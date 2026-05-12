(Información remitida por la empresa firmante)

-La valoración de n8n se duplica hasta alcanzar los 5.200 millones de dólares tras la inversión estratégica de SAP y sus planes para integrar la plataforma de IA en Joule Studio

Este acuerdo marca la llegada de n8n como infraestructura de IA empresarial y un hito importante para el ecosistema tecnológico europeo.

ORLANDO, Fla. y BERLÍN, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- n8n, la plataforma de orquestación de IA, anunció hoy una inversión estratégica de SAP junto con una alianza comercial plurianual. Esta inversión valora a n8n en 5.200 millones de dólares, más del doble de su valoración anterior de 2.500 millones de dólares, obtenida hace menos de un año. Ambas compañías también firmaron un acuerdo comercial plurianual en virtud del cual la plataforma de automatización de flujos de trabajo de n8n se integrará de forma nativa en Joule Studio, el entorno de creación de agentes de SAP en SAP Business AI Platform.

La inversión estratégica y la alianza comercial marcan un hito importante para n8n: el momento en que una plataforma nacida en la comunidad de código abierto se convierte en una herramienta clave de flujo de trabajo de IA para una de las mayores empresas del mundo. n8n ya cuenta con más de 1.400 clientes empresariales y una comunidad de 1,7 millones de desarrolladores y creadores activos mensuales, desde equipos de Fortune 500 que gestionan procesos críticos hasta desarrolladores independientes y empresas emergentes que crean automatización desde cero.

Esta integración específica proporcionará a los equipos empresariales un lienzo de automatización visual y flexible, compatible con desarrolladores sin código, con poco código y con código profesional, que hereda el compromiso de SAP con la seguridad y el cumplimiento normativo desde el primer día. Con más de 1.000 integraciones que abarcan herramientas empresariales, plataformas de bases de datos y modelos de IA, n8n dentro de Joule Studio permitirá a los equipos conectar los sistemas SAP con el conjunto de tecnologías más amplio del que dependen sus organizaciones en cuestión de minutos.

El crecimiento de n8n refleja el ritmo acelerado de la demanda empresarial de IA con agentes. A diferencia de las herramientas de flujo de trabajo convencionales, n8n está diseñado para la era de los agentes. La plataforma admite la orquestación multiagente, lo que permite a los sistemas de IA identificar eventos empresariales, coordinar decisiones y activar acciones posteriores, todo ello dentro de un entorno auditable y personalizable que funciona con la mayoría de los modelos de IA.

También está diseñado para que las empresas no solo tengan el control total de sus agentes, sino que sus ecosistemas de agentes cumplan con la normativa. Las organizaciones podrán mantener la soberanía sobre sus datos, lo que convierte a n8n en la solución ideal para aquellas que operan bajo el RGPD, regulaciones sectoriales específicas o requisitos internos de residencia de datos. Para las industrias reguladas y las grandes empresas, n8n elimina una de las barreras más importantes para la adopción de la IA a gran escala.

"Para n8n, conseguir a SAP como inversor estratégico supone un momento clave. Como una de las mayores empresas de software empresarial del mundo, su decisión de respaldar a n8n e integrarnos en Joule Studio refleja una confianza genuina en nuestra plataforma y nuestra visión", afirmó Jan Oberhauser, fundador y consejero delegado de n8n.

Esta alianza tiene una importancia que trasciende a ambas compañías. n8n y SAP son dos de las empresas tecnológicas más destacadas de Alemania: una es una empresa emergente de IA de rápido crecimiento y la otra es un líder mundial en software que cotiza en el DAX 40. En un momento en que Europa busca sus propios referentes en IA, este acuerdo representa una alianza estratégica que sienta las bases comerciales de la IA empresarial en el continente.

"Para ofrecer resultados empresariales precisos y seguros a gran escala, la IA basada en agentes debe fundamentarse en un profundo conocimiento de los procesos, datos fiables y una gobernanza de nivel empresarial", afirmó Christian Klein, consejero delegado de SAP SE. "Al integrar n8n en Joule Studio, aceleramos la capacidad de SAP para ayudar a los clientes a diseñar, conectar y escalar la IA basada en agentes en sus procesos de negocio principales".

Acerca de n8n

n8n es una plataforma de orquestación de IA que transforma la forma en que las organizaciones aprovechan la IA y la integran en sus operaciones diarias. Basada en una licencia de código justo, n8n presta servicio a miles de organizaciones en todo el mundo, desde desarrolladores individuales hasta empresas globales, permitiéndoles crear flujos de trabajo de IA inteligentes y automatizados que ofrecen beneficios cuantificables en términos de impacto y productividad. Para obtener más información sobre n8n, visite n8n.io.

Contactos para medios: press@n8n.io

Notas para editores

SAP y los demás productos y servicios de SAP mencionados en este documento, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE en Alemania y otros países. Para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales, consulte https://www.sap.com/copyright.

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