Vallsur pone en marcha una campaña para combatir el acoso escolar y el Ciberbullying

· En colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar y de Castellana Properties, el centro comercial vallisoletano contará con distintas acciones formativas, talleres, acciones digitales y donaciones, con el objetivo de concienciar sobre este problema

Valladolid, 20 de octubre de 2021.- Bajo el lema `No lo hagas, no lo sigas, no lo compartas´, el centro comercial Vallsur, en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) y Castellana Properties, inicia una campaña de visibilización y concienciación sobre el Cyberbullying, con el objetivo de crear conciencia sobre este problema y ayudar a los más jóvenes a que sean capaces de identificar el acoso y no alentar su difusión.

“A raíz de la pandemia, el acosador escolar se ha transformado y adaptado al entorno digital y ahora la forma de acoso más presente entre los jóvenes es el denominado Ciberbullying. Desde Vallsur queremos ayudar a buscar un cambio de actitud en los más jóvenes con el fin de frenar este problema“, explica Pablo Pérez, gerente de Vallsur.

Hasta el día 26 de octubre, Vallsur contará con distintas acciones formativas, talleres, acciones digitales y donaciones, para concienciar sobre este problema social. Además, se llevarán a cabo charlas formativas de concienciación en los colegios, dirigidas a profesionales, padres, profesores y alumnos, para acercar el problema al entorno actual.

Del 20 al 24 de octubre, el centro comercial instalará un simulador de un móvil a gran tamaño, en el que se podrá experimentar en primera persona qué siente una persona que sufre Cuberbullying y con lo que se pretende generar un gran impacto de concienciación entre las personas que lo prueben.

Asimismo, se ha creado un filtro solidario para las redes sociales. Al compartir el filtro #unfollow, se donará 1 euro a la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, para ayudar a combatir el Ciberbullying en las aulas, por lo que se anima tanto a jóvenes como a mayores a hacerse Unfollower y decir “no” al acoso escolar en el entorno digital.

Para terminar, el presidente de la AEPAE, Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva, dará una charla-coloquio el martes 26 de octubre, en la que dará las claves para aprender a prevenir, detectar y saber cómo actuar frente al Ciberbullying.

Para más información: WEB https://nolosigas.com/

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

