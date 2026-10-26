Vallsur celebra Halloween con tres días de actividades gratuitas para toda la familia

Halloween en Vallsur - VALLSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

· El centro comercial vallisoletano celebra Halloween del 29 al 31 de octubre con pintacaras, cuentacuentos, encuentros con personajes monstruosos y espectáculos, para celebrar una de las fechas más esperadas del año

Valladolid, 26 de octubre de 2026.- Halloween llega a Vallsur con una propuesta de ocio para disfrutar en Valladolid. Del 29 al 31 de octubre, el centro comercial vallisoletano ofrecerá una programación gratuita repleta de actividades, juegos y espectáculos para celebrar esta tradición que cada año tiene más seguidores.

Durante los tres días, las familias podrán participar en distintas actividades ambientadas en Halloween. Una de las propuestas es el ‘Puesto de la Bruja: ¡Truco o Trato!’, un rincón el que los más pequeños podrán participar en una de las tradiciones más populares de la festividad y conseguir dulces y sorpresas. Los niños también podrán dar rienda suelta a su imaginación con ‘Pintamonstruos’ y transformarse en su personaje monstruoso favorito de la mano de expertos en maquillaje infantil y completar así su caracterización para la ocasión.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer de cerca a los característicos personajes de Halloween en el ‘Meet & Greet Monstruoso’, y podrán hacerse fotos terroríficas y muy divertidas. La programación se completará con el ‘Show Monstruoso’, un espectáculo familiar que combinará música, humor y animación para disfrutar de una tarde de Halloween diferente. Para terminar, después del espectáculo, habrá un encuentro en el que los asistentes podrán hacerse fotografías con todos los personajes y llevarse un recuerdo de la experiencia.

La programación se completará con un divertido cuentacuentos de Halloween en Casa del Libro de Vallsur, el viernes 30 de octubre a las 18 horas. Una propuesta para acercar a los más pequeños al mundo de las historias y los personajes fantásticos a través de una actividad especial con motivo de esta festividad.

Con esta iniciativa, Vallsur refuerza su oferta de ocio con propuestas gratuitas que complementan su actividad comercial y de restauración y ofrece a las familias una alternativa para disfrutar de una de las celebraciones más populares del otoño.

Actividades Halloween en Vallsur

· Puesto de la Bruja: ¡Truco o Trato!

Horarios

- Jueves 29 de octubre: 19:00 a 21:00 h

- Viernes 30 de octubre: 11:30 a 13:30 h y 18:00 a 20:00 h

- Sábado 31 de octubre: 18:00 a 20:00 h

· Pintamonstruos

Horarios

- Viernes 30 de octubre: 11:30 a 13:30 h

- Sábado 31 de octubre: 11:30 a 13:30 h

· Meet & Greet Monstruoso

Horarios

- Jueves 29 de octubre: 19:00 a 19:40 h

- Viernes 30 de octubre: 13:00 a 13:40 h

- Sábado 31 de octubre: 13:00 a 13:40 h

· Show Monstruoso

Horarios

- Jueves 29 de octubre: 20:00 a 20:45 h

- Viernes 30 de octubre: 20:00 a 20:45 h

- Sábado 31 de octubre: 20:00 a 20:45 h

· Final Monstruoso

- Horario: 20:45 a 21:00 horas

· Cuentacuentos Halloween en Casa del Libro

- Viernes 30 de octubre a las 18 horas.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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