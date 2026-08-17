Vallsur estrena en Castilla y León una experiencia con dinosaurios hiperrealistas a tamaño real

Experiencia inmersiva con dinosaurios hiperrealistas a tamaño real en Vallsur - VALLSUR
(Información remitida por la empresa firmante)
· Tres dinosaurios animados a tamaño real, entre ellos un Tyrannosaurus Rex de siete metros, protagonizarán del 20 al 22 de agosto una experiencia inmersiva en el centro comercial vallisoletano
· Actores tematizados acompañarán a los dinosaurios en varios pases diarios para acercar al público curiosidades sobre estas especies a través de una experiencia educativa e interactiva
Valladolid, 17 de agosto de 2026.- Vallsur transportará a sus visitantes a millones de años atrás con la llegada de 'Vallsur Jurásico', una espectacular experiencia inmersiva que podrá disfrutarse por primera vez en Castilla y León. Del 20 al 22 de agosto, el centro comercial vallisoletano acogerá esta actividad gratuita en la que impresionantes dinosaurios hiperrealistas a tamaño real cobrarán vida para sorprender a pequeños y mayores.
Durante tres días, Vallsur se convertirá en un auténtico escenario prehistórico con varios pases diarios en los que los asistentes podrán encontrarse cara a cara con tres de las especies más icónicas de la era jurásica: un Tyrannosaurus Rex de siete metros de largo, el gran depredador de la prehistoria; un Triceratops con más de seis metros de largo, reconocible por sus tres cuernos y su impresionante escudo óseo; y un Velociraptor acompañado de su cría, una de las especies más populares entre los más pequeños.
Los dinosaurios recorrerán el centro comercial con movimientos naturales, rugidos y un elevado nivel de realismo gracias a unas figuras hiperrealistas que reproducen con gran fidelidad el aspecto de estos gigantes prehistóricos. Los visitantes podrán acercarse a ellos, fotografiarse e incluso tocarles y contemplarlos a escasos metros mientras interactúan con ellos.
La experiencia estará acompañada por actores tematizados que, además de guiar cada pase, explicarán de forma amena y didáctica cómo vivían estas especies, qué comían o cuáles eran sus principales características, convirtiendo la actividad en una propuesta que combina entretenimiento y divulgación para toda la familia.
VALLSUR JURÁSICO
Fechas y horarios:
- Jueves 20 de agosto: 18:30 h, 19:30 h, y 20:30 horas.
- Viernes 21 de agosto: 18:30 h, 19:30 h, y 20:30 horas.
- Sábado 22 de agosto: 12:30 h, 19:30 h, y 20:30 horas.
Duración; 30 minutos cada pase.
Lugar: Plaza de Simancas (frente a Justo Muñoz).
Acceso: gratuito.
Sobre Vallsur - www.vallsur.com
Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.
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