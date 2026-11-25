(Información remitida por la empresa firmante)

El agente lleva a cabo la investigación de la competencia y los sectores con antelación, proporcionando a los equipos de estrategia e inteligencia empresarial respuestas más completas y basadas en fuentes fiables de cara a resolver las preguntas complejas sobre el mercado y la competencia

HELSINKI, 25 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Valona Intelligence ha lanzado su Deep Research Agent, situando la investigación basada en agentes en el centro de su plataforma de inteligencia competitiva y de mercado. El agente lleva a cabo la preparación y actualización de forma periódica de los análisis de las inversiones de la competencia, los desarrollos del sector y los riesgos emergentes.

¿Qué competidores están aumentando su capacidad y dónde lo hacen? ¿Qué revelan sus inversiones y perspectivas sobre la dirección del mercado? ¿Cuáles son los riesgos que están surgiendo? La respuesta a estas preguntas requiere recopilar información de numerosas fuentes, a menudo de diferentes empresas, mercados e idiomas. Cuando los equipos investigan las mismas preguntas de forma independiente, corren el riesgo de duplicar el trabajo y llegar a conclusiones diferentes a partir de distintas fuentes.

El Deep Research Agent de Valona se fundamenta en inteligencia de mercado curada y monitorizada continuamente, incluyendo dentro de ello publicaciones especializadas y en idiomas locales, comunicados de empresas y datos estructurados de las mismas. Frente a las herramientas de investigación de IA de propósito general, en las que la selección de fuentes puede variar entre investigaciones, Valona proporciona una base de investigación coherente y específica del sector. El agente utiliza esta base de cara a investigar preguntas recurrentes con antelación y mantiene la investigación actualizada, de modo que las respuestas sean más profundas y cada hallazgo esté vinculado a su fuente.

"Las preguntas más importantes de nuestros clientes normalmente no se responden con una sola fuente o una sola búsqueda", afirmó Stuart Reynish, director de producto de Valona Intelligence. "Nuestro Deep Research Agent lleva a cabo el trabajo pesado antes de que se formule la pregunta, recurriendo a fuentes seleccionadas para los sectores de nuestros clientes. Cuando un equipo de estrategia pregunta dónde se están expandiendo los competidores o qué está cambiando en su mercado, pueden basarse en una investigación que ya ha recopilado la información relevante, en lugar de tener que empezar desde cero".

La primera investigación del agente estuvo disponible para los clientes el pasado 30 de octubre de 2026. Aborda preguntas recurrentes como dónde están aumentando la capacidad de producción los competidores, qué esperan los equipos directivos del mercado, cuál es el rendimiento financiero para las empresas y qué riesgos y oportunidades externos están dando forma a un sector. En las dos primeras semanas, las funciones de IA de Valona recurrieron a la nueva investigación y a los datos financieros más de 13.000 veces.

Valona Deep Research Agent va a seguir creciendo gracias a los nuevos análisis específicos para cada sector. Entre los desarrollos previstos se incluye el acceso directo de los clientes a Deep Research Agent para realizar investigaciones bajo demanda, junto con la automatización del flujo de trabajo para generar informes de inteligencia y gestionar el seguimiento continuo del mercado y la competencia.

Si desea ver Valona Deep Research en acción, visite valonaintelligence.com.

Acerca de Valona Intelligence

Valona Intelligence es la plataforma de inteligencia competitiva y de mercado (C&MI) para fabricantes globales que llevan a cabo operaciones dentro de las industrias más complejas del mundo. Fundada en el año 1999 y reconocida como líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 para plataformas de inteligencia competitiva y de mercado, Valona combina una plataforma de investigación profunda y proactiva diseñada específicamente para C&MI con el apoyo de analistas especializados del sector. Valona ayuda a los equipos de estrategia e inteligencia de más de 500 empresas globales a pasar de reaccionar ante los cambios del mercado y la competencia a anticiparlos, con inteligencia basada en fuentes que respalda las decisiones estratégicas sobre dónde competir, dónde crecer y dónde invertir. Obtenga más información en valonaintelligence.com.

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