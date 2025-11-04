Valpatek Technology Group inaugura nueva sede en Lisboa como parte de su expansión internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Lisboa, 04 de noviembre de 2025.- El integrador de Soluciones Tecnológicas crece implantando soluciones IT en el mercado portugués

La multinacional española Valpatek Technology Group, empresa especializada en soluciones tecnológicas para la transformación digital de negocios, anuncia la apertura de su nueva sede en el corazón de Lisboa, concretamente en Tv. das Pedras Negras 1, 1º Direito, 1100-404, en el emblemático barrio de Baixa Chiado.



Este nuevo espacio representa un nuevo hito en el crecimiento de la compañía, que refuerza así su presencia en Europa y da inicio a una nueva etapa marcada por la cercanía, la innovación y la ambición global.



"Damos un paso más en la evolución internacional de la compañía: abrimos una nueva etapa desde la ciudad de Lisboa", señalan desde la dirección de Valpatek.



Un paso estratégico hacia la internacionalización

La decisión de establecer operaciones en Portugal responde a una estrategia de expansión internacional que busca:



• Estar más cerca de los clientes y partners tecnológicos, facilitando la colaboración y el acompañamiento en sus procesos de digitalización.

• Impulsar el desarrollo de proyectos innovadores en un entorno más conectado, abierto y competitivo.

• Proporcionar al equipo de profesionales de Valpatek un espacio moderno, eficiente y sostenible, que fomente la creatividad y el trabajo colaborativo.



Foco en soluciones de alto impacto

Desde la nueva sede en Lisboa, Valpatek centrará sus esfuerzos en el desarrollo y perfeccionamiento de soluciones de negocio que responden a las necesidades actuales del mercado:



• Gestión de colas de espera: sistemas inteligentes para optimizar la atención presencial y mejorar la experiencia del cliente.



• Cartelería digital: plataformas dinámicas para la comunicación visual en tiempo real, adaptadas a múltiples sectores.



• Customer Communication Management (CCM): soluciones para la gestión eficiente de las comunicaciones multicanal con clientes, garantizando personalización, trazabilidad y cumplimiento normativo.



Lisboa: un ecosistema tecnológico en crecimiento

La elección de Lisboa como nueva sede no es casual. La ciudad se ha consolidado como uno de los hubs tecnológicos más vibrantes de Europa, con un ecosistema emprendedor en expansión, talento internacional y una excelente conectividad. Valpatek se suma así a una comunidad dinámica que impulsa la innovación y la transformación digital.



Nueva sede, mismos valores, mayor ambición. Con esta apertura, Valpatek Technology Group reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y el crecimiento sostenible, apostando por una visión global sin perder de vista lo que más importa: las personas.







Emisor: Valpatek Technology Group SL

Nombre contacto: Leticia Herrera

Descripción contacto: Valpatek Technology Group SL

Teléfono de contacto: +34918035000



