Vallsur recibe este sábado a las protagonistas del Campeonato del Mundo de Boxeo para el pesaje oficial - Isabel Rivero

El centro comercial acogerá a las 19 horas el primer cara a cara entre la vallisoletana Isabel Rivero y la tailandesa Watcharaporn Namphon antes del combate por el título mundial del peso Átomo WBA

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 14 de mayo de 2026.- Vallsur se convertirá este sábado 16 de mayo en el epicentro del boxeo internacional con la celebración del pesaje oficial del Campeonato del Mundo Absoluto de boxeo, un acto abierto al público que reunirá por primera vez cara a cara a las boxeadoras protagonistas de una de las grandes citas deportivas del año en Valladolid.

A partir de las 19:00 horas, Vallsur recibirá a la campeona del mundo, la vallisoletana Isabel Rivero, y a su rival, la tailandesa Watcharaporn Namphon, en la antesala del combate por el título mundial del peso Átomo WBA que tendrá lugar el domingo 17 de mayo en la Cúpula del Milenio.

De esta forma, el centro comercial será el escenario donde comenzará a vivirse el ambiente de una velada histórica para el deporte vallisoletano, acercando a vecinos y aficionados uno de los momentos más simbólicos previos al combate.

La gerente de Vallsur, Carolina Castro, ha querido mostrar el apoyo del centro comercial a la deportista vallisoletana y al evento deportivo: “Desde Vallsur queremos mostrar todo nuestro apoyo a Isabel Rivero, que es un auténtico icono del deporte de Valladolid y un ejemplo de esfuerzo, constancia y superación. Para nosotros es un orgullo acoger el pesaje oficial y formar parte de un campeonato del mundo que proyecta el talento local y sitúa a la ciudad en el foco deportivo internacional”.

La campeona del mundo, la vallisoletana Isabel Rivero, afronta en casa la primera defensa de un campeonato mundial absoluto de estas características, un hito sin precedentes en su carrera. “Siento una motivación enorme, aunque también una gran responsabilidad por todo lo que representa esta cita. Animo a todos a que acudan a la velada, incluso a aquellos que no conocen el boxeo femenino”, señala la púgil.

Rivero llega al combate en uno de los mejores momentos de su trayectoria deportiva. “Hemos continuado trabajando con la ayuda de mucha gente para llegar en las mejores condiciones posibles. Sabemos que será un combate muy duro, que me exigirá al máximo, por eso hemos cuidado cada detalle de la preparación”, explica.

Enfrente estará la tailandesa Watcharaporn Namphon, actual campeona nacional del peso átomo y una de las boxeadoras más destacadas del panorama internacional, con un récord de 14 victorias y una sola derrota, además de estar ranqueada entre las mejores del mundo por la WBA, IBF y WBO.

Por su parte, desde la organización, el director de FaceOff Boxing, Julio López, destaca el interés que está despertando la velada: “El pesaje en Vallsur será un acto muy especial, una oportunidad para que la afición viva de cerca este campeonato del mundo. Las previsiones son optimistas y todo apunta a que la Cúpula del Milenio presentará un gran ambiente”.

Con esta cita, Vallsur refuerza su apuesta por el deporte y por los grandes eventos de ciudad, acogiendo un encuentro que une espectáculo, proyección internacional y apoyo al talento local.

Pesaje oficial de las boxeadoras en Vallsur

FECHA: Sábado, 16 de mayo.

HORARIO: 19 horas.

LUGAR: Centro comercial Vallsur.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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