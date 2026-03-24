Valencia, pionera en servicios urbanos de vanguardia: limpieza de coches en el lugar de estacionamiento

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(Información remitida por la empresa firmante)

El servicio, impulsado por la empresa Clinery, se reserva desde el móvil y se adapta al ritmo de vida urbano, permitiendo limpiar el vehículo mientras el usuario continúa con su actividad diaria

Valencia, 24 de marzo de 2026.- Se vive sin tiempo y con agendas cada vez más ajustadas. En este contexto, cada vez más personas priorizan soluciones que se adapten a su ritmo diario y no al revés. Valencia suma ahora un nuevo servicio urbano de limpieza de vehículos que conecta directamente con esa realidad: un modelo que se reserva desde el móvil y permite limpiar el coche en la ubicación indicada por el usuario, sin llaves ni consumo de agua, mientras trabaja, entrena o descansa.



La llegada de este tipo de servicios responde a un cambio claro en los hábitos de consumo. Diversos estudios sobre comportamiento del conductor y mantenimiento del vehículo, como los recopilados por el sector y citados en análisis especializados como Hobbylava, muestran que una mayoría de conductores preferiría evitar el tiempo que supone lavar su coche en centros tradicionales, una tarea que suele implicar desplazamientos y esperas difíciles de encajar en el día a día urbano.



El servicio se reserva desde el móvil y está pensado para integrarse en la rutina diaria de los usuarios, de manera que la limpieza del vehículo se realiza mientras estos trabajan, entrenan o descansan. La iniciativa llega en un contexto en el que cada vez más consumidores priorizan soluciones que ahorren tiempo y reduzcan gestiones adicionales.



Esta iniciativa encaja con el posicionamiento de Valencia como ciudad referente en sostenibilidad y calidad de vida, donde cada vez cobran más peso los servicios urbanos que facilitan el día a día sin impacto ambiental añadido. En este caso, la limpieza se realiza sin agua y con productos responsables, adaptándose a un modelo de ciudad más eficiente y consciente del uso de los recursos.



La app, disponible para IOS y para Android, ha sido desarrollada por Clinery, una empresa joven de origen valenciano que ha detectado esta necesidad en entornos urbanos y ha diseñado un modelo alineado con los valores de sostenibilidad y eficiencia que caracterizan a ciudades referentes en calidad de vida como Valencia.



Clinery nace como respuesta a la vida acelerada que lleva el ciudadano urbano, que a menudo no tiene espacio para dedicar a tareas como el lavado del coche. En este sentido, Clinery no solo ofrece comodidad y flexibilidad, sino que también promueve un modelo de negocio respetuoso con el medio ambiente.



El servicio de Clinery se basa en un proceso de limpieza sin agua, que usa tecnologías innovadoras que reducen el consumo de recursos y optimizan la eficiencia energética, alineándose con las políticas ecológicas que impulsan ciudades como Valencia. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también contribuye a reducir el impacto ambiental, en un momento en que la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad global.



Además, Clinery hace posible una limpieza de coches según ubicación del usuario: no necesita que el coche sea entregado en un centro de lavado, y no es necesario que el usuario pierda tiempo esperando. Al contrario, el servicio se realiza mientras el usuario sigue con su día a día, ya sea trabajando, entrenando o disfrutando de su tiempo libre. Esta solución se presenta como un ejemplo de innovación en el sector de los servicios urbanos, que sigue las tendencias de conveniencia, comodidad y eficiencia que marcan la diferencia en el competitivo mercado de las ciudades modernas.



El servicio está inicialmente disponible en Valencia y tiene como objetivo expandirse a otras ciudades españolas en el futuro cercano, proponiendo un modelo de servicio que transformará la experiencia de los conductores urbanos. En poco tiempo, Clinery ha logrado captar la atención de consumidores que buscan eficiencia, comodidad y respeto al medio ambiente.

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