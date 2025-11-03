Vallsur impulsa ‘Zona Cero Pantallas’ para concienciar sobre el uso excesivo de pantallas en la infancia

(Información remitida por la empresa firmante)

· Del 14 al 22 de noviembre, Vallsur acoge la campaña Zona Cero Pantallas, con actividades gratuitas para concienciar sobre el uso saludable de la tecnología en la infancia

· ‘Lucía, mi pediatra’ ofrecerá una charla gratuita el 15 de noviembre sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y consejos para un consumo equilibrado en niños y adolescentes

· Durante la semana, habrá charlas en colegios, retos sin pantallas, juegos tradicionales, cuentacuentos y un podcast en directo con expertos y creadores de contenido

· En la provincia de Valladolid, más de 36.500 niños de entre 0 y 11 años podrían estar expuestos a un uso abusivo de pantallas, con riesgos para su desarrollo físico, cognitivo y emocional

Valladolid, 3 de noviembre de 2025.- Vallsur llevará a cabo una campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños. De hecho, de acuerdo con diversos estudios*, en la provincia de Valladolid se estima que más de 36.500 niños de entre 0 y 11 años podrían estar expuestos a un uso abusivo de pantallas.**

El tiempo recomendado de pantallas en niños va desde cero minutos en niños menores de 2 años, a 20 minutos al día para niños entre 2 y 6 años o un máximo de una hora diaria para niños hasta los 11 años. Los efectos que el uso excesivo de pantallas en niños menores de 11 años incluye dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, debido a la luz azul o excitación, retrasos en habla, atención, agresividad, ansiedad, estrés, déficit de atención, sedentarismo, sobrepeso, o miopía entre otros efectos.

Por ello, y en su labor de ser parte activa de la sociedad, del 14 al 22 de noviembre, el centro comercial Vallsur llevará a cabo una campaña de concienciación que comprenderá desde charlas en colegios a charlas de expertos e influencers especializados en desarrollo infantil o actividades gratuitas en familia.

‘Lucía mi pediatra’ en Vallsur

La campaña Zona Cero Pantallas contará en Vallsur con la presencia de Lucía Galán Bertrand, conocida como ‘Lucía mi pediatra’, médica especializada en pediatría, divulgadora y autora de varios libros de referencia sobre crianza y salud infantil. Reconocida por su cercanía y rigor, Lucía combina su experiencia médica con un lenguaje claro y empático, llegando a miles de familias a través de sus redes sociales, conferencias y publicaciones.

El próximo 15 de noviembre a las 18:00 horas, Lucía ofrecerá en Vallsur una charla gratuita en la que abordará los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, desde las consecuencias para su desarrollo físico y emocional hasta estrategias prácticas para un uso equilibrado de la tecnología en el hogar. La sesión incluirá ejemplos reales, consejos aplicables en el día a día y un turno de preguntas para que las familias asistentes puedan resolver sus dudas directamente con la experta. Además, participará en una mesa redonda que se hará a continuación, en la que se abrirá un turno de preguntas para que las familias asistentes puedan resolver sus dudas directamente con la experta, acompañada por Laura Morchón Álvarez, Enfermera Especialista en salud Mental con trayectoria en psiquiatría Infantil Juvenil, Beatriz Mongil López, licenciada especialista en psiquiatría infantojuvenil, Noelia Muelas, de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles, y Carolina Tresierra, Maestra en educación infantil del colegio Apostolado Valladolid y especialista en audición en lenguaje. La cita se completará con una firma de libros de Lucía mi Pediatra, que tendrá lugar a partir de las 20:00 horas, ofreciendo a las familias la oportunidad de conocer a la autora y llevarse sus obras dedicadas.

“Para Vallsur es un orgullo acoger una iniciativa tan necesaria como Zona Cero Pantallas. Sabemos que muchas familias buscan ideas y recursos para equilibrar el uso de las pantallas, y esta campaña les brinda la oportunidad de aprender, compartir y descubrir alternativas que fortalecen los vínculos familiares”, afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Además de la charla de ‘Lucía, mi pediatra’, la campaña Zona Cero Pantallas desarrollará durante toda la semana en Vallsur (del 14 al 22 de noviembre) un completo programa de actividades gratuitas para concienciar sobre un uso saludable de la tecnología en la infancia. Por un lado, se instalará una zona de taquillas monitorizadas, en las que los usuarios podrán depositar su móvil y sumar minutos sin pantallas para ganar premios. La intención de esta iniciativa es poner de manifiesto la importancia, tanto en niños como en adultos, de mantener las pantallas alejadas y volver a disfrutar de actividades sociales fuera de ellas.

También habrá una zona de juegos analógicos para redescubrir clásicos como las chapas, el scalextric o la rayuela; se llevarán a cabo cuentacuentos en Casa del Libro de la mano de la escritora Rocío Tolosa, que estará el día 14 de noviembre a las 18 horas con su obra ‘Una vez… Violeta, la sirena inquita’, así como de la autora Raquel Sanz Jimeno, que estará el día 15 de noviembre a las 12 horas con su cuento ¡Todos quieren ser el Rey!; charlas en el Colegio Apostolado de Valladolid a cargo de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles y el podcast en directo con especialistas y creadores de contenido, abierto a la participación del público.

*La falta de juego en la infancia (AIJU y Fundación Crecer Jugando).

**Cálculo estimado del número de afectados:

· Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2024 para Valladolid.

· En Valladolid: 21,1 % de la población es menor de 15 años, según datos del Ayuntamiento de Valladolid.

· Estimación de afectados: Estimación del total de Valencia entre 0-11 años. Aplicación del 80 % de prevalencia de uso excesivo de pantallas (4 de cada 5 niños) según el estudio La falta de juego en la infancia de AIJU y Fundación Crecer Jugando.

