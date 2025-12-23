Vallsur celebra la Navidad con la llegada de Papá Noel, los Reyes Magos y una Pre-Nochevieja infantil

Papá Noel en Vallsur - VALLSUR

- Además, representantes de Vallsur han visitado durante la jornada de hoy el Hospital Clínico Universitario de Valladolid para repartir regalos entre los niños hospitalizados

Valladolid, 23 de diciembre de 2025.- Vallsur se prepara para vivir una Navidad llena de ilusión, magia y diversión con una completa programación de actividades pensadas para disfrutar en familia. El centro comercial vallisoletano se convertirá en un punto de encuentro para los más pequeños, con visitas muy esperadas, espectáculos y celebraciones especiales.

Papá Noel ya ha llegado a Vallsur y estará hasta el 23 de diciembre para encontrarse con los niños, recoger sus cartas y compartir momentos llenos de ilusión. Los más pequeños podrán hacerse fotos con él en un divertido photocall y disfrutar de un ambiente animado y festivo. Además, se repartirán pulseras entre los asistentes.

Pre-Nochevieja Infantil: campanadas y diversión para los más pequeños

Este año, Vallsur celebrará la llegada del nuevo año con una Pre-Nochevieja infantil la tarde del 27 de diciembre, pensada para que los niños vivan la emoción de despedir el año. El centro comercial se transformará en una réplica de la emblemática Puerta del Sol, donde se recrearán las tradicionales campanadas en un ambiente festivo y familiar.

La celebración incluirá un espectáculo infantil lleno de música, baile y energía, donde se repartirán bolsas de cotillón infantil con elementos festivos y sorpresas, disponibles para los niños a través de la App de Vallsur (hasta 300 unidades). Tras las campanadas, la fiesta continuará con música y coreografías pensadas especialmente para los más pequeños.

Además, los niños podrán a acudir vestidos con sus mejores galas, incluyendo pelucas y accesorios divertidos, para disfrutar de una auténtica fiesta en familia.

Los Reyes Magos comienzan su visita en Vallsur

La programación navideña continuará con la visita del Paje Real, los días 2 y 3 de enero, que acudirá al centro para recoger las cartas de los niños, hacerse fotos con ellos y compartir momentos especiales. Durante estas jornadas, también se repartirán pulseras entre los niños.

Como broche final, el Rey Melchor acudirá a Vallsur el día 4 de enero para encontrarse con los más pequeños, recibir sus deseos y protagonizar un encuentro lleno de ilusión y emoción.

Todas estas actividades se desarrollarán en la Plaza Simancas y contarán con acceso libre y gratuito, reforzando el compromiso de Vallsur con el ocio familiar y la creación de experiencias únicas durante la Navidad.

Regalos para los niños hospitalizados en el Clínico

Representantes del centro comercial Vallsur, acompañados de un personaje animado, han visitado durante la mañana de hoy la planta de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid para sorprender a los niños hospitalizados con diferentes regalos donados por la tienda Justo Muñoz.

Coincidiendo con las fiestas navideñas, la gerente de Vallsur, Carolina Castro, acompañada de la directora de márketing del centro comercial vallisoletano, Pilar Criado, han recorrido junto al personal del hospital las habitaciones de los más pequeños y sus familias para hablar con ellos y poder compartir sus buenos deseos para estas fechas.

Con el fin de humanizar la estancia de los niños en los hospitales, Vallsur ha querido aportar su granito de arena para hacer más ameno el ingreso de las familias durante estas fechas especiales y repartir un poco de magia e ilusión. Asimismo, han agradecido el trabajo que realizan desde el Hospital Clínico Universitario de Valladolid en su gran labor diaria con los más pequeños.

Actividades Navidad Vallsur

Papá Noel:

Fecha: Hasta el 23 de diciembre

Horario:

Martes 23: 12:00h - 14:00h y 18:00h - 21:00h

Pre-Nochevieja Infantil:

Fecha: viernes, 27 de diciembre

Horario: 18:00h - 19:00h

Visita del Paje Real y del Rey Melchor:

Paje Real:

Fechas: 2 y 3 de enero

Horario: 12:00h - 14:00h y 18:00h - 21:00h

Visita de Melchor:

Fecha: 4 de enero

Horario: 12:00h - 14:00h y 18:00h - 21:00h

