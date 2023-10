Vallsur desvela los detalles de ‘La Chismería’, su nueva zona de restauración

‘La chismería’ es el nombre elegido por Vallsur para denominar a la nueva zona de food court que albergará el centro comercial, una alusión a una expresión “muy vallisoletana”

El proyecto de renovación avanza según los plazos previstos e implicará la creación de 200 nuevos empleos

A principios de diciembre los vallisoletanos podrán disfrutar de la inauguración del espacio, a través de tres días completos de música y gastronomía en el centro comercial

Valladolid, 27 de octubre de 2023.- ‘La chismería’, este el nombre elegido con el que se denominará a la nueva zona de restauración de Vallsur. Durante la presentación, se han desvelado los detalles del que será próximamente el nuevo espacio de ocio y restauración del centro comercial vallisoletano.

El gerente de Vallsur, Pablo Pérez, ha sido el encargado de explicar el motivo de esta elección: “Con ‘La chismería’ queremos hacer alusión a un nombre muy vallisoletano, muy nuestro. Un homenaje a esa expresión tan característica como es “ir a tomar un chisme”, que implica no sólo el hecho de quedar a tomar algo, sino la importancia de reunirse para verse y hablar. ‘La chismería’ de Vallsur se va a convertir en el nuevo punto de encuentro de amigos y familia en el que poder tomar algo, hablar, jugar unos bolos y divertirse”.

Durante el acto, el gerente de Vallsur, Pablo Pérez, ha estado acompañado por el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín Meléndez; el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona Fernández, y por el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, así como por el senior Asset Manager de Castellana Properties, David Fernández Gordejo.

Desde que el pasado mes de diciembre de 2022 se anunciara el inicio del proceso de renovación, desde Vallsur se ha trabajado para que la nueva zona esté finalizada y vea la luz antes de dar comienzo la campaña navideña de 2023. Una reforma para la que Castellana Properties, firma propietaria del centro comercial, ha invertido 16,7 millones de euros en la transformación de un total de 13.000 metros cuadrados de la oferta comercial, con el objetivo de reforzar su liderazgo en materia de ocio y restauración. La firma especializada en gestión activa del sector retail ha llevado a cabo esta inversión como una firme apuesta por Valladolid a través de Vallsur, pues Castellana Properties mantiene un sólido compromiso con la región tal y como ha demostrado con las remodelaciones y adaptaciones que está realizando en el centro en base a las necesidades de los vallisoletanos.

"La adquisición que hizo Castellana Properties en 2018 de Vallsur no fue solo una inversión financiera, si no un compromiso con Vallsur y con la ciudad de Valladolid. Hemos invertido un total de 16,7 millones de euros en la renovación y transformación de 13.000 metros cuadrados que nos permitirá dar la bienvenida a diez nuevos restaurantes, muchos de ellos no vistos antes en la ciudad, junto a una moderna bolera que ocupará 1.700 metros cuadrados. Vallsur ya es parte de la historia de Valladolid, y Castellana Properties está comprometida a ser parte de su futuro”, ha señalado el senior Asset Manager de Castellana Properties, David Fernández Gordejo.

A la vez que se está finalizando la primera fase del proyecto de renovación y transformación de la mitad de la primera planta que irá destinada al ocio y la restauración, Vallsur está comenzando la reforma de la segunda fase, con la reconfiguración de la otra mitad de la primera planta que estará destinada a un amplio espacio de tiendas de moda y que está previsto quede finalizado durante el primer trimestre de 2024.

200 nuevos empleos

La nueva zona de ocio y restauración implicará la creación de 200 nuevos empleos entre directos e indirectos de cada uno de los nuevos operadores. Un incremento de puestos de trabajo que se ha visto reflejado también durante el proceso de reforma, ya que todo el proceso de obra se ha realizado con estudios de ingeniería, arquitectura y oficios locales, promoviendo la economía local y dando empleo a cientos de trabajadores durante el transcurso de ésta; datos que se verán aumentados cuando se inicie la segunda fase del proyecto de renovación del centro comercial que implica la zona de moda.

La nueva zona de food court, de 1.600 metros cuadrados, contará con los establecimientos ya anunciados de VIPS, Pomodoro, Pepe Taco, Juancho’s, Reyna Istanbul y Urban Poke entre otros, mientras que el área de ocio albergará la apertura de una gran bolera de 1.700 m2 de la mano de la empresa Ozone Bowling que incluirá 12 pistas de última generación, así como nuevos espacios gratuitos dedicados al ocio infantil para que los más pequeños de la casa también puedan disfrutar del centro comercial.

A principios de diciembre de este año los vallisoletanos podrán ser partícipes de la inauguración del espacio, un evento en el que se podrán vivir tres días completos de música y gastronomía en Vallsur. Una gran fiesta para los vallisoletanos que podrán divertirse gracias a los conciertos, espectáculos infantiles, promociones y, sobre todo, mucha gastronomía y diversión. Asimismo, el centro acogerá una gran campaña navideña cargada de ilusión, novedades y acciones para toda la familia aprovechando las posibilidades que ofrece esta remodelación.

