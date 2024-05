Vale formaliza un acuerdo de asociación estratégica con Manara Minerals

(Información remitida por la empresa firmante)

RIO DE JANEIRO, 1 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Tras la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes, Vale S.A. ("Vale" o "la compañía") se complace en anunciar la finalización de su venta de aproximadamente 2.500 millones de dólares a Manara Minerals, una empresa conjunta entre Ma'aden y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, según el cual Manara Minerals adquirirá el 10% de Vale Base Metals Limited ("VBM").

Esta asociación estratégica, anunciada por primera vez en julio de 2023, acelerará la generación de valor a partir del mejor conjunto de activos y proyectos que VBM tiene en toda su cartera, lo que permitirá a VBM ayudar a avanzar en la transición energética global a un ritmo más rápido y a escala en las jurisdicciones mineras críticas clave donde opera. Durante la próxima década, se espera que VBM invierta en nuevos proyectos en Brasil, Canadá e Indonesia, avanzando hacia un aumento significativo en la producción de cobre de 350 kt/año a 900 kt/año y en la producción de níquel de 175 kt/año a 300 kt/año.

En julio de 2023, Vale S.A. también anunció un acuerdo de asociación estratégica con Engine No. 1 según el cual la firma de inversión con sede en Estados Unidos poseería una participación del 3% en VBM. Tras las nuevas negociaciones en los últimos meses, ambas partes acordaron no seguir adelante con los términos y condiciones previamente acordados, pero permanecen abiertas a futuras asociaciones. Engine No. 1 es un socio valioso cuyo compromiso con la creación de infraestructura y cadenas de suministro sostenibles complementa la misión de Vale como proveedor responsable de materiales críticos.

"Estamos orgullosos de cerrar un hito importante en nuestra plataforma Energy Transition Metals, después de una exitosa escisión comercial. Esta inversión estratégica de Manara refleja la confianza en nuestra dotación mineral única y nuestra capacidad para entregar los metales necesarios para la transición energética. Manara aporta experiencia minera y es un socio estratégico clave con una visión compartida de largo plazo", destacó Eduardo Bartolomeo, consejero delegado de Vale

Mark Cutifani, presidente de VBM, afirmó: "Nos complace darle la bienvenida oficialmente a Manara Minerals como socio estratégico en Vale Base Metals mientras buscamos liberar valor operativo y financiero de nuestra cartera de activos de alta calidad y posicionarnos como la empresa líder en materiales de transición energética, y esperamos una posible cooperación futura con Engine No. 1".

Bob Wilt, vicepresidente de Manara Minerals y consejero delegado de Ma'aden, comentó: "Como inversión inaugural realizada por Manara, nuestra asociación con VBM es una fuerte declaración de la ambición y el mandato de la compañía de obtener globalmente minerales que son vitales para la sostenibilidad y crecimiento económico diversificado. Continuaremos construyendo la minería como el tercer pilar de la economía saudí, y esperamos trabajar con VBM en un momento en el que los minerales críticos nunca han sido más importantes".

