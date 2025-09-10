(Información remitida por la empresa firmante)

-Valerion se asocia con el Festival de Cine Americano de Deauville para inspirar una nueva era del cine en casa

DEAUVILLE, Francia, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Valerion, especialista líder en proyectores de cine en casa y submarca premium de AWOL Vision, se enorgullece de anunciar su participación como socio colaborador del Festival de Cine Americano de Deauville 2025. En el festival de este año, Valerion presentará su proyector de largo alcance más avanzado, el VisionMaster Max, que ofrecerá a los amantes del cine una muestra de imágenes con verdadera calidad cinematográfica rediseñadas para el entretenimiento doméstico.

Reviviendo los clásicos con verdadera fidelidad cinematográfica

Valerion cree que el cine se define por las sensaciones, no por las especificaciones. El VisionMaster Max, construido con tecnología láser RGB avanzada, ofrece niveles de negro y fidelidad de color sin precedentes, fieles a la visión del director: un nivel de precisión ideal para devolver la vida a las películas clásicas en la pantalla del hogar, incluso cuando ya no están disponibles en los cines. Esta es una experiencia que los cineastas y actores valoran profundamente: ver su trabajo presentado tal y como realmente se pretendía que se viera.

Ganador del premio Red Dot Design Award y apreciado por un director ganador de un Emmy, el VisionMaster Max encarna una combinación única de rendimiento y arte. Más que un proyector, es una declaración de estilo de vida y apreciación cultural.

Experimente Valerion dentro de la carpa del festival

A lo largo de la 51ª edición del Festival de Cine Americano de Deauville, los visitantes podrán descubrir el VisionMaster Max en la carpa del festival, abierta al público durante el horario establecido. Este espacio permitirá a los asistentes al festival experimentar de primera mano el brillo, la fidelidad del color y la profundidad envolvente que definen la excelencia del cine en casa de Valerion.

Llevando los estándares de Hollywood a la vida cotidiana

El Festival de Cine Americano de Deauville es un punto de encuentro cultural para cinéfilos, críticos y creadores. Al apoyar este evento, Valerion refuerza su misión de llevar los mismos estándares de narración visual de Hollywood a los sistemas de cine en casa de todo el mundo. VisionMaster Max transforma los espacios cotidianos en auténticas salas de proyección, garantizando que cada visionado, ya sea de clásicos atemporales o de obras maestras modernas, se sienta como un estreno.

Acerca de Valerion

Valerion es una empresa líder especializada en proyectores de cine en casa que ofrece la mejor experiencia cinematográfica gracias a su avanzada tecnología láser RGB y sus sistemas de lentes de precisión. Su serie de proyectores de largo alcance VisionMaster establece nuevos estándares en innovación para el cine en casa. Valerion es la submarca premium de AWOL Vision. Para obtener más información, visite www.valerion.com.

CONTACTO: Sindy Liusindy@awolvision.com

