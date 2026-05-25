(Información remitida por la empresa firmante)

Valona Intelligence ha sido nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant™ de 2026 para plataformas de inteligencia competitiva y de mercado

HELSINKI, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Valona Intelligence anunció hoy que ha sido nombrada líder en el primer Gartner Magic Quadrant™ de 2026 para plataformas de inteligencia competitiva y de mercado (CMI).

Gartner evalúa a los proveedores en función de su capacidad de ejecución y la amplitud de su visión. Valona considera que su posición de líder refleja su compromiso de dos décadas con la provisión de inteligencia para la toma de decisiones, combinando la monitorización del mercado en tiempo real mediante IA, una profunda especialización sectorial y la experiencia de analistas humanos en una única plataforma diseñada para las organizaciones más complejas del mundo.

"No hay atajos para reemplazar 20 anos de experiencia. La mayoría de las IA en este sector están construida sobre datos genéricos. La nuestra se ha entrenado con dos décadas de inteligencia de mercado y competitiva, cuidadosamente seleccionada y verificada, que solo se consigue al ser la plataforma líder mundial en este campo. Con nuestra reciente adquisición de A-INSIGHTS, ahora ofrecemos un sistema de inteligencia fiable que combina datos financieros y comerciales con los análisis de mercado cualitativos más precisos del mundo, para que las organizaciones a las de damos servicio puedan identificar los cambios en sus mercados, así como el coste de no detectarlos ", afirmó Kimmo Havu, CEO de Valona.

Gartner afirma que esta transición está maximizando el consumo y el impacto de la información y favoreciendo la evolución de los equipos de C&MI de un rol de generación de contenido hacia funciones de curación y coordinación estratégica del conocimiento impulsado por la IA.

Las herramientas de IA individuales pueden generar estudios. Lo que las organizaciones necesitan es inteligencia que llegue a las personas adecuadas, en el formato correcto, en el momento preciso en que se toman las decisiones, de forma automática y a gran escala.

"Cada información validada que ofrece Valona es trazable hasta su fuente original. Este nivel de transparencia proporciona la confianza que exigen las decisiones de alto riesgo, algo que las herramientas de IA de uso general no pueden ofrecer. El ecosistema de agentes inteligentes de Valona y las integraciones con MCP permiten que la inteligencia validada esté ahora disponible directamente en Microsoft Copilot, Salesforce y otros sistemas empresariales de los clientes, lo que proporciona valor instantáneo en toda la organización", añadió Stuart Reynish, director de producto de Valona.

Atribución de Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Competitive and Market Intelligence Platforms, Rahim Kaba, Dan Tolan, Chris Meering, Ethan Budgar, 21 de abril de 2026.

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GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales.

Acerca de Valona Intelligence

Valona Intelligence es la plataforma líder de inteligencia competitiva y de mercado para empresas globales. Reconocida como Forrester Wave Leader, cuenta con la confianza de las empresas Fortune 500 desde 1999. La plataforma de Valona, impulsada por IA, monitoriza los mercados globales a través de más de 200.000 fuentes verificadas, ofreciendo análisis en tiempo real de las estrategias de la competencia, las tendencias del mercado y las novedades regulatorias. Más información en valonaintelligence.com

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