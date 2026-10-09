Cómo valorar las opciones antes de contratar una empresa de gestión de deudas - Repagalia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de octubre

Cuando las deudas empiezan a acumularse, buscar ayuda profesional puede ser una alternativa. Sin embargo, no todas las empresas ofrecen el mismo servicio ni todas las soluciones sirven para cualquier situación. Antes de contratar, conviene saber quién va a gestionar las deudas, cómo lo va a hacer y qué resultados pueden conseguirse realmente. En este contexto, Repagalia ofrece asesoramiento para ayudar a las personas a encontrar una solución adaptada a su situación financiera.

Refinanciar con un nuevo préstamo, reunificar deudas en un único pago o acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad son soluciones diferentes. Por eso, el primer paso consiste en valorar la situación de endeudamiento para proponer una solución personalizada. El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

Qué comprobar antes de contratar

A la hora de contratar una empresa, es importante entender qué servicio se está contratando exactamente. No es lo mismo solicitar un nuevo préstamo para cancelar los anteriores, que negociar las deudas existentes para mejorar las condiciones o iniciar un procedimiento de Segunda Oportunidad.

También conviene conocer desde el principio cuánto costará el servicio, qué incluyen los honorarios y si ya están incluidos en la propuesta.

Otro aspecto importante es cómo se lleva a cabo el servicio; ¿es la empresa la que se va comunicar con los acreedores?, ¿puedo dirigirme a ellos cada vez que tenga dudas o reciba una amenaza?, ¿cómo van a informarme de los acuerdos alcanzados?, ¿pueden ayudarme a borrar mi nombre de ASNEF una vez la deuda esté liquidada?

Empresas especializadas como Repagalia parten de un análisis exhaustivo de las deudas, los ingresos y la capacidad de pago del deudor para determinar qué solución puede encajar mejor. Sabrás desde el primer momento cuál es su propuesta, cuánto vas a pagar y en qué plazo.

Un caso real de reunificación de deudas

El caso de Enrique, vecino de Lleida, permite ver cómo puede desarrollarse uno de estos procesos:

Acumulaba 4.800 euros de deuda con Cashper, Kviku, MyKredit y Wandoo.

Después de analizar su situación en profundidad, Repagalia propuso una reunificación de deudas y la negociación con las entidades financieras. Firmaron un acuerdo que recogía las condiciones concretas del plan de pagos y Enrique terminó pagando 2.258 euros, lo que supuso un ahorro de 2.542 euros, alrededor del 53% respecto a la deuda que le reclamaban.

No obstante, cada caso y cada negociación son diferentes y el resultado obtenido por un cliente no puede garantizarse de antemano para otra persona.

No todas las deudas necesitan la misma solución

Cuando una persona puede destinar parte de sus ingresos al pago de las deudas, se puede estudiar una reunificación con negociación para reorganizar y reducir los pagos.

La situación cambia cuando los ingresos ya no permiten afrontar las obligaciones de manera sostenible. En esos casos puede ser necesario analizar otras vías, como la Ley de Segunda Oportunidad.

Por eso, antes de contratar una empresa de gestión de deudas conviene comprobar qué servicios ofrece y si explica con claridad el alcance y las condiciones de cada solución.

Contar con profesionales que expongan con claridad la situación y el por qué de su propuesta puede ser una de las claves para elegir una empresa que realmente solucione el problema.

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