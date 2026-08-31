Vallsur celebra las Fiestas de Valladolid con una Survival Zombie y la reunión motera Harley & Custom

Survival Zombie en Vallsur - SURVIVAL ZOMBIE

- Los zombies tomarán Vallsur la noche del sábado 5 de septiembre con la celebración de la ‘Survival Zombie: Los Caminantes’, seis horas de juego de acción con el máximo nivel de realismo y pura adrenalina

- El domingo 6 de septiembre Vallsur se convertirá en la parada oficial de la XXII Reunión Harley & Custom Ciudad de Valladolid y el grupo de música Pataliebre ofrecerá un concierto exclusivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 31 de agosto de 2026.- Vallsur se convertirá en uno de los escenarios de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo con una programación especial que combinará adrenalina, entretenimiento y pasión por las motos, durante los días 5 y 6 de septiembre.

La primera de las propuestas llegará la noche del sábado 5 al domingo 6 de septiembre con una nueva edición de ‘Survival Zombie: Los Caminantes’, una experiencia inmersiva inspirada en la exitosa saga literaria de Carlos Sisí, que transformará el centro comercial en una ciudad devastada por un apocalipsis zombie.

Durante seis horas de pura adrenalina, acción y supervivencia (de 22:00 a 04:00 horas), los participantes deberán superar pruebas, resolver enigmas, encontrar información clave y escapar de cientos de zombies que tratarán de darles caza en un juego en el que estrategia, trabajo en equipo y capacidad de supervivencia serán fundamentales.

Vallsur, parada oficial de la XXII Reunión Harley & Custom Ciudad de Valladolid

La programación continuará el domingo, 6 de septiembre con la llegada a Vallsur de la XXII Reunión Harley & Custom Ciudad de Valladolid, una de las concentraciones moteras más emblemáticas de la ciudad.

La ruta partirá a las 10:15 horas desde la Cúpula del Milenio y realizará una parada en el centro comercial a las 14:15 horas, cuando cientos de motocicletas Harley, estilo custom, clásicas, motos históricas, modelos descatalogados o cualquier otra máquina con personalidad, llegarán al parking exterior de Vallsur, ofreciendo una imagen espectacular para los aficionados al mundo del motor.

Los participantes inscritos en la ruta disfrutarán de un aperitivo de bienvenida a su llegada al centro comercial y de un concierto exclusivo del grupo de música Pataliebre, que comenzará a las 16.00 horas en la Plaza Simancas, frente a Justo Muñoz. Con un repertorio de rock y una puesta en escena marcada por la energía de sus directos, Pataliebre pondrá el broche musical a una jornada dedicada a la carretera, la libertad y la pasión por las dos ruedas.

"Queremos que Vallsur sea uno de los puntos de encuentro imprescindibles durante las Fiestas de Valladolid, ofreciendo propuestas originales que inviten a disfrutar de las tradicionales fiestas de la ciudad con experiencias memorables para todos los públicos”, afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Durante todo el fin de semana, Vallsur mantendrá abierta su oferta comercial, de ocio y restauración para que visitantes y participantes puedan completar su visita y disfrutar de las Fiestas de Valladolid en un entorno pensado para toda la familia.

PROGRAMACIÓN FIESTAS DE VALLADOLID EN VALLSUR

· Survival Zombie:

- Fecha: Sábado 5 al domingo 6 de septiembre.

- Horario del juego: de 22:00 a 04:00 horas.

- Apertura del Check-in: a partir de las 19 horas.

- Entradas: Survival Zombie

· XXII Reunión Harley & Custom Ciudad de Valladolid

- Fecha: Domingo, 6 de septiembre.

- Horario:

- 14:00 horas: Llegada al párking exterior de Vallsur.

- 14:30 horas: Comida.

- 16:00 horas: Concierto Grupo Pataliebre.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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LETICIA GÓMEZ - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR - silviamullor@europapress.es