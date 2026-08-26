Vallsur recibe a las campeonas y subcampeón de Castilla y León de baloncesto 3x3

Jugadores 3G Valladolid 3x3 - 3G VALLADOLID 3X3

El centro comercial vallisoletano celebrará mañana jueves un encuentro con los jugadores del 3G Valladolid 3x3 para acercar este deporte a familias y aficionados

(Información remitida por la empresa firmante)

recibirá, a varios de los protagonistas más destacados del. La zona central del centro comercial acogerá undel mismo circuito, todos ellos integrantes del equipo 3G Valladolid 3x3.

Durante la jornada, los visitantes podrán conocer de cerca a los deportistas, hacerse fotografías con ellos y conseguir autógrafos en un evento pensado para acercar el deporte a los más pequeños y compartir los éxitos logrados por el equipo durante la temporada.

El 3G Valladolid 3x3 ha firmado un verano sobresaliente, consolidándose como uno de los referentes nacionales de esta modalidad. A lo largo de la temporada estival de 2026, el equipo ha competido en destacados torneos nacionales e internacionales del circuito FIBA 3x3, obteniendo resultados de gran relevancia.

Entre sus logros más destacados figuran el segundo puesto en el FCBQ Women 3x3 Catalunya PRO, el subcampeonato en el DKB 3x3 Lite Quest disputado en Italia y la tercera posición en el prestigioso Open de France Superleague, uno de los torneos más reconocidos del calendario europeo.

Desde Vallsur destacan el orgullo que supone haber colaborado con el equipo durante esta temporada. “Nos sentimos muy satisfechos de haber aportado nuestro pequeño granito de arena al crecimiento de estos deportistas y de poder compartir con nuestros visitantes los éxitos que han conseguido este verano”, señala Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Con esta iniciativa, Vallsur reafirma su compromiso con el deporte local y con la promoción de actividades que fomenten valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación.

ENCUENTRO CON JUGADORES DEL 3G VALLADOLID 3X3

- Cuándo: Jueves, 27 de agosto

- Hora: 19:00h

- Dónde: zona central de Vallsur

- Quiénes: Celia García, Pilar Valderrábano y Eduardo Castaño

- Actividad: firma de autógrafos, fotografías y encuentro con aficionados

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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