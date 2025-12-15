Vallsur se une a Cruz Roja para la búsqueda de familias de acogida

Campaña ‘El acogimiento familiar cambia vidas, ¿Me haces un hueco en la tuya?’ en Vallsur - VALLSUR

· El centro comercial Vallsur acogerá hasta el 29 de diciembre la campaña ‘El acogimiento familiar cambia vidas, ¿Me haces un hueco en la tuya?’

Valladolid, 15 de diciembre de 2025.- Cruz Roja impulsa, con el apoyo del centro comercial Vallsur, una nueva acción de sensibilización dirigida a sensibilizar a la población y dar respuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección social en la provincia.

Para ello, se ha instalado la simulación de una habitación infantil que permanecerá en el centro comercial hasta el día 29 de diciembre. Esta acción forma parte de la campaña ‘EL ACOGIMIENTO FAMILIAR CAMBIA VIDAS, ¿ME HACES UN HUECO EN LA TUYA?’ de la Junta de Castilla y León, y puesta en marcha por Cruz Roja, entidad colaboradora de los servicios de Acogimiento Familiar y de Estancias Temporales.

Con esta actividad se pretende poner el foco en el número de menores que crecen en centros de protección a la infancia, enfatizando en la necesidad imperante de contar con gran diversidad de familias que de forma voluntaria y solidaria puedan ofrecer su hogar seguro, estable y afectuoso de forma temporal para acoger, acompañar y dar respuesta a las necesidades de atención y cuidados que presentan.

En ese sentido, la evidencia científica avala el derecho de todo niño o niña a crecer en un contexto familiar cuando en el contexto familiar de origen no es posible, siendo una responsabilidad de nuestra sociedad y de las políticas públicas dotar de experiencias de buen trato a la infancia.

La campaña que ahora llega a Vallsur, ya pasó el mes de octubre por la Biblioteca de Castilla y León en Valladolid, y ha recorrido los municipios de Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo, Tudela de Duero, Simancas, Tordesillas, Aldeamayor de San Martín y La Cistérniga.

Acogimiento Familiar y Estancias Temporales

El Servicio de Acogimiento Familiar es una solución alternativa familiar y se dirige a posibilitar que los niños, niñas y adolescentes, que por diversas circunstancias no pueden ser cuidados por su familia de origen y son tutelados por el Sistema de Protección a la Infancia, puedan ejercer su derecho a crecer en un entorno familiar estable, seguro y protector durante un tiempo determinado.

Mientras que el Servicio de Estancias Temporales trata de dar respuesta, ofreciendo una alternativa familiar durante periodos concretos, a los niños, niñas y adolescentes a partir de 6 años que se encuentran en acogimiento residencial o en acogimiento en familia extensa. De este modo, se pretende proporcionar vínculos afectivos seguros y referentes adultos positivos, aumentando la red de apoyo de los niños, niñas y adolescentes con nuevas relaciones vinculares.

Cruz Roja, como entidad colaboradora del Servicio de Acogimiento Familiar de la Junta de Castilla y León desde el 1989, se encarga de sensibilizar, difundir, informar, valorar a las familias y proporcionar apoyo y acompañamiento profesional con el fin de garantizar el cuidado, atención y cobertura de todas las necesidades de los niños, niñas y adolescentes durante el tiempo que conviven con la familia de acogida.

El acogimiento familiar cambia vidas

La Organización Humanitaria hace un llamamiento a personas interesadas en ofrecer sus hogares para cuidar de estas personas menores de edad hasta que su situación se resuelva, pudiendo convertirse en una posibilidad y oportunidad fundamental para que se desarrollen de forma integral y puedan asumir los retos que supone la vida adulta.

Todas aquellas familias que estén interesadas en recibir información sobre ambos servicios y no cuenten con la posibilidad de asistir a los actos programados, pueden obtener información a través de:

- La página web: https://serviciossociales.jcyl.es/

- Teléfono de información de la JCyL: 012

- Contactar con: familiasdeacogidacyl@cruzroja.es

- Acudir a alguna de las oficinas de Cruz Roja

- Solicitar información en el teléfono de Cruz Roja: 983 336 777 / 983 13 28 56

