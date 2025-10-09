ValidaJudicial.com expande su plataforma a Colombia y 16 países de Latinoamérica

(Información remitida por la empresa firmante)

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la seguridad en la región, ValidaJudicial.com anuncia el lanzamiento de su plataforma digital en Colombia y otros 15 países de América Latina, ofreciendo una herramienta ágil y confiable para consultar procesos judiciales, antecedentes y alertas legales en cuestión de segundos

Madrid, 09 de octubre de 2025.-

En un contexto donde la verificación de información y el cumplimiento normativo son esenciales, la plataforma ValidaJudicial.com brinda a empresas, emprendedores y ciudadanos, acceso inmediato a datos oficiales antes de tomar decisiones laborales, comerciales o personales. Con un enfoque innovador, permite realizar búsquedas en múltiples bases de datos legales y judiciales de forma automatizada, centralizando la información en un solo lugar.



La solución opera en 16 países —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela— y se conecta con miles de fuentes oficiales, incluyendo tribunales, fiscalías, organismos policiales, unidades de inteligencia financiera y listas internacionales de sanciones.



Con solo ingresar un nombre o número de documento (como la Cédula de Ciudadanía en Colombia), el sistema genera un informe completo, confidencial y respaldado, sin trámites ni demoras.



"Desarrollamos ValidaJudicial.com para que cualquier persona o empresa pueda acceder, de forma rápida y legal, a información que antes era difícil de obtener", explica María Sánchez, vocera de la plataforma. "Nuestra tecnología integra fuentes oficiales y las presenta en un solo lugar, de manera segura y comprensible".



Ya adoptada por varias compañías líderes de la región, la herramienta también está disponible para PYMES, profesionales independientes y usuarios individuales que buscan reducir riesgos y proteger sus relaciones laborales o personales.



Principales funcionalidades:



• Verificación de procesos judiciales y demandas (vigentes o cerradas).







• Consulta de antecedentes penales, multas y deudas.







• Detección de alertas en listas internacionales de sanciones.







• Identificación de Personas Políticamente Expuestas (PEPs).







Los informes están cifrados bajo protocolos SSL/TLS, son 100% confidenciales y cumplen con las leyes de protección de datos de cada país, garantizando que la información sea segura, precisa y completamente legal.



"Nuestra misión es democratizar el acceso a información crítica que antes solo estaba al alcance de grandes corporaciones", señala el vocero de la compañía. "Queremos que cualquier persona, sin importar su tamaño o ubicación, pueda tomar decisiones seguras y fundamentadas".



Además de facilitar procesos de selección de personal, prevención de fraudes y cumplimiento normativo, ValidaJudicial.com también ayuda a ciudadanos a verificar antecedentes antes de alquilar una vivienda, contratar un servicio o establecer relaciones comerciales o personales.



"La transparencia empodera a las personas y fortalece la confianza en toda la región", concluye Sánchez. "Hoy, gracias a la tecnología, todos podemos acceder a información que antes era exclusiva de unos pocos".



Sobre ValidaJudicial.com

ValidaJudicial.com es una plataforma tecnológica especializada en inteligencia legal y verificación de antecedentes en tiempo real. Su misión es brindar información verificada y actualizada para respaldar la toma de decisiones, bajo los más altos estándares de seguridad, privacidad y cumplimiento normativo.



Emisor: ValidaJudicial.com

Contacto

Nombre contacto: Maria Sanchez

Descripción contacto: Directora de medios

Teléfono de contacto: 7867675264



