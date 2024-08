Vallsur inaugura el primer restaurante Sushisom de Valladolid

(Información remitida por la empresa firmante)

· El restaurante de comida japonesa aterriza en el centro comercial vallisoletano con un local de más de 600 mbajo un nuevo concepto de ‘all can you eat’

Valladolid, 1 de agosto de 2024.- El restaurante de comida japonesa Sushisom ha inaugurado en Vallsur su primer establecimiento de Valladolid con un gran local de más de 600 m, ubicado en el espacio gastronómico y de ocio ‘La Chismería’, que inauguró el centro comercial el pasado mes de diciembre.

Bajo un nuevo concepto ‘all can you eat’, un buffet libre a la carta, los vallisoletanos podrán disfrutar en el nuevo restaurante de más de 300 platos asiáticos, con una gran variedad de comida con sabores exóticos. De esta forma, los clientes podrán elegir tantos platos como quieran desde su mesa y sin colas, de forma que puedan pedir tanto como puedan comer.

Este nuevo establecimiento cuenta con capacidad para 200 comensales, en un espacio moderno y concebido para crear un ambiente acogedor, con zonas amplias, elegantes y cómodas. Con más de 22 restaurantes repartidos por toda la geografía española, desde Sushisom trabajan en la innovación, ampliando su carta cada día, ofreciendo tanto sushi como comida caliente tradicional japonesa, noodles, pan bao, tempuras y gyozas, entre otros.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

Para más información o gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE VALLSUR:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR - silviamullor@europapress.es