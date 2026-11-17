Vista de viviendas de Madrid - Valmesa

(Información remitida por la empresa firmante)

La sociedad de tasación estima que las operaciones se reducirán hasta unas 663.000 en 2027, frente a las 683.000 previstas para 2026. Su nuevo estudio de coyuntura anticipa una moderación del crecimiento de los precios, pero no contempla en su escenario central una caída generalizada, en un contexto de escasez de oferta. El informe advierte de que el déficit acumulado estimado de unas 750.000 viviendas y las dificultades de acceso seguirán condicionando el mercado residencial español

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- El precio de la vivienda en España continuará aumentando en 2027, aunque a un ritmo inferior al previsto para 2026. Así lo recoge el nuevo Estudio de Coyuntura. El mercado residencial español: situación en 2026 y perspectivas 2027, elaborado por Grupo Valmesa, cuyo escenario central prevé un incremento medio anual del 7,1% en el Índice de Precios de Vivienda (IPV), frente al 11,9% estimado para 2026.



El informe prevé también una reducción de la actividad inmobiliaria. Según las previsiones de Valmesa, las compraventas pasarían de unas 683.000 operaciones en 2026 a aproximadamente 663.000 en 2027, mientras que las hipotecas sobre vivienda descenderían de 507.000 a 492.000.



Los precios siguen subiendo mientras las ventas pierden impulso

El mercado residencial español muestra señales de moderación tras varios ejercicios de crecimiento. Según los datos recogidos en el estudio, el precio de la vivienda aumentó un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, mientras que las compraventas inscritas retrocedieron un 2,6% durante el primer semestre.



Según Valmesa, esta evolución apunta a una desaceleración de la actividad inmobiliaria, en un contexto de mayores costes de financiación y dificultades de acceso a la vivienda.



La falta de oferta residencial contribuye a sostener los precios

Uno de los principales factores que explican esta situación es la insuficiencia de oferta residencial. El estudio recoge un déficit acumulado estimado de aproximadamente 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, según el Banco de España.



Solo en 2025 se crearon alrededor de 240.000 hogares, frente a unas 92.000 viviendas terminadas. Para Valmesa, esta insuficiencia de oferta contribuye a sostener los precios, incluso en un contexto de menor actividad.



A ello se suman las dificultades de acceso: la cuota del primer año de una hipoteca que financie el 80% de una vivienda media representa el 36,1% de la renta disponible del hogar.



Moderación, pero sin un escenario comparable al de 2007

Pese a la desaceleración prevista, Valmesa identifica diferencias estructurales respecto al ciclo inmobiliario de 2007: menor apalancamiento, menos hipotecas por compraventa y una producción de vivienda muy inferior a la de aquella etapa.



Por ello, el escenario central de la consultora contempla una moderación del crecimiento de los precios y un menor volumen de operaciones, pero no una caída generalizada comparable a la anterior crisis inmobiliaria.



Consulta y descarga del estudio de coyuntura

Grupo Valmesa pone a disposición del público la edición pública de su Estudio de Coyuntura. El mercado residencial español: situación en 2026 y perspectivas 2027, disponible para su consulta y descarga gratuita.



Descargar el Estudio de Coyuntura del Mercado Residencial 2026-2027



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Valmesa Sociedad de Tasaciones es una compañía especializada en tasaciones, valoraciones y consultoría inmobiliaria. Homologada por el Banco de España, cuenta con una amplia experiencia en la valoración de todo tipo de activos inmobiliarios y servicios técnicos vinculados al sector.

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