas de oro como subproducto, lo que mejorará aún más el perfil de producción de Salobo tras la producción récord alcanzada en los años 2024 y 2025.

"El proyecto CPF refuerza lo que distingue a VBM: nuestra capacidad para generar un valor y un crecimiento muy destacados a partir de activos de clase mundial a través de la ejecución, la innovación y una asignación de capital inteligente", declaró Shaun Usmar, consejero delegado de VBM. "Salobo ya es una de las principales operaciones de cobre del mundo, y este proyecto nos permitirá poder alcanzar una producción superior de cobre, de forma más eficiente, utilizando la infraestructura existente y mejorando al mismo tiempo el rendimiento medioambiental".

Usmar añadió: "En un momento en que nuestra industria lucha por incorporar nuevo suministro de cobre, VBM está desafiando las tendencias gracias a la entrega anticipada de sus proyectos de crecimiento en cobre. A finales de julio anunciamos la entrega anticipada del primer proyecto de nuestra cartera de cobre, Bacaba, entre seis y nueve meses, y me complace anunciar ahora la aceleración de un año de nuestro segundo proyecto en Salobo. Esto es una clara demostración acerca de la solidez de nuestra cartera de proyectos y nuestra capacidad para reducir riesgos, optimizar y ejecutar proyectos de baja intensidad de capital y alta rentabilidad".

El proyecto CPF reducirá los cuellos de botella

El proyecto CPF es una expansión de una mina ya existente que va a aprovechar el yacimiento de alta calidad y la infraestructura actual de Salobo, consiguiendo con ello reducir el riesgo de ejecución. Salobo es la mayor operación de cobre de Brasil y un activo fundamental y de larga duración para VBM.

CPF reducirá los requisitos de molienda en Salobo por medio de la incorporación de un nuevo circuito de flotación que elimina la roca estéril en una etapa temprana del proceso, aliviando los cuellos de botella en la molienda, aumentando la recuperación metalúrgica y permitiendo una mayor productividad. Se espera que el proyecto reduzca el impacto ambiental de la operación con un menor consumo promedio de energía y agua frente a otros métodos.

Como parte del plan estratégico de Salobo, se espera que el total de movimientos de la mina aumente aproximadamente un 7%, gracias a diversas iniciativas, incluida la introducción de nuevos equipos de transporte autónomos.

VBM se ha hecho con la licencia de construcción para el Proyecto CPF de IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) antes de lo previsto, y gracias a ello ha conseguido llevar a cabo la implementación del proyecto para que comenzara antes de lo planeado.

Wheaton y VBM colaboran para financiar el proyecto

Wheaton Precious Metals ("Wheaton") acordó además aportar 40 millones de dólares a VBM para financiar parcialmente el capital asociado al proyecto. Los pagos se realizarán en dos plazos separados de 20 millones de dólares, vinculados a hitos del proyecto. VBM y Wheaton acordaron estos pagos en lugar de los pagos por hitos futuros contemplados en el acuerdo de flujo de Salobo vigente, que habría requerido que Wheaton realizara pagos anuales durante un período de 10 años hasta alcanzar los 8 millones de dólares a VBM, si se hubiera implementado un plan minero de alto grado.

VBM ha revisado el plan del Proyecto CPF y simplificado su alcance con el objetivo de poder respaldar una estimación de inversión de capital menor, de aproximadamente 215 millones de dólares, frente a los 225-275 millones de dólares proyectados inicialmente. Gracias a la financiación de Wheaton, se espera que la inversión de capital de VBM sea de aproximadamente 175 millones de dólares. La baja intensidad de capital del proyecto, de 5.000 a 6.000 dólares por tonelada equivalente de cobre, se sitúa muy por debajo del promedio del sector.

"Esta es una situación beneficiosa para Wheaton y VBM", afirmó Usmar. "Los 40 millones de dólares contribuyen a la ya de por sí excepcional rentabilidad del proyecto, al tiempo que Wheaton se beneficiará del aumento de la producción de oro que permitirá el CPF. Agradecemos el apoyo de Wheaton, que refleja la solidez de nuestra larga relación y la confianza compartida en el valor que el Proyecto CPF generará en Salobo".

"Salobo ha sido un activo fundamental para Wheaton durante muchos años, y nos complace apoyar el avance del Proyecto CPF, siendo este un reflejo de nuestro compromiso de invertir junto con socios de alta calidad en oportunidades que generen valor a largo plazo para ambas partes", añadió Haytham Hodaly, presidente y consejero delegado de Wheaton Precious Metals.

Innovación y colaboración

VBM puso en marcha la investigación y el desarrollo del CPF para Salobo hace más de dos años, realizando extensas pruebas de laboratorio en su moderno centro de investigación de Sheridan Park en Canadá, en colaboración con expertos de la industria y socios técnicos. Las pruebas de campo han respaldado las hipótesis de diseño y continúan acelerando la capacitación operativa y proporcionando información valiosa en la planta piloto de la compañía en la región de Carajás, Brasil, el prolífico distrito de cobre donde se ubican Salobo y todos los activos de cobre de VBM en Brasil.

La compañía está llevando a cabo la exploración de las oportunidades adicionales para la tecnología CPF en sus otros proyectos de cobre en Carajás y en toda su cartera, incluyendo aplicaciones innovadoras en sus yacimientos polimetálicos.

La decisión de inversión positiva supone un reflejo de la cultura que se está creando en VBM, la cual aprovecha la tecnología, la colaboración y la innovación para reducir el riesgo y utilizar el profundo conocimiento técnico y la experiencia del equipo para generar valor.

Sólida cartera de proyectos de cobre

El proyecto CPF forma parte de la sólida cartera de proyectos de cobre de VBM en Brasil, respaldada por la importante dotación mineral de la compañía, que asciende a más de 53 millones de toneladas de cobre contenido en reservas y recursos minerales, incluyendo recursos inferidos.

Está previsto que la estrategia de crecimiento de la compañía incremente la producción de cobre a aproximadamente 700.000 toneladas anuales para el año 2035, gracias en gran medida a su base de recursos brasileños y a su cartera de proyectos en Carajás, donde VBM cuenta con una sólida presencia operativa e infraestructura existente. Estas operaciones y proyectos tienen la ventaja de estar ubicados cerca de complejos mineros, plantas de procesamiento, infraestructura logística y energética ya establecidas, lo que favorece una estrategia de desarrollo eficiente en términos de capital.

Acerca de Vale Base Metals

Vale Base Metals (VBM) es un proveedor líder mundial de minerales críticos, incluyendo concentrado de cobre, níquel de alta pureza y cobalto de origen responsable. Las operaciones, proyectos y refinerías de níquel y polimetálicos de VBM, integradas verticalmente, están situadas en Canadá (Ontario, Terranova y Labrador, Manitoba), Brasil, Reino Unido, Japón e Indonesia. Entre los activos de la compañía en Brasil se incluyen el complejo de cobre Salobo, de clase mundial, junto con una atractiva cartera de proyectos de cobre de alta rentabilidad en la prolífica región de Carajás. VBM es propiedad en un 90% de Vale S.A. y en un 10% de Manara Minerals Investment Company.

Contacto: relaciones con los inversores, james.wear@vale.com; relaciones con los medios: media.valebasemetals@vale.com

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