Vallsur da comienzo a la celebración de Pingüinos con la exhibición de 40 motos clásicas y antiguas

· El centro comercial vallisoletano ha inaugurado hoy una muestra de piezas únicas que podrá verse hasta el próximo 22 de enero dentro de los actos programados con motivo de la 40ª edición de la concentración internacional de motos

· El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Esguevillas de Esgueva, Rosana Alba Velasco; del director de Pingüinos y portavoz de Turismoto, José Manuel Navas, así como de restauradores, representantes de las marcas y aficionados del mundo de las motos

· Según explica el gerente de Vallsur, Pablo Pérez, “en la exposición se podrá ver el fantástico trabajo de conservación realizado por los restauradores, auténticas joyas con más de 60 años de antigüedad que estamos seguros que harán las delicias de todos los visitantes”

Valladolid, 10 de enero de 2022.- Del 13 al 16 de enero tendrá lugar la 40ª edición de Pingüinos, una de las citas más importantes a nivel internacional para la ciudad de Valladolid que arranca hoy en Vallsur con la inauguración de una exposición de motos clásicas y antiguas.

Un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Esguevillas de Esgueva, Rosana Alba Velasco; representantes de las marcas de motos expuestas, restauradores, aficionados y del director de Pingüinos y portavoz de Turismoto, José Manuel Navas.

El gerente de Vallsur, Pablo Pérez, quiso también destacar durante su intervención lo que supone Pingüinos para la ciudad: “No podíamos comenzar mejor el año que trayendo una vez más a Vallsur el espíritu de ‘Pingüinos’, la concentración motorista más importante no solo en España sino también a nivel internacional. Del 13 al 16 de enero, Valladolid se convertirá en la capital y punto de encuentro de los moteros, y como no podía ser de otra manera, Vallsur también quiere sumarse a esta cita tan importante con diversas acciones pensadas para todos los aficionados e incondicionales de las motos”.

Así, desde hoy y hasta el próximo 22 de enero, todos aquellos que acudan a Vallsur “podrán disfrutar de las cerca de 40 piezas únicas y del trabajo de restauración y conservación de estas grandes joyas, algunas con más de 60 años de antigüedad”, explica Pablo Pérez.

Cedidas por coleccionistas de Valladolid, entre los modelos que se podrán conocer más de cerca se encuentran: las icónicas Guzzi Falcone de 1956 y la Guzzi Alce de 1936, que utilizaban los militares; una Sanglas motor Yamaha de 1977; una Universal B de 1953; míticas Vespas con sidecar; y hasta varias motos de carreras como la Ducatti y Ossa, entre otras reliquias.

Además de presentar la muestra, durante la inauguración también se quiso rendir homenaje a Luis Rodríguez, uno de los coleccionistas y restauradores tradicionales de moto en Valladolid, fallecido recientemente en un accidente de moto. El director de Pingüinos, José Manuel Navas, tuvo palabras de recuerdo y reconocimiento hacia él, e hizo entrega de una placa con su nombre a su viuda, Yolanda Acosta.

Y para finalizar los actos programados para esta 40ª edición, el próximo sábado 15 de enero se llevará a cabo una gran exhibición de MX Free Style y Stunt a las 18 horas en el parking exterior de Zorrilla. El piloto de motociclismo español que compite en la especialidad de estilo libre y cinco veces campeón del mundo, Maikel Melero, será el protagonista de un espectáculo de saltos, acrobacias en el aire y aterrizajes, gracias a un dominio magistral de la moto.

