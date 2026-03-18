Vallsur organiza un cuentacuentos inclusivo en Lengua de Signos junto a ASPAS Valladolid

Vallsur acoge el viernes 20 de marzo el cuentacuentos accesible ‘Colache y la magia de sus oídos’ - VALLSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

· El viernes 20 de marzo una mediadora comunicativa interpretará el cuentacuentos accesible ‘Colache y la magia de sus oídos’ a las 17:30 y a las 18:15 horas en la librería Casa del libro de Vallsur

· Además, ASPAS Valladolid dará a conocer herramientas clave como el bucle magnético o las mochilas vibratorias que permiten mejorar la accesibilidad auditiva en entornos culturales

· Se estima que 5 de cada 1.000 niños nacen con algún tipo de pérdida auditiva, y en Valladolid entre 160 y 170 menores presentan algún grado de sordera

Valladolid, 18 de marzo de 2026.- Vallsur acoge el viernes 20 de marzo una actividad centrada en la inclusión y la accesibilidad. La librería Casa del Libro del centro comercial vallisoletano será el escenario del cuentacuentos accesible ‘Colache y la magia de sus oídos’, que será interpretado en Lengua de Signos Española (LSE) por una mediadora comunicativa gracias a la colaboración de ASPAS Valladolid (Asociación de Padres y Amigos del Sordo). El cuento será leído e interpretado en dos pases: a las a las 17:30 y a las 18:15 horas.

Además de disfrutar del cuentacuentos signado, los niños y sus familias podrán descubrir herramientas clave que permiten mejorar la accesibilidad auditiva en entornos culturales. Para ello, ASPAS Valladolid explicará de forma sencilla y adaptada al público infantil qué es un bucle magnético: cómo permite a quienes utilizan audífonos o implantes recibir un sonido más limpio y claro, y por qué es fundamental en espacios verdaderamente accesibles.

También darán a conocer cómo funcionan las mochilas vibratorias, para lo que mostrarán imágenes y ejemplos reales de cómo este recurso, utilizado cada vez más en conciertos y festivales, permite que las personas con discapacidad auditiva puedan sentir la música a través de vibraciones corporales que se perciben en la espalda o el pecho.

Ambas demostraciones contribuirán a que los más pequeños comprendan que existen múltiples formas de comunicarse y de relacionarse con el entorno, fomentando la empatía y normalizando la diversidad; y de conocer cómo las personas sordas pueden vivir la música de manera inmersiva, disfrutar de conciertos y participar en la experiencia cultural en igualdad.

Visibilizar la realidad de la pérdida auditiva infantil

Se estima que 5 de cada 1.000 niños nacen con algún tipo de pérdida auditiva. Aplicado a la población infantil de Valladolid, supone que actualmente entre 160 y 170 menores presentan algún grado de sordera en la ciudad. “Iniciativas como este cuentacuentos inclusivo buscan visibilizar esta realidad y promover espacios donde todos los niños puedan disfrutar de la cultura en igualdad”, señala María Guerra Armenteros, presidenta de ASPAS Valladolid (Asociación de Padres y Amigos del Sordo).

“Con esta acción, Vallsur reafirma su compromiso con la creación de un entorno accesible, diverso y abierto a toda la ciudadanía. La colaboración con ASPAS Valladolid permite seguir avanzando en actividades que favorecen la sensibilización, la inclusión y la participación de todas las familias”, afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

ASPAS Valladolid, organización sin ánimo de lucro fundada en 1979 por un grupo de padres, trabaja desde entonces para mejorar la calidad de vida de las personas sordas y apoyar a sus familias. Nació para acompañar a las familias del Colegio Especial de Sordos de Valladolid y, con el tiempo, se consolidó como una entidad independiente y referente en accesibilidad comunicativa y sensibilización.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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